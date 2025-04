El taxi denuncia un "problema grave" en la Comunitat Valenciana para pasar la ITV de los taxímetros

Un "problema grave", de varios meses, para obtener una cita y poder superar una 'ITV del taxímetro' que resulta fundamental para poder trabajar. Ese es el difícil escenario que perfila a este diario el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, para un sector en el que denuncia que actualmente "no te dan citas" para la verificación metrológica de ese instrumento en las dos estaciones -la de Vara de Quart y la de Massalfassar- en las que asegura que se puede pasar este trámite. "Tu vas a cualquier otra ITV y no saben hacerlo", denuncia el dirigente del taxi sobre una situación que contrasta con la que dan a este diario desde la conselleria de Industria, bajo la que se engloba el servicio de la inspección a través de la sociedad pública Sitval. No en vano, fuentes de este área del Consell sí afirman que se puede pasar en "cualquier estación".

Los plazos

Sin embargo, más allá de esos lugares, son los plazos del trámite los que generan una mayor preocupación en el sector. Como explica Francisco Sánchez, uno de esos taxistas que debería estar pudiendo superar ahora mismo este trámite, "han dado muy pocas citas hasta junio y ya no dan más". En su caso, está en el periodo extra de un mes que tienen para poder pasar esta revisión que -critica- "estamos obligados a pasar, pero no nos dan los medios para ello".

Es lo que le está sucediendo a la gran mayoría en València, ya que como señala Del Molino, de las casi 3.000 licencias que hay, "con suerte esa ITV la han pasado 400, el resto sigue pendiente". Ante ello, estima que la espera puede durar "hasta seis meses", una afirmación que rechazan desde Industria, que reconocen que es un trámite que "tarda, pero no seis meses".

Evitar las sanciones

Al respecto, desde Industria también aseguran que en una reunión celebrada hace menos de dos semanas con diversas entidades del sector se comunicó que a aquellos taxis que pidiesen cita se les iba a poner "un cuño para ser identificados" y evitar así que fueran sancionados. No obstante, pese a esta decisión, Del Molino asegura que en el sector hay "temor" a que las multas -de unos 2.000 euros- comiencen a producirse. "Les estamos diciendo que pongan reclamaciones de por qué no la están pudiendo pasar", defiende el presidente de la Confederación. Sin ir más lejos, es lo que ha hecho ya Sánchez, que alerta de otro posible inconveniente, como "es que la Policía nos puede obligar a parar". "Nosotros somos autonómos y si no trabajamos no cobramos", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo