La pérdida de explotaciones agrarias valencianas se acelera por la falta de rentabilidad y de relevo

Ser el titular de una explotación agraria es, cada vez más, una profesión en crisis en la Comunitat Valenciana. Tanto es así que, en solo tres años, el número de responsables de estos enclaves del sector primario que son también propietarios del negocio se ha desplomado más de un 18 %, casi seis puntos por encima de la situación que se ha vivido de media en España. Es la imagen que dibuja la última Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas (EEA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un registro en el que se apunta a que en 2023 había 65.352 personas que eran jefes y titulares de estas explotaciones en la autonomía, casi 15.000 menos que el dato del censo anterior, el de 2020, cuando esta cifra ascendía hasta las 80.020. Tras ello, apuntan desde AVA-Asaja, una conjunción de factores tanto económicos como de relevo generacional.

El "farolillo rojo" de Europa

Así lo explica el presidente de la organización agraria valenciana, Cristóbal Aguado, quién apunta a este diario que estos datos reflejan una "muerte denunciada". "Si no hay una sostenibilidad a nivel social, natural y económica, la gente no se mantiene en el sector", denuncia el dirigente agrario, que señala que la Comunitat Valenciana es "el farolillo rojo de Europa" en ámbitos como el abandono de tierras o la incorporación de jóvenes al sector. Sobre ambos aspectos, AVA destacó ya a inicios de este año que en todo 2024 se perdieron 2.770 hectáreas de superficie cultivada, mientras que la edad media de aquellos empleados en el campo había superado los 65 años.

En este último punto, Aguado enfatiza que no están llegando jóvenes "porque quien está en el campo muchas veces no gana dinero para vivir, por eso no hay relevo generacional detrás de muchos agricultores". Al respecto, el dirigente agrario llama a "cambiar las leyes" para que haya una mayor estabilidad y las generaciones de menor edad "tengan una seguridad al entrar". No en vano, este es un problema que ya se da a día de hoy. "Hay muchos jóvenes que hacen un gran esfuerzo y endeudamiento para entrar al campo y que a los cuatro años renuncian a las ayudas y se van a otros sectores" cuando llegan a épocas de su vida como la de tener hijos. Además, ve como un "sueño" imposible de cumplir el lograr que gente de fuera del sector se una al mismo ante el alto desembolso económico y el tiempo necesario para que las explotaciones puedan funcionar.

Aguacate al alza y caída de cítricos

Sin embargo, la pérdida de explotaciones no se está dando en todos los cultivos. Por un lado, aquellos que en zonas calidas de la Comunitat están apostando por el aguacate "tienen rentabilidad y hay alegría". Como prueba, según informaron este mismo jueves AVA y la Asociación de Productores de Aguacates (Asoproa), esta temporada se prevé un incremento global del 10 % de la cosecha valenciana de este cultivo respecto al periodo anterior. En el lado contrario, Aguado destaca que otros como los productores de cítricos se enfrentan a la "competencia desleal clara" que hacen los productos que llegan de terceros países como Egipto. No es el único producto en peligro. Porque el dirigente también alerta de la situación complicada de las viñas, los almendros o los olivos, para los que pide "una solución" que evite el abandono ante los problemas "generados por la sequía".

"Estamos en un espiral y sin medidas extraordinarias para hacer el cambio generacional, Valencia puede vivir un desastre", alerta Aguado, que también destaca el papel que están jugando los fondos de inversión. Unos actores que están haciendo una "invasión" que es "selectiva" porque no apuestan -asegura- por quedarse explotaciones pequeñas, sino que buscan otras más grandes para poder "ganar más dinero".

