El Consell duplica los fondos para el sector del ocio y crea un ‘bono viaje’ para la hostelería tras la dana

El sector turístico será uno de los beneficiados en los Presupuestos 2025 del Consell de Carlos Mazón. Porque a pesar de que -sin contar con los fondos extra vinculados a la recuperación de la dana- el Ejecutivo valenciano ha reducido en casi 30 millones de euros las partidas destinadas a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo que dirige Marián Cano, la 'industria de la felicidad' -denominación utilizada con asiduidad por el propio 'president' cuando se refiere a esta actividad- se ha salvado de los recortes. Tanto es así que, incluso, crece un 1,8 % el dinero disponible para este sector hasta superar los 81,6 millones de euros. Unos mayores fondos que se traducirán, entre otras decisiones, en la creación de un 'bono viaje' destinado a recuperar la hostelería tras la dana o que dublicarán la partida económica destinada a la patronal del ocio, Fotur.

Así se recoge en las cuentas del Consell para este ejercicio, las cuáles confirman la división del que fuera uno de los grandes proyectos del Botànic tras la pandemia, el Bono Viaje. En concreto, la partida destinada a esta iniciativa destinada al "estímulo de la demanda turística y de desestacionalización del sector" se reduce desde los 12,5 millones de euros de 2024 a los 5,7 millones de euros de este año. A cambio, se crean dos bonos de recuperación tras la dana, uno de ellos -presentado por Mazón en Fitur este enero- contará con 5,1 millones de euros de fondos e irá destinado a 17.000 afectados por la dana, que contará con 300 euros para gastar en hoteles y otro tipo de alojamientos dentro de la Comunitat Valenciana.

Las grandes novedades

La gran novedad, sin embargo, es el 'bono recuperem hostelería' cuyo objetivo es "estimular la demanda turística y de desestacionalización del sector turístico en las zonas afectadas por la dana 2024, de tal forma que se reactive la actividad y el empleo". Según explican desde la conselleria de Cano, la mayoría de detalles todavía no se pueden conocer, aunque está previsto que de esta iniciativa, que tendrá 3,9 millones de euros de presupuesto, "se pueda beneficiar cualquier persona" de la Comunitat Valenciana, haciendo el gasto en negocios hosteleros de esas áreas golpeadas por la catástrofe.

Más allá de iniciativas para viajes, las cuentas también reflejan una partida que pasa de 200.000 a 400.000 euros para la patronal del ocio (Fotur), una subida que no experimenta ninguna otra sección presupuestaria del sector. No obstante, no es la única línea de financiación que crece. Porque Valencia Premium, centrada en el segmento turístico más exclusivo, pasa de 80.000 euros de presupuesto a 150.000. Además, Turismo también da un 'extra' de 50.000 euros -hasta los 650.000- respecto al balance de 2024 a las Cámaras de Comercio para impulsar el emprendimiento y promocionar los productos valencianos a nivel nacional y extranjero. Del mismo modo, se beneficia con 50.000 euros más el marketing de la provincia de Castelló y con 10.000 euros más a los hoteles de Alicante.

Los mayores recortes

Sin embargo, más allá de esas excepciones la mayoría de partidas -con excepción de la patronal hotelera Hosbec a la que ha regresado la exconsellera Nuria Montes o la patronal de los campos de golf, que se mantienen sin rebajas al conservar sus 875.000 y 120.000 euros, respectivamente- pierden fondos o directamente, desaparecen. En el caso de las primeras, se encuentra por ejemplo la reducción de un 10 % de sus fondos -equivalente a 100.000 euros- a la fundación municipal Visit València, una entidad que ya perdió de 2023 a 2024 medio millón de euros con el cambio de color del Govern.

Mientras, entre las segundas, desaparecen las partidas para la promoción de municipios como Teulada, Orihuela, Lliria o Morella, municipio este último del que fue alcalde el expresident Ximo Puig y que pierde sus últimos 170.000 euros destinados al "mantenimiento del Complejo de la Fábrica de Giner". Asimismo, también desaparece otra partida, de 160.000 euros, destinada al "fomento de las fiestas tradicionales de la Comunitat Valenciana" y se rebaja de 150.000 a 135.000 euros los fondos para Feria València.