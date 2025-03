DIRECTO | Los funcionarios inician hoy en Madrid las protestas para exigir una subida de sueldo

Marina Tejero, funcionaria de Justicia de Granada, también ha venido hasta Madrid para pedir mejoras laborales pero, sobre todo, salariales. "A lo largo de los últimos años llevamos perdidos un 20%" de subidas que no han llegado. Aunque no ha calculado en cuánto dinero se traduce, sabe que no es poco. "Sobre todo con lo que está subiendo la vida con la inflación", añade.