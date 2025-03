Francisco Rodríguez, propietario de Reny Picot, sin miedo a los aranceles de Trump: "No son nada nuevo, saldrá beneficiada nuestra fábrica de Michigan”

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno de Asturias, Guillermo Peláez, ha apostado esta mañana por “mantener la pujanza industrial de Asturias” y ha precisado que la consecución de ese objetivo “exige flexibilizar las normas del Mercado Único para apoyar a la industria electrointensiva”.

Entretanto, Francisco Rodríguez, propietario de la industria láctea Reny Picot, ha destacado que la fábrica de Anleo “continúa siendo la base de nuestro desarrollo en todo el mundo”. Rodríguez ha expresado su confianza en que la imposición de aranceles por parte de Donald Trump a los productos de otros países “puedan beneficiar a nuestra fábrica de quesos de Michigan”.

Estas consideraciones han sido formuladas en el acto de presentación de "Activos", el canal económico de Editorial Prensa Ibérica (grupo editorial al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA) dedicado a empresa, inversión, innovación y entorno laboral. La cita se ha desarrollado en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo, y ha reunido a un amplio elenco de representantes del tejido empresarial asturiano, expertos en economía y protagonistas del dinamismo productivo de la región.

Martí Saballs, director de información económica de Prensa Ibérica, ha destacado que Activos acumula cinco años de trayectoria y “ha dado un fuerte impulso en los tres últimos años”. Se plasma en “el suplemento de información económica más leído de la prensa española, con más de medio millón de lectores”. El objetivo de este espacio se centra en “informar desde España de lo que está sucediendo en la España empresarial”. O, dicho de otra manera, “contar historias de las empresas españolas, poner en valor las empresas de nuestras regiones”.

Saballs ha señalado que Prensa Ibérica puso en marcha en 2024 el Foro del Mediterráneo y que este año, el próximo 13 de mayo, se celebrará en Santiago el Foro del Noroeste. “Esto es Activos, esto es Prensa Ibérica, esto es vertebrar España”, ha enfatizado el director de información económica del grupo.

Guillermo Peláez, consejero de Hacienda del Principado, ha elogiado “el rigor y la objetividad” de los contenidos informativos del suplemento Activos. Asimismo, ha celebrado que se ponga en marcha el Foro del Noroeste como espacio de puesta en común entre regiones “para poder llevar nuestros objetivos a buen puerto”.

Peláez ha ofrecido una imagen optimista de la realidad económica de Asturias, con un crecimiento del 2,8 por ciento en 2023, “por encima de la media del país”, gracias a una estructura productiva que permite “más estabilidad” en los cambios de ciclos económicos.

Peláez ha aportado datos del crecimiento de Asturias con respecto a 2019 (antes de la pandemia), con “23.400 cotizantes más a la Seguridad Social y 21.000 parados menos”. Demuestran “la pujanza económica de Asturias” en un marco de “factores disruptivos”, como la llegada al poder en Estados Unidos de Donald Trump y la inestabilidad geopolítica derivada de sus primeras decisiones. “Esta inestabilidad debe ser abordada desde Asturias como una oportunidad”, ha aseverado.

También constituye una ocasión para Europa, “que ha se convertirse en un sujeto político de primer orden, y eso requiere autonomía estratégica”.

Sobre la realidad asturiana, Guillermo Peláez ha indicado que el 20 por ciento de la economía asturiana “corresponde al sector industrial, superior al 15 por ciento de la media española”. Y ha puntualizado: “Queremos mantener esa pujanza industrial, y eso exige flexibilizar las normas del Mercado Único para apoyar a la industria electrointensiva. Queremos que Europa lidere este proceso y España lo aproveche”. Entre otras medidas, esta flexibilización ha de concretarse en apoyar a Arcelor “para mantener una acería integral en Asturias”.

En el sector de la defensa, el consejero de Hacienda ha destacado que “resulta absolutamente imprescindible” que la UE desarrolle un espacio se seguridad “que dé sustento a la diplomacia disuasiva”. En este ámbito, ha puesto de manifiesto las “inversiones de enorme importancia” que están llegando a Asturias, y que son “el resultado del trabajo empresarial, pero también de la diplomacia discreta del Gobierno del Principado”.

