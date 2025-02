Las trabas mandan a la C. Valenciana al furgón de cola del despliegue renovable

Las trabas al despliegue renovable han mandado a la Comunitat València al furgón de cola de la producción de energía verde en España. Los parques fotovoltaicos y eólicos valencianos generaron en 2024 el 22,4 % de la electricidad de la Comunitat frente al 46 % que produjo la central nuclear de Cofrentes, que cierra dentro de cinco años. El año pasado solo se incorporaron a la red plantas fotovoltaicas con una potencia conjunta de 27 megavatios -MW- (para poner en contexto el dato es el 1 % de todo el parque renovable valenciano). En el conjunto de España, las plantas renovables produjeron en 2024 el 56 % de la energía.

El escaso desarrollo de la energía verde tras años de bloqueo deja a la C. Valencia con el quinto peor porcentaje renovable de España, según revela el Observatorio de Energías Renovables de Foro de Sella elaborado por Opina 360 con datos de Red Eléctrica. Las fuentes renovables produjeron el año pasado en la Comunitat Valenciana 3.395 GWh y tuvieron un peso del 22,4 %. Las plantas de generación renovable redujeron su producción un 2,1 % lastradas por la eólica, que registró una caída del 8,5 %. A amortiguar este mal dato contribuyeron tanto la solar fotovoltaica, que creció un 2,7 %, como la hidráulica, que aportó un 26,2 % más.

Por lo que se refiere a las fuentes no renovables, la nuclear experimentó en 2024 una ligera caída del 0,5 %, aunque esto no impidió que se mantuviera como la mayor generadora de electricidad de la región, con 7.925 GWh. En este mismo grupo, los ciclos combinados y la cogeneración (que queman gas para producir electricidad) también vieron reducida su producción un 11,7 % y un 3,9 %, respectivamente. En global, la producción no renovable se redujo un 3,6 %, hasta los 11.758 GWh.

Despliegue en España

El escaso despliegue renovable por las trabas burocráticas y la oposición de algunos municipios valencianos contrasta con lo que está ocurriendo en el resto de España. Frente a los 27 MW de potencia renovable conectada en la C. Valenciana el año pasado, Andalucía sumó 2.210 MV, Extremadura 1.390 MW, Castilla y León 1.316 MW, Castilla-La Mancha 878 MW y Aragón 608 MW.

Planta solar en Bèlgida. / Levante-EMV

La Comunitat es la octava región española en potencia renovable instalada en el país con un total de 2.443 MW. Esta cifra está muy lejos de los 14.513 MW de Castilla y León, los 13.544 MW de Andalucía, los 13.141 MW de Castilla-La Mancha, los 11.093 MW de Extremadura y los 9.764 MW de Aragón. Incluso Cataluña, donde también hay rechazo al despliegue verde, tiene más potencia renovable que la Comunitat Valenciana con 3.811 MW.

Atracción de industria

“Las comunidades con mayor presencia de renovables están aprovechando ya esta fortaleza como ventaja competitiva para atraer proyectos industriales a los que destinar esta energía verde. Y esta competencia, sin duda, supone una presión para las comunidades más rezagadas en el proceso de transformación de su sistema eléctrico”, señala el director de Opina 360, Juan Francisco Caro. En el conjunto de España, la generación renovable representó el año pasado el 56 % del mix de producción. Es el segundo año consecutivo que las energías renovables aportan más de la mitad de la generación del sistema eléctrico español.

