El puerto está «bien posicionado» en el inicio de la guerra comercial

Insaciable, no pasa semana sin que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenace a aliados o enemigos con la aplicación de elevados aranceles a sus productos. El último destino de sus dardos ha sido la Unión Europea (UE). Un 25 % de subida, aunque no ha precisado el impacto por países y productos, ni cuándo se comenzarían a aplicar ni si, como a México y Canadá, retrasaría la medida en función de que se cumplan ciertas exigencias del presidente estadounidense que no tienen nada que ver con el comercio. En cualquier caso, de cumplirse sus aspiraciones proteccionistas, lo que es cierto es que habrá consecuencias en las cadenas de suministro a nivel internacional y que los puertos y las navieras que operan en ellos también se verán afectados.

Esta fue la cuestión central de un ‘Workshop’ organizado el pasado martes por la Cátedra Valenciaport de Economía Portuaria APV-UV (Autoridad Portuaria de València-Universitat de València). El director de dicha cátedra, Vicente Pallardó, explicó a este diario que hay dos escenarios. En uno, menos probable, EE UU aplicaría aranceles a todos los productos que importa, sin repressalias, lo que implicaría una subida de precios en aquel país, que pagarían los consumidores pero también muchas empresas y que apenas perjudicaría a los productos de alta calidad por el poder adquisitivo de quienes los adquieren.

Tasas

La segunda opción es que las tasas que aplique Trump sean «diferenciales», es decir que no fueran las mismas para todos los países ni tampoco para todos los productos. En ese caso, tal como apunta Pallardó, «sí que habría que recomponer las cadenas de suministro», porque sería «más eficiente cambiar de proveedor o de destino en lugar de vender a Estados Unidos. Esta medida empresarial tendría efectos sobre los puertos «en función de si tienen con otros países servicios de la misma magnitud que los que tienen ahora con Estados Unidos. ¿Estamos igual de conectados con Canadá que con EE UU? ¿Y Vietnam?».

Un buque portacontenedores en el puerto de València. / Levante-EMV

Ésa es la clave. La respuesta de Pallardó respecto de cuál es la situación del puerto de València es esperanzadora, en tanto en cuanto afirma que el recinto «está bien posicionado porque tiene un volumen de conectividad muy alto, sin parangón en el Mediterráneo». No obstante, añade a continuación que «hay que ver si esa conectividad abarca los principales nuevos destinos u orígenes» de los clientes de las empresas españolas o si hay que hacer cambios para adaptarse a la nueva realidad. En resumen, según el economista, «el puerto de València está bien situado en el inicio de la guerra pero no sabemos en el futuro inmediato, porque todo depende del capricho de Trump y de como eso mueva el tablero» del comercio internacional.

Variables

En el citado ‘Workshop’, Rafael Doménech, catedrático de Análisis Económico de la UV y director de Análisis Económico de BBVA Research, mostró el comportamiento reciente y las previsiones de futuro para variables macroeconómicas clave de Estados Unidos, la Unión Europea y China, y presentó las estimaciones sobre el impacto, global y diferenciado por países de un incremento lineal del 10% de los aranceles de Estados Unidos sobre todos sus socios comerciales, asumiendo la ausencia de ulteriores movimientos proteccionistas.

Precisamente, ante tal «prueba teórica de stress», el hipotético incremento del 10% mencionado tendría una escasa repercusión en el comercio internacional: una caída de solamente el 0,16%; lo que permite alejar los primeros nubarrones, aunque las «borrascas» más amenazadoras se formarían en caso de que se produjera una escalada de respuestas y represalias intra-países debido a los incrementos unilaterales de aranceles.