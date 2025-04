Las empresas claman contra la opa del BBVA al Sabadell: "Se perderán 75.000 millones en crédito"

La oferta de compra (opa) que presentó el BBVA por el Sabadell está entrando en su fase decisiva y todos los agentes en torno a la misma se están movilizando de una manera desconocida en el sector bancario para tratar de decantar su resultado en función de sus intereses. En ese contexto debe interpretarse que las asociaciones empresariales que se oponen a la operación y apoyan la defensa de la entidad catalana contra su rival de origen vasco hayan convocado este martes en Madrid un inédito acto público para escenificar su rechazo frontal y sin precedentes a la integración, con la vista puesta en las autoridades que deben decidir sobre la misma. "Si prospera la opa hostil, se perderán como mínimo 75.000 millones de financiación a pymes y autónomos, según la experiencia de otras fusiones y absorciones en los últimos 25 años", ha clamado el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

Las patronales no suelen pronunciarse sobre operaciones corporativas entre empresas españolas, y menos de forma tan partidaria y contundente. Pero casi nada de lo que está rodeando a la opa resulta habitual. La clave de que las asociaciones empresariales hayan convocado un acto público en este momento radica en que en las próximas semanas tienen que producirse dos pronunciamientos clave para el futuro de la operación. El primero es el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo dictamen se espera para este mes de abril o principios de mayo como tarde, en función de si decide hacer o no un test de mercado más o menos profundo sobre los remedios negociados por la institución con el BBVA a los problemas de competencia detectados. No es casualidad que estas patronales trataran de personarse en el procedimiento y la CNMC las rechazase, una decisión que han recurrido ante la Audiencia Nacional.

El Sabadell, en cualquier caso, ya se ha resignado públicamente a que el fallo de la CNMC sea aceptable para el BBVA. Sin embargo, una vez haya dictaminado el organismo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tendrá 15 días laborales para decidir si eleva el procedimiento al Consejo de Ministros, que en su caso tendrá otros 30 días naturales para imponer condiciones adicionales a la opa por razones distintas a las de competencia. El Sabadell y sus aliados empresariales, en este sentido, están tratando estos días de demostrar al Ejecutivo que tiene argumentos para trabar la operación por su impacto en la situación de las pymes, al tiempo que intentan movilizar también a la Generalitat socialista por la influencia que pueda tener en el Gobierno central. El BBVA, por su parte, hace justo lo contrario: intentar probar que la operación será buena para la financiación empresarial.

La mitad del crédito

La prueba es la reacción de los dos bancos al acto liderado por Foment y Cepyme. Fuentes del Sabadell: "Esta profunda preocupación de asociaciones empresariales, cámaras de comercio o sindicatos de todo el país pone de manifiesto un grave problema del que hemos alertado: esta opa ha provocado una unánime respuesta social en contra, y si se produce tendrá un impacto muy negativo para las pymes españolas y, por ende, para el conjunto de la economía". Respuesta del BBVA: "La unión con Sabadell es una apuesta clara por el mundo empresarial. Sus clientes, lejos de perder, tendrán en BBVA el mejor aliado para crecer. Somos el banco que lidera la captación de pymes con una cuota de captación del 26,5% en el último año. En los últimos cuatro años, hemos crecido un 16% nuestra financiación al mundo empresarial en España, cuando la del sector ha caído un 5%. Solo en Catalunya hemos canalizado casi 20.000 millones en el último año".

Lo cierto es que la cifra de 75.000 millones de euros en créditos a las pymes y autónomos esgrimida por Sánchez-Llibre es muy abultada. Según ha recordado, equivale al "50% del crédito que da Sabadell" (156.913 millones al cierre de 2024, pero incluyendo su negocio británico y los préstamos a particulares y grandes empresas). El mensaje que quería transmitir era claro: "Decenas de miles de pymes y autónomos en España no van a poder aguantar esta falta de crédito que va a desaparecer del mapa financiero español". El BBVA, en cambio, lleva meses defendiendo que la integración no solo no reduciría la financiación, sino que le permitiría elevar en 5.000 millones su capacidad de dar crédito a empresas y familias. Su argumento, así, es que las fusiones del pasado no sirven de referencia porque se daban entre un banco sano y otro en problemas que había que sanear, mientras que la opa se destina a dos entidades sólidas y en crecimiento.

Guerra de mensajes

Más allá de estos matices, lo que está claro es que de fondo se trata de una guerra de mensajes. Así, en términos más o menos similares a Sánchez-Llibre se han pronunciado, entre otros, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño; y su homólogo de la Cambra de Girona, Jaume Fábrega. También el de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, quien desde la capital catalana ha mostrado temor a que el Sabadell "desaparezca" de Catalunya si se consuma la opa. Por parte de los sindicatos, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha puesto el énfasis durante el acto de Foment en la pérdida de empleo que supondrá la operación. Y ha apuntado directamente al Ejecutivo, lo cual tiene una relevancia particular siendo su organización de inspiración socialista: "El Gobierno tiene que evaluar el impacto".

Horas después, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, ha esgrimido el rechazo empresarial como uno de sus argumentos en contra de la opa: "Nuestros clientes se han manifestado de forma masiva contra la operación: nos dicen, ¿qué haré yo (si desaparece el Sabadell)? No lo dicen las pymes, pero también las grandes empresas, algunas de ellas cotizadas. Eso nos da ánimos, porque ¿cómo puede ser buena para los accionistas una operación que no quieren los clientes?". Por la mañana, antes del acto, su homólogo del BBVA, Carlos Torres, había defendido justo lo contrario: "Es una apuesta clara por el mundo empresarial y las empresas de España". Las espadas siguen en alta mientras la pelota permanece en el tejado de la CNMC y el Gobierno.