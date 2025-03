Los perceptores del SMI no tendrán que tributar en el IRPF en 2025

La negociación llegó hasta el final y hubo un pacto in extremis. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo alcanzaron finalmente un acuerdo para que los trabajadores que cobran el Salari Mínimo Interprofesional (SMI) no tributen en el IRPF finalmente en 2025. Cuando parecía imposible alcanzar un acuerdo y, de hecho, las dos vicepresidentas se habían dado un margen mayor de dos semanas para poder seguir con la discusión, ambas partes lograron consensuar que se introduzca una deducción en la cuota del IRPF que haría que los asalariados que cobran el SMI o menos no tributen el IRPF a lo largo de este año. El SMI ha subido este año en 50 euros, hasta los 1.184 euros mensuales (en 14 pagas)

Lo que está claro es que ha habido un giro de guion inesperado. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había dado por rotas las negociaciones ayer por la mañana y acusaba a la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, de levantarse de la mesa. Hasta el punto de que ya no estaba previsto que este viernes se alcanzara un entendimiento entre los socios de coalición, y que finalmente sí tuvo lugar.

Hacienda venía avanzando que presentaría en las próximas horas su veto presupuestario a las tres iniciativas de PP, Sumar y Podemos encaminadas a mantener exento el salario mínimo, contra la posición de la ministra socialista, que sólo ha cedido a hacer una excepción para 2025. La líder de Sumar en el Gobierno había amenazado con tumbar esos vetos uniendo sus votos a los del PP en la reunión de la Mesa este viernes a las 10 horas.

Sin embargo, en aras de alcanzar un acuerdo, Hacienda solo presentó vetos a las leyes de PP y Podemos, dejando viva la propuesta de Sumar para dar margen a la negociación. Finalmente, fue pocos minutos después de que empezara la reunión de la Mesa cuando Montero y Díaz llegaron a un pacto que hace innecesario el veto de Hacienda. El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, dio orden de cerrar la guerra entre ambos ministerios. El encargado de hacerlo fue el jefe de Gabinete de Sánchez, Diego Rubio, quien se dirigió a los equipos de Trabajo y de Hacienda pasada la medianoche del jueves, una vez que el acuerdo había encallado y no había viso alguno de avances.

Según los cálculos de Hacienda, tras la subida de 700 euros en cómputo anual del nuevo SMI (hasta los 16.576 euros), solo el 20% de los perceptores del nuevo salario mínimo tendrá que tributar en el IRPF, por una cuantía de hasta 300 euros. En particular, este 20% se corresponde con contribuyentes solteros y sin hijos. Trabajo exigía que este 20% de contribuyentes perceptores del SMI tampoco tuviera que tributar en el IRPF. Tras el acuerdo, se ha decidido del diseño de una nueva deducción ‘ad hoc’ en la cuota del IRPF para los perceptores del nuevo SMI, de manera que a aquél a quien le resulte a pagar la declaración de la renta sobre el ejercicio 2025 (que se presentará en 2026) obtenga una desgravación por la misma cuantía, que permita dejar a cero su impacto.n