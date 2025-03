Carrefour impulsa la recuperación de la gran área comercial del sur de València

MN4 todavía carece de fecha de reapertura. Antonio Martí, director del centro comercial, explica que están pendientes de la fabricación de los motores de impulsión de agua del sistema de incendios que quedaron destrozados por el agua al estar situados en el sótano. Martí añade que hasta que no ha concluido la extracción de lodos de los sótanos no han podido comenzar a trabajar en la reparación del sistema antiincendios. El centro va a abrir por completo antes del verano, pero hasta dentro de unos días no se va a saber la fecha concreta.

Los trabajos de rehabilitación avanzan a buen ritmo en algunas áreas de la planta baja del centro comercial como el gimnasio Fitness Park, que, si no hay contratiempos, podría retomar su actividad en abril. En el centro hay 77 establecimientos.

Antonio Martí lamenta que los daños en la zona comercial de Alfafar fueron muy importantes por la cantidad de agua que se acumuló. «La pista de Silla actuó como dique y el agua volvió. Fue un desastre», subraya