Directivas de multinacionales y del ámbito público animan a que más mujeres asuman puestos de responsabilidad

Más de 40 personas han asistido en el Centro de Innovación Las Naves a una nueva edición de Innspiradoras by REDIT, en una jornada enmarcada en el convenio de colaboración entre la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT) y el Ayuntamiento de València. Durante la misma, celebrada en la tarde de ayer, María Marced, ex presidenta de TSMC Europe y corporate director de IQE, Sequans y Ceva, llevó a cabo una ponencia titulada “Innovación, una oportunidad para la mujer”.

Marced es una de las ejecutivas referentes del sector del chip gracias a su trabajo en grandes multinacionales como Intel, empresa de la que llegó a ser directora general para Europa, Oriente Medio y África o TSMC, la primera empresa fabricante de chips en el mundo, firma en la que ocupó la presidencia de Europa. Su trayectoria le ha posibilitado vivir en cinco países de la Unión Europea y viajar mucho por Asia y EE. UU., por lo que conoce muy bien el mercado internacional.

Durante su intervención puso el acento en la importancia de que las “mujeres luchen por conseguir lo que ellas y solo ellas quieran, y que las empresas apuesten por la diversidad, lo que les permitirá ser más creativas e innovadoras”. Marced también explicó la importancia de la promoción de mujeres: “las mujeres muchas veces tienen una carrera de obstáculos; los equipos deben avanzar y, para ello, hay que decidir quién puede avanzar más rápido y, en muchos casos, son las mujeres las que pueden y las que quieren. Hay que impulsar esa iniciativa, porque si lo hacemos bien, a las mujeres se nos ve y nos convertimos en esas referentes tan necesarias”.

Seguidamente se llevó a cabo una mesa redonda moderada por la redactora jefe de Valencia Plaza, Estefanía Pastor, en la que participaron, además de la propia Marced, la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, la secretaria general de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), Empar Martínez, y la Senior Site Director de MaxLinear Hispania, Mayte Bacete.

Empar Martínez comenzó su trayectoria empresarial como orientadora en el centro Florida Universitaria donde pudo participar en la creación de numerosos servicios y en el que llegó a ocupar la dirección del grupo, liderando un crecimiento exponencial hasta llegar a los 400 trabajadores. Tras esta etapa, ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el sector público en las anteriores dos anteriores legislaturas y actualmente ocupa la secretaria general de FEMEVAL, un sector tractor a nivel nacional. Martínez ha explicado “que es fundamental la presencia de mujeres en sectores muy masculinizados como el del metal, puesto que la innovación es un término muy amplio y cuando está relacionada con creatividad, hay mucha presencia femenina, pero cuando está relacionada con la tecnología o la ciencia, es mucho menor y ahí es donde se debe poner el foco”.

Además, ha instado a las mujeres a que “se atrevan a estar en primera línea liderando equipos” ya que “la innovación es un conflicto y hay que ser capaz a afrontarlo. Claro que nos gusta el riesgo a las mujeres, pero necesitamos referentes de liderazgo diferente, de liderazgo femenino”. Para Martínez, “la vida personal de las mujeres, la conciliación con entradas y salidas puntuales de las carreras profesionales sin tanta penalización como hoy en día es una tarea pendiente”.

Por su parte Mayte Bacete, Senior Site Director en MaxLinear y presidenta del Valencia Silicon Cluster, explicó que a lo largo de su trayectoria profesional ha podido ocupar diferentes puestos de responsabilidad en empresas punteras en materia de tecnologías de la comunicación. La clave ha sido “ir superando los retos que se me han ido presentando y ser capaz de aprovechar las oportunidades que me han pasado por delante”. En este sentido, ha aconsejado a las mujeres que “aprovechen las oportunidades cuando se presenten, que no tengan miedo a lanzarse ya que, al final, con empeño, ilusión y esfuerzo seguro que llega la recompensa”.

Como especialista en chips, explica que son parte en todos los avances tecnológicos y en sectores tractores como automoción, medicina, telecomunicaciones de última generación 5G y 6G, por lo que ha coincidido con María Marced en que “hay que apostar de manera estratégica como país por su desarrollo”.

Paula Llobet, concejala delegada de Turismo, Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones en el Ayuntamiento de València, ha explicado la fuerte apuesta de València Innovation Capital (VIC) por "convertir la ciudad en el hub tecnológico referente del Mediterráneo”. Llobet además de recordar que “València es la mejor ciudad para vivir y también para emprender y crecer profesionalmente”, ha destacado diferentes programas que se han lanzado desde VIC enfocados a incrementar la presencia del talento femenino en los ámbitos STEM, así como a despertar las vocaciones tempranas en niñas, "como la Aceleradora de Talento Digital para Mujeres, DevWoman, Technovation Girls, STEM Talent Girl o Proyecto FUTURA", entre otras.

Por su parte el director general de REDIT, Gonzalo Belenguer, ha explicado que “el reto de Innspiradoras, como iniciativa de los centros tecnológicos, es contribuir a visibilizar todo el talento que existe en nuestro territorio. Precisamente, jornadas como la de hoy ayudan a conocer los referentes femeninos que existen en él y que, siendo grandísimas profesionales de nivel internacional, van a ser fundamentales para construir la València y la Comunitat en la que creemos”.

Por otra parte, Belenguer ha destacado que “en nuestros centros tecnológicos trabajan un total de 1.122 mujeres que suponen más del 50% de nuestros 2.065 trabajadores, lo que supone un 5% más que en el año anterior”. “Son mujeres -ha concluido- con diferentes puestos de responsabilidad en los institutos que lideran importantes proyectos, y somos conscientes de que su papel es esencial, por lo que desde REDIT impulsamos iniciativas que contribuyan a su visibilidad y reconocimiento. Innspiradoras nos permite poner de manifiesto todo este talento que tenemos tanto dentro de la Red como en otros muchos ámbitos”.