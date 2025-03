Navarro (CEV) cree que Mazón debería hacer un esfuerzo para acudir a actos a pesar de la "presión social" tras la dana

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha considerado este lunes que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, debería hacer un esfuerzo para acudir a actos públicos, como las últimas Fallas o la Magdalena de Castellón que se celebra estos días, a pesar de la "presión social" existente tras la dana del pasado 29 de octubre.

Salvador Navarro ha manifestado también que "no es una buena imagen que el presidente de la Generalitat no asista a determinados actos". Así lo ha indicado en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt, recogida por Europa Press, preguntado por su opinión respecto a la ausencia del jefe del Consell en actos públicos en las fiestas falleras o en la Romería de Les Canyes este domingo en Castellón y la "situación de presión social y política" hacia él tras la dana.

"La presión social está ahí. Claramente es una presión que es voluntaria, yo no creo que esto esté organizado y hay que reconocer que mientras exista esa presión social, pues no es una buena imagen que el presidente de la Generalitat no asista a determinados actos, sea aquí, en Castellón, en Alicante, o en cualquier otro punto", ha respondido Navarro.

Tras ello, preguntado por si Carlos Mazón debería hacer un esfuerzo para asistir a ese tipo de actos, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana ha afirmado: "Así es".

Gobierno

Por otro lado, preguntado por la ausencia de representantes del Gobierno central en la presentación el pasado viernes del Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana por parte de la Generalitat, el representante de los empresarios ha dicho que no la entiende. "No la comprendo. Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo en que haya consenso, en que haya voluntad de trabajar por distintas partes", ha agregado, al tiempo que ha destacado que "la cuestión electoral aún queda lejos" y ha precisado "ahora no es momento de cortoplacismo" sino "de centrarnos en la reconstrucción, en dar soluciones a los perjudicados".

"No entiendo que no hubiera nadie, nadie absolutamente del Gobierno central", ha insistido Salvador Navarro, además de resaltar que la CEV consiguió "el pasado 3 de marzo, el Día de la Empresa, que se sentaran tanto el vicepresidente para la reconstrucción, -Francisco José Gan Pampols- como el comisionado -en esta materia- por parte del Gobierno -José María Ángel- en la misma mesa redonda y tenemos claro que eso debe seguir así".

"Por tanto, que haya una presentación de la situación en términos de coste, de impacto, y que no haya nadie del Gobierno central no presagia nada bueno", ha apostillado Navarro. El presidente de la CEV ha considerado que se está "en un campo de batalla político" en el que la Comunitat Valenciana es "un experimento" para "el futuro" y ha lamentado que este territorio tenga "otra vez, de nuevo", una "cuestión reputacional importante" que tenemos que resolver como valencianos".

