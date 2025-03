India abre el mercado a las exportaciones citrícolas valencianas tras los nuevos protocolos fitosanitarios

El nuevo de protocolo fitosanitario para las exportaciones agroalimentarias entre España e India, tras el visto bueno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que incluye el tratamiento en frío de las mercancías en tránsito para evitar la propagación de posibles infecciones en las mercancías, abre las puertas al crecimiento de los envíos de cítricos de la Comunitat Valenciana al gigante asiático.

India es la tercera mayor potencia citrícola -con 16 millones de toneladas, casi el triple que España- si bien su producción abastece casi exclusivamente a su mercado doméstico y necesita importar para abastecer la demanda de su mercado. Con 1.441 millones de habitantes sus importaciones naranjeras crecen con rapidez, ya que en 2009 no llegaban a 10.000 y en el año 2023 alcanzaron algo más de 154.000

El trabajo del Ministerio de Agricultura, la ayuda de la Generalitat Valenciana, la colaboración de la Oficina de Nueva Delhi y el esfuerzo de las 10 empresas asociadas al Comité de Gestión de Cítricos (CGC) que hace casi 4 años asumieron un envío piloto obligatorio "han sido claves para cerrar el nuevo protocolo y para liberar este prometedor pero muy complicado destino", aseguran desde la organización empresarial presidida por Inmaculada Sanfeliu.

Envíos técnicamente viables

En virtud de este nuevo protocolo de exportación, tal como avanza 'The Gazette of India', se permitirá a la citricultura española hacer viable técnicamente los envíos de naranjas a ese mercado al realizar a partir de ahora el obligado tratamiento de frío en tránsito, durante el trayecto hacia los puertos indios y no como hasta el momento en preembarque, antes de la partida.

Juan Carlos Motilla (Juan Motilla), Inmaculada Sanfeliu (pta. del CGC); Ester Giner (Vicente Giner); David Torres (entonces dir. gral. de Desarrollo Rural de la Conselleria de Agricultura); Marcos Gual (Bagu) y Jorge García (García Ballester), en 2021. / Levante-EMV

La respuesta de las autoridades indias se produce casi cuatro años después de que el Comité de Gestión de Cítricos organizase una prueba piloto con el envío a tal destino de 243 toneladas de naranjas de la variedad 'Valencia'. La fruta, expedida con el protocolo que ahora ha sido confirmado para España, llegó en buena condición y el 'cold treatment' (tratamiento en frío) aplicado durante el viaje demostró ser efectivo contra la Ceratitis capitata (‘Mosca del mediterráneo’). Así lo consideraron, de hecho, los controles y analíticas realizadas por los inspectores hindús.

“Abrir mercados terceros fuera de la UE es una labor complicada que requiere del especial compromiso del Gobierno. Ahora el reto será hacerse hueco en un destino tan prometedor, pero tan lejano y complicado como India, el país más poblado”, explica la presidenta del CGC, Inmaculada Sanfeliu.

“India se alinea ahora con los protocolos que aplican las principales potencias citrícolas -como EEUU, China, Australia o Korea- y España podrá empezar a trabajar en uno de los mercados con mayor tradición de consumo y proyección. Todo suma aunque nuestro principal mercado con gran diferencia seguirá siendo la UE”, matiza la responsable de la que es la mayor asociación de cítricos en fresco del mundo.

Cargamento de naranjas en el puerto de Gandia. / Álex Ruiz.

Tratado de Libre Comercio

La apertura técnica del mercado indio a España ha coincidido en el tiempo con el anuncio realizado en visita a Nueva Delhi el pasado viernes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Tras un encuentro con el primer ministro, Narendra Modi, Von der Leyen confirmó que Bruselas quiere impulsar y cerrar antes de finalizar este año un acuerdo de libre comercio con la que hoy ya es la quinta economía del mundo.

Con todo, desde la patronal que agrupa a los grandes comercio privados de España muestran su cautela en el mercado indio. La apertura de este mercado a los productos agrarios europeos -sabiendo que el 58% de la población activa india se dedica al sector primario- será complicada pero, de consumarse, algún avance se producirá. Hoy, más allá de las barreras técnicas/fitosanitarias ahora superadas, la exportación de naranjas debe salvar un segundo obstáculo: están gravadas con un arancel del 30%. Con tales tasas es fácil comprender por qué Egipto es, con diferencia y gracias también a su proximidad geográfica, su primer proveedor foráneo.