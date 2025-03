Diputados del PP visitan Cofrentes para exigir al Gobierno la continuidad de la central nuclear

Diputados del grupo parlamentario del PP han realizado una visita a la central nuclear de Cofrentes para exigir al Gobierno la continuidad de la central nuclear, cuya vida útil pactó con las eléctricas que terminara en 2030, para rebajar el precio de la energía en la Comunitat Valenciana, según ha informado el Partido Popular en un comunicado.

El portavoz de Industria del GPP, Salvador Aguilella, recuerda en la nota que el PP ha presentado en Les Corts una proposición no de ley “para evitar una clausura que nos privaría de nuestra principal fuente de energía, lo que duplicaría el coste de la factura de la luz para todos los valencianos y amenazaría la competitividad de nuestras empresas”. Aguilella, acompañado de los diputados Dora Llop, Domingo Giner y Alejo Font de Mora, "han visitado Cofrentes para conocer de primera mano las instalaciones de la Central nuclear y su funcionamiento".

Alemania

El portavoz popular ha señalado que “España es, junto con Alemania, el único país que está cerrando sus centrales nucleares. El Congreso de los Diputados ha votado a favor de la energía nuclear, instando al Gobierno a dejar de lado su plan, decidido en 2019, de cierre escalonado entre 2027 y 2035 de las centrales que actualmente existen en España y proceder, en su lugar, a prorrogar su vida útil. No sabemos qué más tiene que pasar para que los socialistas reconsideren este suicidio energético sustentado únicamente en planteamientos ideológicos, pero no en argumentos económicos o medioambientales”.

Visita de diputados del PP a la nuclear de Cofrentes / Levante-EMV

“El Gobierno de España una vez más desprecia a la Comunitat Valenciana. Cerrar la central en 2030 supone encarecer considerablemente las facturas energéticas para hogares e industrias, y elevar la emisión anual de 3 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, al tener que aumentar el uso del gas o el carbón como fuente de energía”, ha señalado.Para Aguilella, “hemos comprobado in situ con esta visita que la energía nuclear está acreditada como una energía limpia por Europa, puesto que no produce emisiones de gases de efecto invernadero, generando en cambio altas cantidades de energía. La mayoría países como Reino Unido, Suecia, Bélgica, Estados Unidos o Italia ya han anunciado que van a aumentar su capacidad nuclear”.

Prórroga

Aguilella considera que “no estamos hablando de crear más centrales en España, estamos proponiendo prorrogar la vida de la central de Cofrentes, ya que sus instalaciones están preparadas para durar más años en un entorno totalmente seguro y es de sentido común, la generación de energía renovable no es todavía suficiente para cubrir la demanda de los consumidores y caeríamos en el riesgo de encarecer el precio de la energía. Además, tampoco tienen ningún plan alternativo para la comarca una vez que se produzca el cierre. La central genera 650 empleos directos y miles de forma indirecta, y no han previsto planes alternativos para paliar las consecuencias sociales y económicas que esa clausura provocará. Si se consuma el cierre de la central nuclear de Cofrentes empezará su desmantelamiento irreversible en 2027, la Comunitat perderá el 45 % de su energía y no podemos permitírnoslo”.