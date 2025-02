La tecnológica valenciana Sesame llega a Brasil y ya supera los 10.000 clientes en todo el mundo

Sesame, la tecnológica valenciana de software de gestión de recursos humanos, llega a Brasil y suma un nuevo país en el que será implantada su solución tecnológica para los departamentos de personas de las empresas. La compañía, con más de 10.000 clientes, ha experimentado un crecimiento notable desde su primera ronda de inversión hace tres años.

La española Sesame aterriza en Brasil, un país que se suma a Portugal e Italia en Europa y México, Colombia y Costa Rica en Latinoamérica, en los que también tiene presencia la empresa. De manera paralela a la expansión, la compañía tecnológica continúa desarrollando su software de recursos humanos all in one que incluye más de 30 funcionalidades, desde la gestión de tiempo, fichaje electrónico, comunicación interna hasta la gestión de vacaciones, entre muchas otras.

200 millones de habitantes

“Estamos muy ilusionados con poder empezar a trabajar en Brasil, es un país con más de 200 millones de habitantes y en el que tenemos una gran oportunidad para asentarnos en el mercado. Esta es una muestra más de nuestra ambición por seguir creciendo y consolidar la expansión internacional”, ha explicado Albert Soriano, CEO de Sesame.

Equipo de trabajadores de Sesame. / Levante-EMV

La compañía planea acelerar su expansión en Europa abriendo operaciones en Italia y reforzando su posición en Portugal.

Inversión fuerte

“Mantenemos una fuerte inversión en la implementación de la inteligencia artificial para optimizar la experiencia de nuestros usuarios. Expandirnos a un nuevo país nos permite seguir evolucionando y ajustando nuestro software a las necesidades de las empresas donde operamos. Por ello, nuestro crecimiento va de la mano del de nuestros clientes”, ha concluido el CEO de Sesame.

Este software de gestión permite digitalizar los procesos de recursos humanos más rutinarios y aplicar la inteligencia artificial para que las empresas conozcan mejor a sus empleados y crear experiencias laborales totalmente personalizadas.