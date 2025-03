Lamucca logra levantar un imperio hostelero en Madrid pese a la crisis

Cuando los hermanos Ofelia y Álex Marín del Coso se decidieron a abrir su primer local de restauración en Madrid en 2008, no imaginaban que se iban a convertir en una de las referencias gastronómicas de la ciudad. El grupo Lamucca nació en el barrio de Malasaña con una propuesta innovadora para la hostelería de la capital: un espacio en el que se pudiera comer a cualquier hora con una carta con productos de calidad a un precio ajustado.

"En aquel momento, la oferta gastronómica en Madrid estaba muy ligada al bar castizo tradicional. Nos dimos cuenta de que había hueco para innovar un poco y traer platos más modernos, como un tataki de atún o un pad thai", explica Álex Marín, fundador y socio junto a su hermana Ofelia del grupo Lamucca. La falta de experiencia en el sector hostelero de los fundadores no fue un obstáculo para el éxito del primer local de Lamucca, impulsor de la expansión de la compañía, que ya cuenta con 15 locales en Madrid. El nuevo concepto de los Marín del Coso cuajó muy bien a pesar de que nació en plena crisis económica en España. Lo que empezó como un pequeño emprendimiento hoy se ha convertido en un imperio hostelero en Madrid con 400 empleados y una facturación de 30 millones de euros en 2024.

La compañía genera un volumen de negocio de 30 millones al año y emplea en total a unas 400 personas

"Ahora mismo estamos inmersos con todos los preparativos para abrir nuestro primer local en Mallorca, en El Molinar, cerca de Portitxol", señala Ofelia Marín. "También hemos buscado locales para abrir en Barcelona porque siempre estamos dispuestos a crecer, aunque aún no hemos encontrado la oportunidad", asegura la empresaria. Ese interés por Catalunya se debe, precisamente, a los orígenes de los hermanos Marín del Coso. "Somos de Lleida, pero yo me vine a Madrid a estudiar Ingeniería de Caminos y luego completé un MBA en IESE. Y después de todos esos estudios, me decidí a emprender en la restauración junto a mi hermana, que había estado viviendo en Nueva York y había conocido allí una hostelería que aún no existía en Madrid", señala Álex Marín.

Otra de las apuestas de la compañía que se pondrá pronto en marcha será la apertura del quiosco Magadán, cerca del Paso Pintor Rosales en Madrid. "Hemos conseguido ya los permisos para poner en marcha de nuevo este lugar. Será un lugar de tapeo para tomar una caña o un vino", explica Ofelia Marín.

Platos y carta de un local de Lamucca. / Imagen cedida

Para todos los bolsillos

Los fundadores de Lamucca consideran que la mayor fortaleza de su propuesta culinaria es ofrecer un producto de calidad con un precio apto para todos los bolsillos. "Nuestra obsesión es ofrecer un gran producto. Las pizzas las hacemos en un horno leña con harinas ecológicas, buscamos ofrecer carnes a la parrilla de gran calidad y procuramos combinarlo con la sostenibilidad. Intentamos utilizar productos de proximidad y los postres son caseros", subrayan. Fruto de esa obsesión por la calidad, nace En Bruto, un espacio con café de especialidad en el que se elabora el pan de masa madre que se sirve en los restaurantes del grupo También se elabora kombucha artesana. Otra de las características que quieren potenciar es la propuesta ecológica. "Apostamos por el producto de cercanía y por la parrilla. También hemos intentado reducir el uso de los plásticos en todos nuestros restaurantes. Es una apuesta muy importante para nosotros", remarca Ofelia Marín.

Empleados de Ultramarines del Coso. / Imagen cedida

La inquietud por continuar innovando de los dueños de grupo Lamucca les ha llevado a diversificar su oferta con la apertura de nuevos conceptos y locales. Además de En Bruto, también han puesto en marcha dos locales de La Pescadería y dos establecimientos de Ultramarines del Coso. "Es un homenaje a nuestra familia y el nombre hace un guiño a nuestro apellido", reconoce Ofelia Marín. Esta nueva propuesta se caracteriza por tener una bodega inspirada en los ultramarinos de toda la vida.

A pesar del éxito que han cosechado estos empresarios, ambos aseguran que la pandemia de coronavirus y la guerra de Ucrania han supuesto un fuerte golpe para la hostelería. "La energía subió muchísimo y la inflación disparó nuestros costes", rememora Álex Marín. Otros retos que describen estos hosteleros es la dificultad de incorporar empleados y el crecimiento del absentismo.