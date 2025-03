Los aranceles de Trump al automóvil proyectan sombras sobre el futuro modelo de Ford Almussafes

Nueva sombra en el camino productivo de Ford Almussafes. Casi un año después de que la multinacional del óvalo confirmara su intención de impulsar en la factoría valenciana a partir de 2027 un coche multienergía del que se fabricarían 300.000 unidades anuales, el anuncio realizado el miércoles por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de elevar hasta el 25 % los aranceles a todos los coches no fabricados en el país deja un aviso para la factoría. Una alerta que, aunque no supone un golpe confirmado para la planta, sí puede ser una posible amenaza para parte de su producción futura.

No en vano, este vehículo se ha perfilado hasta ahora como un modelo que se venderá a nivel global. O lo que es lo mismo, como un coche que debe encontrar mercado en todo el mundo, incluido el país norteamericano. De ahí que una subida arancelaria pueda ser un movimiento que trastoque parcialmente los planes originales de fabricación de la compañía al verse limitado el volumen de ventas estimadas para el país. Sin embargo, preguntada por este diario, fuentes de la compañía aseguraban ayer que, pese a la decisión arancelaria, "seguimos con los planes que había, que es traer un coche multienergía en 2027 a Almussafes". En este sentido, añadieron que este tipo de decisiones "las basamos en muchos factores, no solo en los aranceles". Eso sí, esperan que la "volatilidad" actual acabe normalizándose.

Mientras, en el corazón de la planta, el presidente del comité de empresa y líder de UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel, pidió "mantener la cautela" de cara a los próximos meses y negó saber en qué proporción podría afectar esta subida tarifaria a los planes de la marca. No obstante, en declaraciones a este diario, sí señaló que esta subida va a provocar que "intensifiquemos las relaciones con la multinacional a nivel europeo", aunque de momento "no genera una alarma porque este modelo es a largo plazo y no sabemos cuánto puede durar la situación de aranceles". "Es un problema para el automóvil europeo y hay que ver cómo negocian las instituciones, qué reacciones se producen y cómo queda todo", resalta el dirigente.

Sin golpe a día de hoy

Más allá de la mirada a largo plazo, lo que Faubel tiene claro es que la afección actual de la decisión del mandatario estadounidense es "nula" porque a día de hoy "no fabricamos nada para Estados Unidos" tras la desaparición tanto de la furgoneta Transit como de los motores que iban desde la planta valenciana rumbo al país norteamericano. Un final productivo en Valencia que hace que el golpe directo para la automoción española también se haya minimizado hasta casi la mínima expresión.

Así lo aseguró ayer a este diario el director de Comunicación de la patronal automovilística Anfac, Félix García, quién destacó que ese incremento tarifario en los automóviles que van a territorio estadounidense "tiene un impacto limitado, por el momento". Y es que mientras en 2023 las cifras -aupadas por esa Transit aún en las líneas de producción- colocaban a Estados Unidos como el octavo mercado -el primero fuera del continente europeo- al que más exportaciones destinaba nuestro país con 51.703 unidades, en 2024 -destacó García- "no se exportó ningún vehículo a Estados Unidos". Una realidad que se aprecia en los balances que ha venido publicando Anfac en los últimos meses, en los que se apuntaba que los envíos a países como Guadalupe o Antigua y Barbuda superaban a los de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras anunciar la medida arancelaria a los vehículos. / Europa Press

Valoración española y europea

"Y todo apunta a que en 2025 continuaremos por esta línea. Por tanto, la afectación sería muy limitada en este sentido para las fábricas españolas de automoción". El sector exporta tanto coches fabricados como componentes de la industria auxiliar. En relación con esto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó también este jueves que la exposición directa de España a esos aranceles es "limitada", golpeando solo al 1-2 % del total de las exportaciones del sector. Sin embargo, sí alertó del impacto indirecto que esta medida puede tener, en referencia a los componentes que se exportan a México y Alemania y, de ahí, rumbo a Estados Unidos.

Por su parte, desde la patronal europea de los fabricantes (ACEA), destacaron a través de su directora general, Sigrid de Vries, que "los fabricantes europeos exportan entre el 50% y el 60% de los vehículos que fabrican en EEUU, lo que supone una importante contribución positiva a la balanza comercial estadounidense". En este sentido, la dirigente recordó "los fabricantes de automóviles europeos llevan décadas invirtiendo en Estados Unidos, creando puestos de trabajo y fomentando el crecimiento económico" y, por ello, llamó a Trump a repensar la medida. "La UE y EEUU deben dialogar para encontrar una solución inmediata que evite los aranceles y las consecuencias perjudiciales de una guerra comercial", resaltó.

La industria auxiliar ve impacto negativo

Justamente el sector de la industria auxiliar, representado en la Comunitat Valenciana por el clúster AVIA, aseguraba ayer en un comunicado que estos aranceles llegan "en un momento decisivo para la transformación de la industria y en un contexto de creciente competencia internacional". Ante esa realidad, desde la organización señalaron que este anuncio "podría tener un impacto negativo, no sólo en los fabricantes de automoción y la cadena de suministro, sino en toda la industria estadounidense". "Desde AVIA consideramos que la Unión Europea debe reforzar sus esfuerzos para revertir estas decisiones y, al mismo tiempo, trabajar para fortalecer la industria de automoción europea, y por ende española y valenciana", concluyó la entidad.