En València solo quedan 4 pisos por debajo de 220.000 €

En València solo quedan en venta cuatro pisos de 100 metros cuadrados de 220.000 euros o menos, según revela la plataforma Idealista. Las cuatro viviendas disponibles están para reformar y dos de ellas necesitan una inversión importante. Las inmobiliarias aseguran que esta es la nueva realidad del mercado inmobiliario valenciano, ya que no encuentran casas para vender en buen estado por menos de 300.000 euros. Esta situación está obligando a una gran parte de los compradores a rebajar sus expectativas y a buscar en municipios del área metropolitana como Xirivella con inmuebles más asequibles.

Un piso de cien metros cuadrados construidos (90 útiles), tres habitaciones y dos baños es la medida que históricamente se ha utilizado en el sector inmobiliario para definir la vivienda estándar. Tras el subidón de precio de los últimos meses, es prácticamente imposible acceder a una de estas viviendas en la capital del Túria por 200.000 euros. El problema es que ese presupuesto no está al alcance de todos, ya que conlleva disponer de unos ahorros de 60.000 euros para hacer frente al 30 % de la compra que no cubren las hipotecas (el 20 % del valor de la vivienda más el 10 % de los gastos de la operación).

Extrarradio

Las últimas cuatro viviendas de València que rondan los 220.000 euros o menos están en el extrarradio. Dos de 220.000 euros están en el límite exterior del distrito de Patraix. El tercer precio más bajo es un primero con ascensor situado en la calle Camino de Moncada en el barrio de Torrefiel y el último inmueble es un cuarto sin ascensor con tres habitaciones en los edificios antiguos de Fuente de San Luis que se ofrece por 179.000 euros.

Una joven observa la oferta de viviendas de una inmobiliaria de València. / Germán Caballero

"No hay producto en venta"

Cristina Recasens, fundadora de Recasens Real Estate, reconoce que "no hay producto" en venta. "Solo hay que mirar los escaparates de las inmobiliarias de los barrios para comprobar que casi todo lo que tienen está vendido o reservado. Por 200.000 euros es imposible encontrar viviendas que no sean muy viejas y necesiten una reforma profunda", asegura. Recasens añade que el mercado ha enloquecido porque "hay gente que cree que o compra ahora o no va a poder hacerlo nunca porque el precio va a seguir subiendo en València".

Área metropolitana

"La gente con unos ingresos normales ya no puede comprar en València y se tiene que ir a Paiporta, Xirivella o Aldaia. Para comprar en València necesitas como mínimo 300.000 euros", afirma Cristina Recasens. "Por eso precio puedes encontrar algo para actualizar en distritos como la Petxina, pero yo no me pongo a buscar viviendas de 100 metros de 250.000 euros porque no hay", añade la consultora inmobiliaria.

Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, confirma que el hecho de que solo haya cuatro viviendas de cien metros por 220.000 euros o menos en la capital del Túria "es un reflejo de la realidad. Lo que queda por 200.000 euros son pisos pequeños y sin ascensor". Díez explica que "la obra nueva no baja de 350.000 euros y empuja al alza los precios de los pisos de segunda mano".

El portavoz de los API señala que "a partir de 300.000 euros es cuando puedes empezar a comprar cosas normales y hay que olvidarse de encontrar pisos con garaje en el mismo edificio. Si condicionas la compra del piso a un garaje te vas a estrellar", sentencia Vicente Díez.

Suscríbete para seguir leyendo