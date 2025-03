Las frases de Juan Roig sobre la coyuntura económica

Estas son algunas de las reflexiones que el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha realizado durante la presentación de los resultados de la compañía de 2024.

-"De la recesión -una recesión mundial- no tengo ni zorra idea, no sé si como nos afectará pues a mí la geopolítica me cuesta mucho y no lo sé, el lunes bajaron las bolsas, pues la bolsa yo no la entiendo".

-En la misma respuesta, añade: "Estar en el mundo occidental es una suerte para todos nosotros".

-"Cada vez la cocina tiene menos importancia en los hogares y en el 'Listo para comer' ya ganamos dinero, y continúa creciendo, y a mitad del siglo XXI, que yo espero vivirlo, quedan 25 años más o menos, no habrá cocinas", según Roig, de 75 años de edad.

Sobre la dana

-Sobre la dana, dice que los valencianos "hemos sufrido la gota fría" y recuerda "en sueños" la riada de 1957 que afectó a Valencia.

-"Yo no me meto ahí -en la gestión política- porque si no, empieza un cruce de declaraciones de no sé cuánto y tal, que yo lo que digo es que el día 30 se podían haber hecho muchas cosas".

-"Yo al principio cuando veía los coches dentro de las tiendas, decía, '¿pero cómo el jefe de planta ha aparcado aquí dentro, cómo ha aparecido este coche aquí dentro? luego ya te vas haciendo consciente de lo que era".

-"Todo el mundo tiene que visitar al menos una vez en su vida la zona cero para darnos cuenta" de los efectos que ha sufrido.

-"Muchísimos más valencianos sufrieron y no tenían los medios que tenemos en Mercadona para ponernos en actividad".

-"Incluso -hemos ayudado- a competidores nuestros de carnicerías, de charcuterías, porque una cosa es ser competidor y otra ser amigo".

Evolución de los precios

-Sobre los precios: "Esto -sacándose el móvil del bolsillo- es mucho más caro que un litro de leche y un litro de leche hay que trabajar mucho para sacarlo".

-"Hemos subido el chocolate, el café y el pescado, pero hemos bajado el aceite de oliva, la leche, el azúcar, normalmente subimos y bajamos porque suben o bajan las materias primas".

-La expansión de la empresa: "Iremos a un tercer país cuando estos dos -España y Portugal- estén más consolidados, si no, a ver, nos vamos a un tercer país y lo que hacemos es perder el primero o el segundo".

La sucesión

-La sucesión: "Yo estoy física y mentalmente bien, mientras yo esté así, estoy encantado de dirigir Mercadona y pienso dirigirlo".

-A los empresarios: "Hay que defender de lo que está uno muy orgulloso. Yo salgo a defenderlo porque estoy muy orgulloso de ser empresario".

-De los trabajadores: "Con orgullo puedo decir que el salario neto de un trabajador de Mercadona en el año 25 que lleve cuatro años con nosotros son 2.100 euros al mes netos. Y esto para nosotros es un orgullo poderlo decir y lo que tenemos muy claro es que cuanto mejor tratas y cuanto mejor pagas al trabajador, más ganas le pone y más rentable es la empresa".

-Al finalizar la presentación: "Muchas gracias por la atención que me habéis prestado, y no ha sonado ningún móvil ni nada de eso, o sea que estamos muy bien".