Y junto a la importancia de la industria y la defensa, Peláez ha enfatizado el impulso de otros sectores económicos de la región, entre los que ha citado el turismo, la investigación científica y el ámbito agroalimentario. Sobre el desarrollo turístico, ha subrayado la necesidad de hacerlo compatible con “la preservación del territorio”. Acerca de la ciencia, ha indicado que Asturias es la región en la que “más crece la inversión en I+D+i”. Y sobre el sector lácteo ha puesto de relieve “la alta tecnificación de las empresas”, así como, más en general, el espaldarazo que ha supuesto la declaración, por parte de la Unesco, de la cultura sidrera asturiana como patrimonio inmaterial de la Humanidad.

Como conclusión, el consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno de Asturias ha expuesto que “son tiempos de cambios, de inestabilidad, de incertidumbre, pero también de oportunidades, y tengan la seguridad de que trataremos de aprovecharlas para seguir relanzando a Asturias”.

Francisco Rodríguez, propietario de Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), ha mantenido un coloquio con Martí Saballs, quien ha elogiado los 65 años de trayectoria de la empresa familiar y su expansión a varios países hasta convertirse en “un referente en la producción de quesos”.

Rodríguez ha proclamado un alegato conceptual de su sector productivo: “Decir leche es decir naturaleza, y decir naturaleza es decir vida, y no se puede concebir la vida sin leche”. El empresario ha criticado que se llame “leche” a lo que son “sustitutivos que no tienen nada que ver con la leche, mediante un marketing que no es real”.

Francisco Rodríguez ha citado en dos ocasiones a Hayek, uno de los grandes teóricos de la economía, y su tesis de que “las reglas del recto comportamiento son rentables”.

El propietario de ILAS ha relatado las dificultades de los inicios de la fábrica de Anleo, con toda una remesa inicial de quesos invadida de gusanos y con las dificultades para obtener apoyo financiero de los grandes bancos. Sobre los desafíos actuales, ha destacado el imperativo de “crecer al menos a la par que el resto de los competidores”.

Según Rodríguez, en la estructura de su grupo empresarial, “Asturias continúa siendo la base de nuestro desarrollo en todo el mundo, por cuestiones tecnológicas y económicas”. A su vez, “nuestra mayor esperanza en América es la fábrica de México y después la de Michigan. Seguiremos intentando crecer y de momento estamos creciendo”.

El nuevo movimiento de ILAS en Asturias es la puesta en marcha de una planta para producir queso mozzarella y así dar respuesta a la elevada demanda para hacer pizzas.

Rodríguez ha aseverado que las empresas lácteas españolas “son las mayores del mundo”. También ha subrayado la necesidad de que la economía española alcance “una mayor productividad” para reducir los costes de producción y situarlos al nivel de otros países comunitarios, pero ha admitido que “eso llevará tiempo”. “Tengamos confianza en que las nuevas generaciones se comprometan para igualar las condiciones de los competidores europeos”, ha matizado.

Francisco Rodríguez ha restado importancia a los aranceles impuestos por Trump a medio mundo: “Los aranceles no son nada nuevo. Hay acciones de unos y reacciones de otros, y es necesario estar alerta. Si Estados Unidos impone aranceles a los productos extranjeros saldría beneficiada nuestra fábrica de Michigan”.

Sobre la aventura de ILAS en China, Rodríguez ha señalado que “estuvimos muy poco tiempo, y nos marchamos porque echaban a la leche un 35 por ciento de agua”.

A petición de Martí Saballs, Francisco Rodríguez ha señalado tres claves para propiciar el éxito de la empresa familiar. La primera, “no descuidar el desarrollo científico y técnico, aunque siga habiendo algún tipo de producción artesanal”. La segunda, volviendo a Hayek, aplicar los criterios del recto comportamiento que genere confianza de los clientes”. Y la tercera, que la transmisión de responsabilidades a las nuevas generaciones “se resuelvan con criterios éticos y de generosidad”.