Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia hacen frente común por la pesca en el Mediterráneo y el agua

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, y sus homólogos de Murcia y la Comunitat Valenciana, Sara Rubira y Miguel Barrachina, respectivaente han escenificado este viernes un frente común en defensa de la pesca en el Mediterráneo y para reclamar un pacto nacional por el agua. Tras un encuentro a tres bandas en Almería, Fernández-Pacheco ha sostenido que la pesca de arrastre es un sector "históricamente castigado por las decisiones que se han adoptado en Bruselas y que han sido amparadas por el actual Gobierno de España".

"Un sector al que se condenó a finales del año pasado a pasar a 27 días de trabajo respecto a los 130 de los que disfrutaron en el año 2024. El ministro se comprometió con todos nosotros y con el sector a que esos 130 días de pesca se iban a recuperar", ha dicho. También ha mantenido que el Ministerio se comprometió a financiar íntegramente una serie de medidas compensatorias, y tras asegurar que ambas promesas no se han cumplido, ha añadido que las comunidades autónomas no pueden establecer un calendario de paradas puesto que no se ha convocado la conferencia sectorial pertinente. "Exigimos al Gobierno de España que cumpla con el sector de la pesca de arrastre y que cumpla también con la palabra dada a las comunidades autónomas", ha reclamado.

Situación hídrica

En otro ámbito, Fernández-Pacheco se ha referido a la situación hídrica tras unas jornadas de lluvias que han permitido recuperar capacidad de agua embalsada. "Esa agua que está cayendo del cielo en absoluto puede traducirse en una relajación de las medidas que venimos adoptando para garantizar la seguridad hídrica de nuestro territorio", ha apostillado.

"Se hace más necesario que nunca una buena planificación hídrica. Consideramos que el Ministerio para la Transición Ecológica carece de esa planificación hídrica. No existe el principio de solidaridad en nuestro país en materia hidráulica y lo que reclamamos desde el sureste español es algo tan evidente como que allí donde sobra agua sea trasladada a las zonas que la necesitan", ha precisado.

Pescadores

Barrachina ha urgido al Gobierno a que "apruebe cuanto antes la orden de ayudas que debe compensar las rentas que van a perder nuestros pescadores". "Es injusto condenar también a los consumidores españoles a que el pescado del Mediterráneo tenga que venir exclusivamente de Marruecos y de Argelia", ha añadido. Aunque ve con esperanza el cambio de comisario europeo para poder reformar el reglamento que les afecta, también incide en que la pesca es viable y por ello se debe "defender y preservar por comunidades como las nuestras, profundamente mediterráneas".

"Y después, además de compartir el mar Mediterráneo, compartimos cuencas y por tanto queremos pedirle también al Gobierno de Pedro Sánchez que ahora que se baten récord del siglo en embalse, en cabecera del Tajo, no se pueden seguir perpetrando los recortes ideológicos que han padecido agricultores y regantes que condenarían a Andalucía,