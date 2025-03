El ERTE RED del Gobierno cubre a más de 4.300 trabajadores, la mayoría de Ford

Más de 4.300 trabajadores de tres empresas diferentes. Ese es el balance de protección, según los datos dados a conocer este lunes por el Ministerio de Trabajo, que tuvo en el mes de enero ya el Mecanismo RED, una formula de flexibilidad laboral que el Ejecutivo puso en marcha por primera vez para dar flexibilidad laboral a Ford Almussafes y su industria auxiliar. No en vano, la planta valenciana no tendrá carga de trabajo para toda su plantilla hasta que llegue un nuevo modelo multienergía en 2027, lo que obligó al Gobierno a impulsar en colaboración con la firma, los trabajadores y la Generalitat esta medida para evitar casi un millar de despidos.

En concreto, el balance de esta fórmula laboral dado a conocer este lunes apunta a que en el primer mes del año eran 4.343 personas las que estaban englobadas por esta fórmula. La gran mayoría de ellas, concretamente 4.242, eran de la propia planta de la marca del óvalo. Junto a ellas, no obstante, también hay dos empresas, una del mismo sector –posiblemente de la industria auxiliar, ya que como ha podido saber este diario hay varias firmas que suministran sus piezas a Ford que están estudiando o, directamente han pedido este ERTE RED– y otras 26 de "venta y reparación de vehículos".

A la espera del nuevo coche

No obstante, es una situación que podría cambiar a corto plazo. No en vano, como ya explicaron a este diario fuentes sindicales conocedoras de la situación en enero, para este mecanismo "se pide una garantía a la empresa de que debe mantener el empleo durante dos años". Un horizonte que en aquel momento -y todavía hoy- es incierto para las compañías. Sobre ello, las citadas fuentes apuntaban a que los proveedores "hasta que no sepan si van a acceder a ese nuevo vehículo no saben si van a poder mantener sus plantillas". Por eso, las firmas han preguntado y están estudiando y analizando "propuestas y presupuestos". Tanto es así que puede que alguna se haya sumado al RED -algo que se reflejaría en los datos de próximos meses- y, si no es elegida, "opte luego por devolver las ayudas".

