Los desguaces valencianos prevén tratar la mayoría de 'coches dana' hasta octubre tras completar su recogida

Cuatro meses y medio después de la dana, una de las imágenes que marcó las primeras semanas tras la catástrofe -la de miles y miles de vehículos apilados unos sobre otros recubiertos de barro- ha quedado definitivamente en el pasado. El traslado de todos esos coches, furgonetas o motos que se quedaron varados entre el fango -y que, posteriormente, fueron trasladados a campas improvisadas en los cascos urbanos de los municipios- ha llegado este mes de marzo a su fin. Y con ello, ha cobrado mayor importancia una nueva fase, la del tratamiento en los centros autorizados -a fin de convertir en chatarra- de todas esas unidades dañadas. Un proceso que va a afectar a alrededor de 120.000 vehículos que, según explican desde los desguaces, tendrá su mayor carga de trabajo hasta el mes de octubre.

Finalizada la recogida

Ese es el horizonte que perfila Pere Anrubia, director de la patronal que aglutina a más de 60 de estas instalaciones en la Comunitat Valenciana (Adecova), que destaca que desde que dio comienzo este tercer mes del año "la recogida y retirada de todos esos vehículos ya ha finalizado". Ahora, remarca, es el momento de dar de baja definitva ante la Dirección General de Tráfico (DGT) todos esos coches golpeados, un proceso cuya agilidad -una vez ha pasado la fecha límite del 27 de febrero que marcó el Real Decreto-ley 8/2024 para considerar todas esas unidades no como coches, sino ya como residuos- está creciendo.

En este sentido, Anrubia asegura que no se puede precisar a día de hoy cuántos de estos vehículos han sido ya procesados en los Centros de Tratamiento Autorizados (CAT) valencianos -y, también, de toda España- que los han acogido, aunque cree que la aproximación a cifras más concretas se dará cuando se conozcan los próximos datos de bajas definitivas que la DGT publicará a partir de abril. "Esperamos que se produzca un repunte positivo", remarca el responsable de Adecova, que señala que para todas estas tramitaciones "se están siguiendo los mismos requisitos" que se realizan para el resto de coches.

Transporte de un coche afectado por la dana, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

En este contexto y ante el gran volumen de vehículos a tratar, Anrubia señala que "estaremos al menos seis meses más limpiando coches dana". O lo que es lo mismo, que la mayoría de esa carga de trabajo ocupará a los desguaces hasta octubre. No en vano, recuerda el dirigente, "en descontaminar un coche afectado por la dana tardas más" al necesitar meter mucha agua para quitar el barro, una situación que hará que ese tratamiento -debido a que no todos los CAT tienen el mismo número de turismos recogidos- "sea asimétrico" dependiendo del centro. No obstante, el director técnico de Adecova cree que el principal problema no estará en esa gestión, sino en qué va a pasar a partir de ese momento.

Subida de precio de las piezas

No en vano, explica, será a partir de ese mes de octubre cuando "sabremos cómo está el sector" y, sobre todo, en qué dirección apunta al futuro. "Hay coches que la gente creía que iba a aguantar durante dos o tres años que con la dana han desaparecido", remarca Anrubia sobre un 'atracón' de trabajo que, previsiblemente, se traducirá a medio plazo en un menor volumen de coches disponibles para lo que suele ser habitual. Lo que sí tiene claro es que "habrá subida de precios" en la búsqueda de piezas concretas como, por ejemplo, un volante, ya que al reducirse la cantidad de coches disponibles y desecharse por los talleres muchos componentes afectados por las riadas "habrá escasez" de oferta.

Junto a ello, Anrubia también pone el foco en los "siguientes eslabones" de la cadena. No en vano, a día de hoy ya se está dando un "decalaje" en lo que se ingresa por esos coches ya transformados en chatarra, ya que se están "aplicando deducciones" por ese peso extra del barro de la dana. Sobre ello, el dirigente alerta de que "puede haber un déficit en el indice de reutilización", un problema que chocaría con la normativa europea, que desde hace una década obliga a 'reciclar' hasta el 95 % de la masa total de los vehículos al final de su vida útil.