Cristina Aristoy (Singularu): "Lo que Zara ha hecho con la ropa, nosotros queremos hacerlo con las joyas"

Encuentro en Demium Cristina Aristoy, nacida en València en 1988, es la fundadora de la marca de joyería Singularu junto a su pareja Paco Tormo. Tras estudiar diseño industrial, formarse en esta especialidad en Londres y pasar una temporada en Seúl, la capital de Corea del Sur, retornó a la ‘terreta’ y entró en la incubadora Demium Startup, donde conoció a Tormo y dio inicio al proyecto Singularu. La pareja tiene dos hijos pequeños, uno de tres años y otro de dos, aunque Tormo es padre de otros dos hijos de un matrimonio anterior. Aparte de las joyas, Cristina Aristoy declara tres grandes hobbies: viajar, estar con sus amigas y las Fallas.

¿Le ha afectado físicamente de alguna forma a Singularu la riada?

El almacén es lo que se vio afectado. Nos entró casi un metro y medio de agua. La suerte que tuvimos es que no quedaba nadie en el almacén. Solo hubo daños materiales. Pero sí es verdad que todo lo que teníamos ahí lo perdimos. Era papel, cartón, toda la parte más de packaging. Las joyas pudimos salvarlas porque son de metal y, gracias a las fábricas que tenemos localizadas en España, pudimos mandarlas y volverlas a poner en funcionamiento. Fueron dos semanas y pico que nos costó volver a levantar un almacén desde cero en otra ubicación, porque donde estábamos era muy complicado operar por todos los daños y por los accesos, que eran bastante complicados. Lo importante fue poder salvar la campaña.

¿La dana ha retraído el consumo de productos de joyería?

En nuestro caso, en esas dos semanas y pico, casi tres, que he citado, sí que es verdad que hubo como un parón, pero también lo es que luego, poco a poco, eso se fue levantando. De cara a la campaña navideña nos fue muy bien, creo que además hubo un apoyo de gente de fuera de aquí que quiso apostar por producto valenciano.

Un negocio del digital al físico

Singularu nació como firma digital y luego dio el paso al negocio físico. Suele hacerse al revés. ¿Por qué?

Empezamos digitalmente. Entendíamos que necesitábamos muy pocos recursos para validar un modelo de negocio. Pero todo tiene sus pros y sus contras con la parte digital. Lo que sí que tienes es acceso a nivel, no te voy a decir mundial, pero bueno, a todo lo grande que quieras expandirte o llegar. Luego vimos todas las limitaciones que tenía la parte digital. Y lo que pensamos es que al final eran mundos muy complementarios. La parte digital tiene la inmediatez, el poder llegar a una persona que está en Galicia siendo tú de Valencia. Sabíamos que, con el mundo digital, había ciertas cosas a las que no podíamos llegar, como a la persona que lo necesita de hoy para hoy el producto. Luego también hay una parte de ocio, de decir voy y disfruto con la compra, voy a una tienda, lo toco. Y esas barreras el digital las tiene. Entendímos que teníamos que tener un punto físico al que acudieran los clientes y empezamos a abrir tiendas.

Singularu diseña y vende joyas, pero no las fabrica. ¿Por qué?

Al final, te tienes que especializar. Nosotros no éramos fabricantes. Entendíamos que había gente que era especialista y que hacía muy bien ese trabajo. Nosotros pensamos que teníamos un valor en la parte de qué quiere el cliente y cómo se lo podemos vender, pero no teníamos el conocimiento de cómo hacer las joyas. Entonces, encontramos una fábrica en España, que era la más grande de Europa y tenía una calidad y excelencia fabricando. Fuimos de la mano con ellos. Ahora tenemos muchas más fábricas. En su momento, entendíamos que si queríamos hacer algo nos teníamos que diferenciar y lo que queríamos era hacer piezas con la máxima calidad y con un precio muchísimo más asequible.

Cristina Aristoy, en la redacción de Levante-EMV, antes de la entrevista. / Ana de los Ángeles Martí

¿A qué público se dirige Singularu?

Nos dirigimos a chicas jóvenes. Nuestro target estará entre los 20 y pico y los 30/ 40 años. Pero luego lo que nos hemos dado cuenta con las tiendas es que también captamos a madres que vienen con sus hijas y a madres mayores que vienen a comprar para sus hijas.

¿Por qué no a los hombres? ¿Considera que el de la joyería es un nicho de mercado muy de mujer y poco de hombre?

Eso está cambiando. Ya nos pasa que vienen chicos que llevan nuestras joyas. Es verdad que las tallas de anillos están más limitadas, por ejemplo. Pero sí que es verdad que cada vez más esto está cambiando.

"Somos el Zara de las joyas", le he leído como lema de su negocio. ¿Ya han llegado tan alto?

No. Ojalá. Zara siempre se ha mantenido ahí. Siempre ha hecho ropa de tendencia y siempre está. Se adapta a los mercados y a las tendencias. Nosotros siempre hemos tenido unos precios muy asequibles para todo el mundo. Es el modelo que queríamos replicar. Siempre vamos a seguir las tendencias, siempre vamos a escuchar qué es lo que quieren y cómo lo quieren los clientes. Por eso nos vemos reflejados en ellos, porque, al final, si conseguimos ser el Zara de las joyas,¡qué maravilla!,¿no? Siempre lo hemos tenido como un referente. Lo que han hecho ellos con la ropa, nosotros queremos hacerlo con las joyas.

Situación del negocio y futuro

¿Cuáles son las principales magnitudes del negocio?

