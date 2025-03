Las empresas apuestan por crecer para hacer frente a la competencia exterior

Los empresarios valencianos han defendido en una jornada organizada por Banco Santander y Levante-EMV la necesidad de que las compañías de la Comunitat crezcan en tamaño y dejen a un lado su «individualismo» para ganar tracción y hacer frente a la competencia exterior. El encuentro, denominado Foro Crecimiento Empresarial Santander, reunió a 120 empresarios y directivos interesados en los retos económicos que afronta la Comunitat Valenciana a través del análisis de sus fortalezas y debilidades. La jornada arrancó con la mesa redonda «Crecimiento empresarial: Claves estratégicas» en la que intervinieron Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV); Ángela Pérez, presidenta de Bioval y del Consell Social de la Universitat Valenciana; y Rafael Milla, presidente del Grupo Raminatrans. El encuentro lo cerró Ruth Merino, consellera de Economía y Hacienda.

Isabel Puig, directora de Relaciones Institucionales de Banco Santander, moderó la mesa redonda y abrió el debate preguntando al presidente de la patronal valenciana sobre las oportunidades de crecimiento de la Comunitat Valenciana. Salvador Navarro reconoció que la Comunitat Valenciana tiene fortalezas y debilidades. «Una fortaleza es su posición geoestratégica. Tenemos el puerto número uno del Mediterráneo y el cuarto a nivel europeo. Esto se debe a que somos el puerto de Madrid y al dinamismo de empresarial valenciano», explicó Navarro. El presidente de la patronal valenciana destacó que un ejemplo de ese atractivo de la Comunitat Valenciana para los inversores extranjeros es la apuesta que ha hecho el grupo Volkswagen por Sagunt con la gigafactoría de baterías para el coche eléctrico. «Ha elegido Valencia por la posición geoestratégica, el corredor mediterráneo y el talento que generan las universidades y los institutos de formación profesional». Salvador Navarro añadió que otro punto fuerte de la Comunitat Valenciana «es el diálogo social». «Ha sido clave para garantizar la inversión extranjera. La Comunitat Valenciana es la autonomía española donde menos horas de trabajo se pierden al año» en un contexto de paz social, subrayó.

Tensión política

Como puntos débiles, el representante de la patronal valenciana cree que debe rebajarse la tensión política (sobre todo en el caso de la dana en el «no hay beneficiarios de ayudas sino víctimas») y «acabar con el exceso de normas».

Ángela Pérez, científica e impulsora de firmas vinculadas al diagnóstico genético, defendió que es esencial que las empresas valencianas ganen tamaño. «Emprender en España no es fácil y cuando lo haces en el ámbito tecnológico y científico es todavía peor. Hay que estar permanentemente creciendo porque si no las economías de escala te pasan a cuchillo». Pérez reveló que en su caso tomó la decisión de unirse con otras empresas de su mismo ámbito en España para coger tracción. «El crecimiento de la empresa es clave para innovar», sentenció.

El presidente del Grupo Raminatrans, compañía especializada en logística portuaria, coincidió con Ángela Pérez en que «lo importante es crecer porque si no la competencia te come». «Nosotros somos una empresa 100 % valenciana con 370 empleados en toda España y con oficinas en los principales puertos del país. También estamos en Estados Unidos, Turquía y China. Durante 39 años nunca hemos decrecido», recalcó Rafael Mira.

Cuestión de tamaño

Salvador Navarro admitió que uno de los principales problemas que tienen las empresas valencianas es su tamaño y que muchas de ellas van por libre. «La individualidad nos hace ser más débiles», alertó el presidente de la patronal valenciana. «El 50 % de las empresas no tiene trabajadores contratados. Debemos mejorar en ese aspecto para incrementar el nivel competitivo y el valor añadido de la industria», afirmó.

Navarro indicó que hay dos puntos en los que el Consell lo está haciendo bien: la apuesta por la industria con el apoyo a la innovación y la reducción de la burocracia. «Se estaba trabajando muy bien en la reducción de plazos (con el Plan Agiliza). La dana lo trastocó todo, pero ahora parece que se está retomando», destacó el presidente de la CEV.

Ángela Pérez reconoció como presidenta del Consell Social de la Universitat de València las dificultades que a veces surgen para acoplar en empresas consolidadas el talento joven. «En el caso de la Universitat de València, tenemos el reto de adaptar la formación a los requisitos de la empresa. En la Universitat siempre hemos estado muy preocupados por formar a los jóvenes muy bien técnicamente. Hoy ya no es suficiente. Cuando llegan a las empresas les faltan habilidades como tener nociones sobre la gestión empresarial de un proyecto o sobre recursos humanos o sobre una cuenta de resultados», manifestó.

Jóvenes

La presidenta de Bioval, clúster valenciano de empresas de biotecnología, reconoció que los responsables senior de las empresas tienen que hacer un esfuerzo por acercarse a la manera de pensar en los jóvenes (más proclives al teletrabajo y a la flexibilidad horaria). «A mí me gusta más fijarme en la productividad y no entrar en detalles como que vengan presencialmente a trabajar. Hay que escuchar a los jóvenes y sobre todo practicar el ensayo y error», declaró Pérez. La empresaria, que es vicepresidenta de desarrollo de negocio de la biotecnológica Health in Code, se mostró partidaria de incluir a algún joven en el comité de dirección de las compañías.

Rafael Milla expuso que en el caso de Raminatrans sí que apuestan por la atracción de talento joven y la promoción dentro de la empresa. «Nosotros creemos en la promoción de los trabajadores de la empresa. Preferimos promocionar a los que están dentro. Nos gusta ver como nuestra gente crece profesionalmente», aseveró. El presidente del grupo valenciano de transporte logístico añadió: «Para nosotros lo más importante a la hora crecer es el equipo y el capital humano».

Por último, el presidente de la patronal alertó del peligro para el crecimiento de las empresas el que se acometan reformas legislativas importantes sin tener en cuenta a los empresarios como puede ocurrir con la reducción de la jornada laboral impulsada por el Gobierno.

Javier Gallardo: "Sin empresas no hay futuro" Javier Gallardo, director territorial de Banco Santander en Valencia y Murcia, destacó el papel de las empresas en el bienestar social. «Sin empresas no hay crecimiento y, sobre todo, no hay futuro. Nosotros queremos estar cerca vuestra para daros la cobertura necesaria en cada desafío que tengáis. Vamos a desempeñar nuestro papel como banco de empresas», señaló. El directivo remarcó la gran escala global y la capilaridad local de Banco Santander.