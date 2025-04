Boluda refuerza su posición en Europa al comprar una empresa de remolcadores en Finlandia

La compañía Arctia Ltd ha vendido sus participaciones del 90% de Arctia Karhu Ltd a Boluda Towage Finland Oy, la filial finlandesa de Boluda Towage. La Autoridad Portuaria de Kemi posee el 10% de las acciones de Arctia Karhu Ltd y sigue siendo accionista minoritario. Arctia Karhu es una empresa de remolque y rompehielos portuario que opera principalmente en los puertos de Kemi y Tornio.

En relación con la venta de acciones, "todas las operaciones de Arctia Karhu continuarán con normalidad y no habrá cambios relativos al personal de la empresa", aseguran fuentes de ambas compañías. Para garantizar una transferencia fluida de las operaciones, Arctia proporcionará apoyo a Arctia Karhu durante el periodo de transición.

Líder en el sector

Boluda Towage, filial de Corporación Marítimo Boluda, preisdida por Vicente Boluda Fos, y participada por la naviera MSC, es la empresa líder mundial en el sector del remolque marítimo y cuenta con una amplia flota que opera en los principales puertos de Europa, África, Asia y América. La empresa desempeña un papel esencial en la logística portuaria, donde la seguridad combinada con la eficiencia en las operaciones de los buques implica la coordinación total de todos los miembros de la cadena logística.

Rompehielos

"Nos complace encontrar en Arctia Karhu Ltd un nuevo socio mayoritario con recursos y competencias para seguir generando negocio. En el futuro, Arctia se centrará aún más en su misión especial de rompehielos, mantenimiento de canales navegables y servicios de inspección marítima», afirma Maunu Visuri, CEO de Arctia Ltd.«Esta compra es un paso más en nuestra consolidación en el mercado escandinavo, proporcionando cobertura a nuestros clientes en la parte más septentrional del Mar Báltico, reforzando nuestro equipo en Finlandia con una flota que opera en los puertos de Kokkola, Vaasa, Raahe, Kemi y Tornio» destaca Jani Hannula, director general de Boluda Towage en Finlandia.

Remolcador de la firma nórdica, en una imagen reciente. / Levante-EMV

Boluda Corporación Marítima, compañía que agrupa las diversas sociedades del grupo empresarial en manos de la familia valenciana Boluda, logró una cifra de facturación de 978,4 millones de euros durante 2023, una cifra un 10% superior a lograda un año antes. Mientras, los beneficios netos cayeron un 40,8% al situarse en 28,1 millones de euros, según constata la cuenta de resultados del último ejercicio auditado por Boluda Corporación Marítima.