Las multas en Valencia a conductores con la ITV caducada se disparan a 43.444

Las sanciones por tener la ITV caducada se disparan en la Comunitat Valenciana y, más en concreto, en Valencia. Es lo que señalan los últimos datos -los de 2023- ofrecidos este martes por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (Aeca-ITV), los cuales apuntan a que el territorio valenciano fue la segunda provincia en la que estas multas más se incrementaron respecto a 2015, elevándose en un 34 %. Un registro al alza, derivado, según la entidad, del alto ratio de incumplimiento de esta inspección por los vehículos, que en el caso valenciano coincidió además con los primeros problemas en la cita previa del servicio.

Alza disparada

En concreto, el balance de Aeca-ITV destaca que entre todo el año 2023 se impusieron 641.126 multas -un 62 % más que ocho antes- en toda España, de las cuales casi un 7 % correspondieron a la provincia de Valencia. En cifras, estas multas ascendieron hasta las 43.444, casi 15.000 más que las 28.659 que la Dirección General de Tráfico (DGT) anotó en el ejercicio de 2015. Solo Madrid, con 92.644 multas, superó el dato valenciano, mientras que Cádiz, con 41.750 denuncias, se situó tras la cifra valenciana.

En palabras del director gerente de la organización, Guillermo Magaz, "se trata de un aumento que debe preocuparnos a todos porque refleja lo que está sucediendo con el estado del parque automotor: cada vez más vehículos circulan por nuestras carreteras sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad y de protección del medio ambiente. Esto representa un verdadero peligro para todos los usuarios de las vías públicas".

Los problemas en el servicio

Además, el caso valenciano coincidió en el tiempo con el inicio de una crisis de la cita previa que golpeó duramente al servicio en 2024. No obstante, los primeros compases de la misma ya se detectaron en la segunda mitad de 2023. Sin ir más lejos, durante el verano hubo atascos de hasta dos meses sin citas y en octubre de ese mismo año la web de la sociedad pública -Sitval- reflejaba que uno de cada cuatro centros no ofrecía una fecha disponible en su plataforma hasta final de año. Una situación que tuvo efectos en la ciudadanía y que alcanzó su cúspide pocos meses después cuando, por el colapso, muchos conductores tuvieron incluso que irse fuera de la Comunitat para poder pasar esta inspección.