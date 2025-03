Las deudas y los pagos fiscales mantienen altas las renuncias a herencias en Valencia

Es común fantasear con recibir casi del cielo una herencia que nos haga millonarios o, sin llegar tan alto, que nos alivie de algunos apuros o nos permita ciertos caprichos, pero la realidad habitualmente no es de ensueño. Porque en la mayoría de los casos las herencias se nos presentan por la muerte de un ser querido, pero también porque algunas vienen cargadas por el diablo. Porque responden de deudas que hacen recomendable su rechazo, porque hay discrepancias entre los familiares o porque se trata de un bien de difícil venta que solo genera gastos e impuestos. En la Comunitat Valenciana se firmaron el año pasado 38.526 herencias y de ellas 5.482 comportaron renuncias de los beneficiados, según los últimos datos del Colegio Notarial de Valencia. No obstante, como recuerdan en esta entidad, una herencia puede tener varios legatarios que la rechacen por lo que la proporción de renuncias -el 13,4 % del total en el caso valenciano- no es del todo concluyente, sino orientativa.

Covid

Dicho porcentaje, en todo caso, está por debajo del 15,8 % atribuible al conjunto de España, donde el año pasado se formalizaron 347.962 herencias y 54.811 renuncias. Tanto en un caso como en otro, en la Comunitat Valenciana se produjo un punto de inflexión a raíz de la pandemia del coronavirus. Las primeras cayeron de 35.376 en 2019 a 31.855 un año más tarde.Ese 2020 estuvo marcado por un aumento considerable de la mortandad pero también por semanas y semanas en las que muchos servicios estuvieron parados por no ser esenciales, según el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis. De hecho, un año más tarde se registró un aumento enorme al subir a 40.651 y desde entonces, con alzas y bajadas, se ha mantenido en esos parámetros. Con las renuncias sucedió lo mismo: las 4.517 de 2019 bajaron a 4.117 en el año de la covid y luego subieron en 2021 a 5.388.

Llopis precisa que muchas de las herencias que se firman no son por fallecimientos ocurridos el año anterior, porque a veces se espera a la muerte de los dos integrantes del matrimonio y puede haber una distancia de varios años entre uno y otro óbito. Y añade que en los últimos ejercicios se está observando una estabilización e incluso una reducida bajada. Desde 2021 se mueven entre las 5.300 y las 5.400 las renuncias aunque en el último año se contabiliza un descenso de 79 en estas últimas. Cabe señalar al respecto que una herencia puede tener más de una renuncia. Por ejemplo, varios hermanos respecto de lo legado por sus padres.

Sea como fuere, la pregunta pertinente es por qué hay tanta gente que rechaza bienes inmuebles y dinero legados por un familiar cuando lo normal sería aceptarlas con los brazos abiertos. La respuesta está donde siempre: en el dinero.

Deudas

Llopis afirma que la principal causa de rechazo es la voluntad de no asumir pérdidas. Y es que aceptar una herencia implica hacerse cargo del activo pero también del pasivo. Si la cantidad que se hereda es inferior a la deuda (o no está claro que sea superior), lo habitual es rechazarla. La segunda causa deriva de motivos fiscales y se da básicamente en las herencias procedentes de tíos, sobrinos o hermanos, es decir en los casos en que casi no hay bonificaciones tributarias. Si el heredero carece de liquidez personal o derivada de la herencia -en el caso de obtener solo una vivienda- se rechaza por no poder hacer frente al pago de impuestos.

En relación con ambas tipologías, el decano de los notarios valencianos asegura que las renuncias tienen mucho que ver con los ciclos económicos: hay menos en períodos de bonanza que en períodos de crisis, en los que se generan deudas y en los que los herederos no disponen de tanto circulante. El tercer motivo de rechazo -y el menos habitual- es el de por motivos personales: renunciar porque no se tiene relación con el fallecido o porque se quiere beneficiar a otra persona.n