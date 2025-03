El precio de la cesta de la compra valenciana crece a su mayor ritmo desde verano

La inflación de la cesta de la compra en la Comunitat Valenciana vuelve a escalar. Tanto es así que su encarecimiento interanual en el mes de febrero fue el más alto desde el pasado verano. Así lo reflejan los datos dados a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los cuales sitúan la subida del IPC de los alimentos en la autonomía en el 1,7 %. O lo que es lo mismo, el valor más alto desde los registros del pasado agosto (2,2 % al alza) a pesar de que el gran quebradero de cabeza para los bolsillos de los valencianos durante los últimos años, el aceite, ha vivido un desplome respecto al arranque de 2024.

Choque de tendencias

En concreto, el balance del segundo mes de este año señala que el 'oro líquido' ha visto rebajado su coste en un 22,4 % con relación al mismo periodo del ejercicio anterior. Una buena noticia, que ha venido acompañada también del descenso inflacionario que ha vivido otro producto esencial como el azúcar (-17,7 %), que no se ha dado en buena parte de los alimentos fundamentales para cualquier hogar. Sin ir más lejos, artículos como el pan, el pescado, las verduras o los huevos han crecido en precio por encima del dato medio de subida de la alimentación en la Comunitat. Sin embargo, son las patatas, las frutas y, especialmente, el café y el cacao los productos que actualmente más están impactando al alza en la economía doméstica de los valencianos.

En concreto, la patata y sus preparados han registrado un aumento su coste un 5,3 % con relación al dato de febrero de 2024, una subida inferior eso sí al 6 % que de media ha crecido la fruta fresca. El producto que mayor se ha encarecido, no obstante, ha sido el café y el cacao, que hoy son casi un 14 % más caros que doce meses atrás.

La inflación por encima del 3 %

No obstante, la alimentación no es el único punto que está incrementando el IPC y, con ello, elevando el coste diario para los valencianos. En esa realidad negativa, no en vano, destaca la situación que está viviendo la energía, que continúa la tendencia de los últimos tiempos al crecer de manera destacada (un 23,2 % más que hace un año). Debido especialmente a esa subida, la inflación general de la Comunitat sigue escalando y ya se sitúa por encima de la barrera del 3 %, en concreto en el 3,2 %. Este dato supone aumentar en dos décimas el valor medio de España y en tres el registro con el que comenzó la autonomía el año (2,9 %).

