El precio de la vivienda en València revienta todos los índices

Según el último índice de precios de vivienda usada de idealista , el precio medio por metro cuadrado subió un 16% en la Comunitat Valenciana durante el último año, hasta los 2.117 euros. Este dato supone un crecimiento del 2,7% trimestral, y el máximo histórico alcanzado en la Comunitat Valenciana.

El precio medio de la vivienda usada subió un 21,6% en València capital durante el último año. Este incremento ha dejado el precio del metro cuadrado en 2.919 euros, lo que supone el récord histórico en la ciudad.

Todos los distritos han experimentado incrementos de precios en tasa interanual. El mayor es el registrado por La Saïdia donde los vendedores piden un 31,6% más por sus viviendas. Le siguen Quatre Carreres (30,6%), Benimaclet (27%) y Camins al Grau (23,9%).

En València, los precios más altos los encontramos en l’Eixample (4.160 euros/m2), Ciutat Vella (3.982 euros/m) y El Pla del Real (3.710 euros/m). En la parte baja de la tabla nos encontramos con Rascanya (1.996 euros/m), L’Olivereta (2.068 euros/m) y Benicalap (2.278 euros/m), los distritos más económicos de la capital.

Provincia

El precio de la vivienda usada en la provincia de Valencia subió un 14,4% durante el último año situándose en 1.636 euros/m2.

En la provincia de Alicante el precio ha crecido un 14,7% durante el último año. La mayor subida la experimenta Monforte del Cid donde los vendedores piden un 54,3% más por sus viviendas que hace un año. Le siguen las subidas de El Altet-Balsares (46,6%) y Dolores (41,4%). En el lado contrario están las caídas de Biar (-5,8%%) y Sax (-3,4%). Alicante capital experimenta una subida del 16,2% interanual en el precio de la vivienda usada, hasta los 2.321 euros/m2.

En la provincia de Castellón el precio subió un 10% en los últimos doce meses, hasta los 1.343 euros/m2. De entre los mercados de la provincia Torreblanca tiene la subida más acusada con un 33,3% de subida, mientras que la mayor caída se dio en Alcora (-9,1%). En la capital los precios crecieron un 11,5% durante el último año hasta situarse en 1.409 euros/m2.

En palabras de Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “hacía mucho tiempo que los precios de venta no crecían por encima de los del alquiler, pero esa tendencia parece haberse asentado en el mercado. La oferta de viviendas en venta sigue reduciéndose y ni la escasa obra nueva que se construye ni el producto que llega del ya casi inexistente mercado del alquiler son capaces de contener una demanda que no deja de crecer. A pesar de la previsible estabilización de los tipos de interés, el apetito por comprar vivienda sigue siendo alto debido a la expectativa de que los precios no dejen de subir y a los altos precios de los alquileres debido a la escasez de oferta.Hace falta que, de manera urgente, se legisle para facilitar y acortar los plazos del desarrollo de suelo y la promoción de nuevas viviendas. Tenemos un importantísimo déficit de viviendas que se va agravando trimestre a trimestre y solo la creación de oferta puede poner fin a la escalada de los precios”.

Las subidas se mantienen en España

El precio de la vivienda usada en España marca una subida del 11,2% durante los últimos 12 meses. Esta subida deja el metro cuadrado en 2.311 euros según el último índice de precios de idealista. Atendiendo a la variación trimestral, los precios se han incrementado un 1,7%. Con este precio, España alcanza un nuevo máximo histórico.

Todas las CCAA tienen precios más elevados que hace un año, excepto en Extremadura donde caen un 1,9%. De entre las capitales, solo Huesca reduce sus precios.

En la ciudad de Barcelona los precios se han encarecido un 11,3% durante este año, lo que ha dejado el precio por metro cuadrado en 4.804 euros. Si atendemos al dato trimestral, los precios en la ciudad condal han crecido un 2,2% en los últimos 3 meses. Con este ascenso los precios vuelven a marcar un nuevo máximo histórico.

En Madrid las expectativas de los vendedores crecieron un 22,7% en los 12 últimos meses, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 5.321 euros. En el trimestral, el precio crece un 7,4% y marca también un nuevo máximo histórico.

Sin freno en València

En València, se incrementaron también las expectativas de los propietarios de viviendas en venta con mucha fuerza. El ascenso del 21,6% durante los 12 últimos meses ha dejado el precio del metro cuadrado en 2.919 euros y marca una subida trimestral del 2,9%. Con estas subidas, la ciudad supera también su anterior máximo histórico.

Tras Madrid y València, Málaga encabeza la subida de precios, tras encarecerse un 20,3% en el último año. Le siguen Palma (18,5%), Alicante (16,2%) y Salamanca (15,1%). Entre los grandes mercados los precios también han subido en Sevilla (13,8%), San Sebastián (9,8%) y Bilbao (7,3%).

San Sebastián

La única reducción de precio se ha vivido en Huesca, donde las pretensiones de los propietarios se han reducido en un 7,8%. Las menores subidas se han producido en Girona (0,3%), Ourense (1,8%) y Palencia (2,3%).

San Sebastián es la capital española más cara (6.000 euros/m2), seguida de Madrid (5.321 euros/m2), Barcelona (4.804 euros/m2), Palma (4.634 euros/m2) y Bilbao (3.532 euros/m2). En la parte opuesta de la tabla encontramos a Zamora, la capital más económica, con un precio de 1.199 euros/m2. 19 de las 52 capitales de provincia analizadas marcan precios máximos en este mes de diciembre.