Cerraremos el año -el nuestro va de abril a marzo de cada ejercicio- en casi 30 millones de euros, frente a los 23 del anterior. La plantilla está conformada por casi 300 trabajadores. No hay que olvidar que tenemos 64 tiendas y personal en cada una de ellas.

¿Qué proyectos de futuro tiene?

Al final del año pasado,vino la dana y nos cambió un poco los planes. La parte de internacionalización en digital estamos con ella y luego vamos seguir con la expansión de retail a nivel nacional. Esos son nuestros dos caminos. Uno de nuestros desafíos es que para nosotros es súper importante la parte de cliente. Siempre hemos tenido como objetivo hacer clientes y no vender una joya a una persona. Esto nos ha costado un poco más en la parte internacional, pero este es uno de los proyectos que tenemos y ya hemos empezado y estamos con ello. Y luego la parte de seguir expandiéndonos con tiendas a nivel nacional. En España tenemos un modelo híbrido, con 23 franquicias y el resto, propias. La verdad es que hay ciertos lugares donde nos cuesta más acceder por nuestra cuenta que ir de la mano de un franquiciado. Es muchísimo más fácil y tienes más probabilidades de éxito. Cuando abrimos crecen las dos partes, porque mucha gente que no te compra en digital o por internet te quiere comprar en la tienda o quiere ir a verlo a la tienda y luego comprarte en internet.

Singularu tiene tiendas en prácticamente todas las autonomías españolas. ¿El siguiente paso es una expansión fuera de España?

Sí, al final vamos a replicar el modelo que hemos hecho a nivel nacional. Empezar en Internet y luego ya pasar a la parte off, porque al final entendemos que es muy importante conocer dónde están tus clientes, dónde te compran, qué tipo de joyas, para luego poder ir con muchísimas más certezas.

Usted y Paco Tormo fundaron la empresa en 2014. Usted lleva la parte creativa y él el negocio puro y duro. ¿Es esa la clave del éxito del tándem?

Es una de las cosas que hemos hablado muchas veces. Está la gente que emprende solo, que lo tiene que hacer todo. Y están los que emprenden en conjunto. Yo admiro a la gente que emprende en solitario. Para mí es un camino muy duro, donde hay muchos altibajos y donde, cuando uno está en lo más bajo, necesita que le empujen. Ése ha sido uno de nuestros éxitos, estar cuando uno se encontraba en el momento en que dice que lo ve todo negro. El otro es el que te ayuda a levantarte y así recíprocamente. Al final, es un tema de especialización. Al principio lo hacíamos todo entre los dos. Conforme hemos ido creciendo, empiezas a especializarte y la calidad del trabajo mejora. Yo no sé hacer bien todo, pero hay ciertas cosas en las que creo que aporto más valor que en otras. Cuando tienes a otra persona que maximiza lo que sabe hacer, yo maximizo lo que sé hacer. Esto es muy bueno en los equipos.

¿Siguen siendo las joyas el gran valor refugio para el ahorro?

Creo que hay de todo. Nuestro público, lo que busca, es una parte más estética, tanto por su valor y el precio que tienen como por lo que les ofrecemos. Entonces, en nuestro caso, yo creo que la gente lo que busca es comprarse un producto sin culpa y luego poder regalarlo de la misma manera. Yo creo que nos hemos adaptado también a esas cosas.

Cristina Aristoy, en la redacción de Levante-EMV, antes de la entrevista. / Ana de los Ángeles Martí

¿Cómo va el consumo de este producto?

Para nosotros, bien. Nosotros seguimos creciendo y expandiéndonos. Somos optimistas y tenemos confianza en que esto va a seguir creciendo. Dicho esto, también creo que te tienes que adaptar. En los momentos más bajos o donde la gente sufre más, también hemos adaptado los precios. Creo que aquí lo más importante es entender muy bien cómo está el mercado y cómo está tu cliente.

Futuro económico

¿Cómo ve el futuro económico en un momento convulso por la política arancelaria de Trump y la amenaza de una recesión?

Nosotros siempre vamos a pelear por seguir creciendo, por seguir ofreciéndole a nuestro cliente lo que necesita cuando lo necesita. ¿Cómo? Intentamos mantenernos, abstraernos para que no nos afecte, porque, si no, muchas veces son excusas para no crecer. Te dices, si me va mal es que a todo el mundo le va mal. Es una de las cosas que hemos peleado y contra la que nos hemos rebelado. Zara ha pasado por todas las crisis y ahí está. Nosotros no queremos excusas. Lo que tenemos que escuchar muy bien es qué es lo que necesitan los clientes, cómo lo necesitan, cuándo lo necesitan para poder estar ahí y que no nos afecten estas cosas.

¿Y la seguridad? Es uno de los factores siempre débiles en las joyerías por la acción de los delincuentes.

A ver, al final la parte de la seguridad te la imponen. Es decir, cuando tienes una tienda de joyas, la seguridad te viene impuesta. Esto es lo que tienes que hacer ahí siempre. Una de las cosas que aprendimos en Lanzadera fue que, si haces las cosas bien, te evitas problemas. Entonces ¿qué te piden? Todo esto. Entonces lo hacemos. Lo ponemos todo en orden. Sí que es verdad que nuestras tiendas tienen un ticket relativamente económico.

Por cierto, ¿por qué la denominación Singularu?

Empezamos siendo un marketplace donde poníamos en contacto a clientes con artesanos. Entonces aquí hacías cualquier pieza que tú querías. Era singular.