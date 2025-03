Mazón: "Hablo bastante a menudo con Feijóo" sobre la recuperación que necesita Valencia

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, dice que habla "bastante a menudo" con el máximo dirigente del PP en España, Alberto Núñez Feijóo, sobre el proceso de recuperación que necesita la provincia de Valencia tras la dana del pasado 29 de octubre. Así se ha pronunciado el jefe del Consell a preguntas de los periodistas en un acto organizado por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y el que ha estado arropado por el dirigente de la patronal, Salvador Navarro, en el evento sobre la presentación del decreto que regula las entidades colaboradoras de certificación y entes habilitados en el ámbito de la simplificación administrativa.

Mazón, acompañado también por la consellera de Hacienda, Ruth Merino, entre otros altos cargos del Consell, no ha querido responder a la prensa tras ser interpelado sobre si, desde el propio Partido Popular, le han pedido que dimita por su gestión sobre la dana. Y a continuación ha pasado a dar cifras al destacar que el 'Plan Valencia' anunciado por Feijóo contempla una dotación de 12.000 millones de euros para "cubrir las necesidades" de recuperación del tejido social y empresarial afectado por la dana.

Del congreso del Partido Popular Europeo previsto para finales de abril, y programado en la capital del Túría, Mazón tan solo se ha venido a decir que desconoce si finalmente se celebrará en Madrid, donde podría haber sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados y en el Senado. El presidente de la Generalitat no comentó más sobre la no celebración de una jornada en València. "No lo sé, no me corresponde a mí la decisión sobre la celebración del congreso, ha puntualizado Mazón.

"Libertad educativa"

Y a continuación Mazón ha apostado por hablar de "libertad educativa". El presidente de la Generalitat ha resaltado el alto nivel de participación, cerca del 60%, en la consulta sobre la lengua base en los centros educativos de la Comunitat Valenciana: "Ley de libertad educativa -ha comentado Mazón en la sede de la CEV- es un compromiso moral, de convicción" y en que la participación lograda --casi un 60% y 340.000 familias -- en un procedo que se ha celebrado por primera vez en España. En su opinión, "hemos dejado atrás la etapa de la imposición, donde varios partidos políticos querían imponer su ideología desde un despacho a las familias, por un modelo de libertad, donde son las familias las que tienen la última palabra en la educación de sus hijos".