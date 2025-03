ÚLTIMA HORA Mazón es increpado en Castellón y reitera que no se plantea declarar como testigo

Iberdrola impulsa desde Valencia la electrificación de la economía

La compañía ha promovido la celebración del evento Enlit on the Road en la ciudad, Capital Verde Europea 2024, junto al Clúster de Energía de la C. Valenciana, instituciones y empresas del sector

Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, ha resaltado durante su intervención la electrificación de la economía como sinónimo de competitividad y autonomía energética