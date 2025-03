El Consorcio eleva a 4.500 millones la factura de las indemnizaciones de la dana

Los responsables del Consorcio de Compensación de Seguros destacaron ayer en València que la factura final de los pagos de las indemnizaciones de la dana ascenderá a 4.500 millones de euros frente a los 3.500 millones estimados inicialmente. Es la cantidad más alta que va a desembolsar el Consorcio por un suceso en sus setenta años de historia. Para ponerlo en contexto, la entidad precisó que esa cifra supone el 3 % del PIB de la Comunitat Valenciana. El incremento sobre la previsión inicial es de un 28 % tras la tramitación en Valencia de 232.352 solicitudes de afectados.

El Consorcio de Compensación de Seguros calcula que el 95 % de las indemnizaciones por daños en la dana estará pagado a finales de abril. El organismo público asegura, frente a las críticas de empresarios y Consell por el supuesto retraso de los pagos, que "no se puede ir más rápido" por los condicionantes de las pólizas. A día de hoy, la entidad ya ha abonado las compensaciones del 81 % de los siniestros de vehículos, el 77 % de los de viviendas, el 71 % de comercios y el 67 % de industria. En el caso de los daños en vehículos, el Consorcio ya ha tramitado el pago de casi 110.000 reclamaciones por un importe total de 943 millones de euros. Además, ha abonado 708 millones por siniestros en viviendas, lo que supone una media de 14.000 euros por inmueble.

"No se puede ir más rápido"

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, denunció ayer que se están produciendo cierres de empresas afectadas por la dana por la "lentitud en el pago" del Consorcio. El presidente del Consorcio y director general de Seguros del Ministerio de Economía, José Antonio Fernández de Pinto, insistió en que en el organismo público no perciben "ese retraso porque no se puede ir más rápido".

La directora general del Consorcio, Flavia Rodríguez, explicó que hay maquinaria para la que hay que esperar a ver si se puede reparar o no antes de proceder a la indemnización, mientras que en cuanto a las pérdidas de beneficios por parte de los negocios hay pólizas que necesitan que pase un año para ver cuál ha sido el lucro cesante. Esta situación, subrayó el presidente, no significa que el Consorcio no entienda "perfectamente la desazón y necesidad de fondos que tienen las personas que han sufrido daños en sus negocios" y por ello se sigue trabajando para acelerar la tramitación de los expedientes.

"Ni un día de retraso"

"En tres semanas los avances (en los pagos) han sido significativos", resaltó Fernández de Pinto. Por su parte, Flavia Rodríguez incidió en que no ha habido "ni un solo día de retraso en el trabajo" para acelerar los pagos. "Desde el primer día vimos que estábamos ante una situación devastadora y comprendimos que se tenía que tramitar de forma diferente. El mismo día 30 de octubre ya se activó la red de peritos", añadió Rodríguez.

Flavia Rodríguez, directora general del Consorcio de Seguros. / Francisco Calabuig

La directora general del Consorcio aseguró que en la gestión de la tramitación de las indemnizaciones se han implicado 10.000 profesionales tanto del organismo público como de las 38 entidades aseguradoras que operan en Valencia y que han sumado sus esfuerzos para agilizar la tramitación.

El presidente del Consorcio detalló que de los 4.500 millones de euros que prevé desembolsar el organismo, más de la mitad corresponderá a indemnizaciones de comercios e industria (26,47 % y 26,99 % respectivamente), pese a que las solicitudes de estos sectores solo representan un 8,4 % del total.

Pagos

Hasta ayer, el Consorcio ya había efectuado 48.423 pagos por valor de 711 millones por siniestros en viviendas y edificios; 109.777 por un importe de 949 millones por daños y destrucción de vehículos; 8.442 indemnizaciones por un total de 373 millones a comercios; y 2.375 por 250 millones por siniestros en la industria. Hasta ahora se han abonado el 79,2 % de las solicitudes indemnizables. Paiporta lidera el número de siniestros declarados por la dana con 23.999 solicitudes y 257 millones de euros indemnizados, seguida de Catarroja (22.076 y 223 millones), Algemesí (19.894 y 178 millones) y Aldaia (17.527 y 162 millones).

Suscríbete para seguir leyendo