«La banca cooperativa té un paper fonamental en la igualtat d’oportunitats»

Caixa Popular ha situat la igualtat com un dels seus eixos estratègics. Per què és tan important aquest compromís en una entitat financera i com l’apliquen en el seu dia a dia?

A Caixa Popular, la igualtat entre les persones és un valor. Un principi fonamental amb el que naix la cooperativa i que determina, des dels orígens, la nostra manera de fer i de d’entendre la banca. Aquest compromís veu reflectit amb el projecte Caixa Popular Dona i amb polítiques internes d’equitat salarial, conciliació i desenvolupament professional sense cap tipus de discriminació.

El lideratge femení continua sent un repte en molts sectors, especialment en el financer. Com treballa Caixa Popular per a impulsar la presència de dones en llocs de responsabilitat?

Tot i que ara la presencia de dones es ja pràcticament igual a la del homes, històricament, el sector financer ha estat masculinitzat. Caixa Popular treballa des de ja fa anys per revertir aquesta realitat. De fet quasi el 60% de la plantilla som dones i el Consell Rector, el màxim òrgan de l’entitat, és paritari.En qualsevol sector, la diversitat de gènere, tant en les plantilles com en els llocs directius, és un factor competitiu i una oportunitat per a aprofitar el talent de l’organització. I això, és precisament el que s’impulsa: la promoció interna basada en el talent i el lideratge. De fet, la pròxima direcció general l’assumirà una dona, Alicia Soler, que ha desenvolupat tota la seua carrera professional en l’entitat.

Des de la vostra experiència, quines barreres continuen enfrontant les dones en l’àmbit empresarial i financer, i què pot fer la banca cooperativa per a contribuir a superar-les?

Encara que s’han fet grans avanços en matèria d’igualtat, continuen existint barreres per a les dones en el sector financer i empresarial. Els sostres de vidre són una realitat en els consells d’administració i en els llocs d’alta direcció, on la presència femenina encara és limitada. A això se suma una bretxa salarial injusta, que dificulta que les dones tinguen les mateixes oportunitats de creixement econòmic que els homes, i a la manca de referents femenins en posicions de poder, que frena la inspiració de noves generacions. En el propi sector financer, hi ha subsectors amb una escassa presència femenina, com les empreses d’inversió en el mercat privat, on les dones representen només un 20% de la plantilla. Des de Caixa Popular creiem que la banca cooperativa té un paper fonamental en la transformació d’aquest model per fer-lo més just, inclusiu i sostenible. El nostre compromís passa per fomentar la presència femenina en llocs de decisió, amb processos de promoció basats en la igualtat d’oportunitats. També, per impulsar la conciliació i la corresponsabilitat, per a eliminar les barreres invisibles que dificulten l’accés de les dones a posicions de lideratge.En un àmbit més extern hem de seguir donant suport a projectes d’emprenedoria femenina, oferint finançament i assessorament específic i també visibilitzant referents femenins.

En un context on cada vegada més empreses adopten polítiques de responsabilitat social, què diferencia Caixa Popular en el seu enfocament cap a la igualtat i la inclusió?

El nostre model de banca cooperativa es mou pels valors. La responsabilitat social i l’acció social estan integrades en la nostra essència i en el dia a dia de l’entitat. Eixa és la diferència. Volem ser l’entitat amb més implicació i impacte social i, en l’últim any, hem reforçat aquest compromís, destinant 3,7 milions d’euros a projectes socials, mediambientals i econòmics, col·laborant amb més de 2.000 entitats i ONG. El nostre compromís es materialitza promoven l’empoderament de la dona, la inclusió de persones amb diversitat funcional, el suport al teixit comercial i empresarial local, la protecció del medi ambient i la biodiversitat, i la difusió de l’esport i la cultura valenciana. A més, hem reforçat la nostra ajuda als col·lectius més vulnerables, com ha estat el cas dels afectats per la DANA, amb iniciatives impulsades a través d’organitzacions socials.

Un dels vostres projectes més destacats és Caixa Popular Dona. Quins són els seus principals objectius i quins resultats ha aconseguit fins ara?

Caixa Popular Dona naix amb la voluntat de promoure una igualtat real i efectiva entre dones i homes. Es tracta d’un projecte transformador que s’alinea plenament amb els nostres valors cooperatius. Una de les nostres iniciatives més destacades és la targeta Dona, la primera targeta bancària que fomenta la igualtat de gènere. Aquesta converteix les compres quotidianes en una eina de suport a projectes amb impacte social. Al llarg de l’any, impulsem diverses accions per donar visibilitat a les empresàries i generar referents femenins en el món laboral. A més, col·laborem amb la Fundació Novaterra per oferir oportunitats d’autoocupació a dones amb pocs recursos, ajudant-les a construir un futur millor. També treballem per a fomentar l’educació i la sensibilització en igualtat, organitzant esdeveniments, xarrades i iniciatives que promoguen una cultura basada en la igualtat d’oportunitats. I, a través de la línia InvestigaDona, incentivem l’accés de les dones i les xiquetes a les carreres científiques i recaptem fons per a la investigació.

La Tarjeta Dona és una iniciativa pionera en el sector financer. Com ha sigut la resposta per part dels clients i quins projectes socials s’han pogut impulsar?

La targeta Dona ha tingut una gran acollida, i gràcies a ella, cada any constituïm el fons que finança les Ajudes per la Igualtat. En els darrers quatre anys, hem recaptat 40.000 euros, destinats a millorar l’ocupació i oferir formació a dones víctimes de violència de gènere, fomentar l’autonomia de dones en situació d’explotació sexual i impartir tallers per a dones diagnosticades amb problemes de salut, entre altres iniciatives. Cada 8 de març, obrim una nova convocatòria perquè entitats socials i ONG’s puguen presentar els seus projectes. Enguany, el fons ha arribat els 30.000 euros, una bona notícia que es traduirà en millores reals per a moltes dones.

Què és el projecte Dona Emprén i quina ha sigut la seua repercussió en la inserció laboral de dones amb dificultats d’accés al crèdit?

A través d’aquest projecte juntament amb Novaterra fomentem l’ocupació i la igualtat d’oportunitats per a dones amb accés difícil al crèdit, inspirat en el model de microcrèdits del Nobel de la Pau Muhammad Yunus. Des de la seua posada en marxa, en l’any 2020, hem ajudat moltes dones a posar en marxa els seus negocis, proporcionant-los no només finançament, sinó també acompanyament per garantir-ne l’èxit. n