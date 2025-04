Los aranceles de Trump sacuden al sector agrario valenciano, que ya busca nuevos mercados

Los productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana más exportados a Estados Unidos, que sumaron 366 millones de euros en 2024, según el informe de Datacomex y de la Cámara de Comercio de València, son vino, aceite de oliva, hortalizas frescas y en conserva, quesos y carne. Y son los que ya buscan nuevos mercados ante la posible pérdida por los aranceles que ha anunciado el presidente de EE UU, Donald Trump.

El sector agroalimentario valenciano canaliza algo más del 90 % de sus exportaciones en países de la Unión Europea (UE), si bien no quiere perder el mercado americano. José Miguel Medina, presidente del Consejo Sectorial del Vino de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, asegura que "las exportaciones de las cooperativas vitivinícolas valencianas al mercado estadounidense son, en líneas generales, limitadas y representan una parte menor de su facturación. Sin embargo, la decisión de Trump de establecer nuevos aranceles tiene otras derivadas que son realmente preocupantes para nuestro sector".

El volumen de las exportaciones agroalimentarias de la Comunitat Valenciana a Estados Unidos representan el 13% del total de las exportaciones a ese paí. Y representan el 4% del total de nuestras exportaciones agroalimentarias.

Desestabilización de otros mercados

En ese sentido, Medina advierte de la "desestabilización de otros mercados, como consecuencia del ajuste de los flujos comerciales hacia el país estadounidense, lo que puede provocar fenómenos de sobreoferta y desequilibrios en los volúmenes, condicionando el funcionamiento habitual de otros destinos de exportación, lo que conllevará a la búsqueda de nuevos mercados". El también presidente de la DO Utiel-Requena, destaca que "se ha hecho patente en casos similares no solo con el vino, sino con otros productos agroalimentarios, tal como sucedió con la imposición del veto ruso o, más recientemente, del cierre del mar Rojo".

También las principales organizaciones agrarias valencianas reconocen que las medidas proteccionistas de Trump sacuden al sector primario. El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, advierte de que “la imposición de aranceles a los productos agrarios no es una buena noticia ni para la Comunitat Valenciana ni para Estados Unidos, porque va a traducirse en un aumento de los precios de los alimentos”.

"Ranking" de exportaciones de la Comunitat Valenciana. Por sectores. 2024 / Levante-EMV

Para la agricultura valenciana, afirma Aguado, “el mercado estadounidense era muy interesante hasta que nos cerraron el envío de clementinas, pero desde entonces ha pasado a ser un destino muchísimo menor que la Unión Europea, donde ahora destacan las ventas de vino, aceite y hortalizas. De todos modos, no es positivo perder competitividad en otro mercado internacional con millones de consumidores después de que en 2014 perdimos ya el mercado ruso”.

Cítricos, bajo mínimos

Desde la imposición de aranceles en EE UU en 2019 por parte de Donald Trump los envíos de cítricos valencianos vía marítima desde el puerto de Castelló se han desplomado. Desde entonces han bajado a la mitad y en 2023 apenas se movieron 9.146 toneladas, según un informe de la Unió Llauradora.

Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja. / Perales Iborra

Compensaciones

AVA-Asaja solicita al Gobierno español y a la Unión Europea que “compensen debidamente a los sectores afectados como el agrario y no les vuelvan a dejar en la estacada como ocurrió con el veto ruso o los aranceles de la anterior legislatura de Trump”. “Defendemos la reciprocidad y, por tanto, pedimos a la UE que responda con el mismo arancel a los productos agrarios estadounidenses que vienen aquí, destinando esa mayor recaudación para compensar a los sectores perjudicados ”. En este sentido, Aguado subraya las almendras y nueces que “inundan nuestro mercado y hunden los precios en origen”. “No entenderíamos otra respuesta por parte de nuestros gobernantes”.

Ranking de productos exportados en la provincia de Valencia. 2024 / Levante-EMV

La Unió Llauradora i Ramadera, ante la imposición de Donald Trump de aranceles del 20% a los productos agroalimentarios de la Unión Europea, considera que “las guerras comerciales con aranceles desmesurados no son buenas para nadie porque se unen a la subida de costes en el sector y a la competencia desleal de las producciones de terceros países, aunque una vez que llegan hay que responder con la reciprocidad necesaria para defender nuestros intereses”.

"Cualquier medida arancelaria desestabiliza y genera desconfianza en nuestras empresas agroalimentarias y en los mercados a la hora de recuperar o apostar por enviar nuestros productos agroalimentarios a Estados Unidos”, indica Carles Peris, secretario general de la Unió. No obstante, la organización considera que habrá que ver con el paso del tiempo el impacto real de los aranceles en nuestras exportaciones agroalimentarias de la Comunitat Valenciana a Estados Unidos.

Carles Peris, secretario general de la Unió. / Perales Iborra

La Unió también aboga porque se realicen campañas de promoción para diversificar y buscar nuevos mercados. Si se observa que algún sector sufre un impacto debería recibir ayuda, pero también hemos de ser capaces de diversificar y buscar nuevos mercados y aparte de esos apoyos económicos reclamar que se realicen campañas de promoción.

Aceite de oliva

En el caso del aceite de oliva, por ejemplo, las ventas principales de la Comunitat Valenciana se dirigen en buena parte al mercado interno de nuestro territorio y a España y los aranceles afectarían de pleno sobre todo a comunidades autónomas como Andalucía que tienen un volumen productivo muy relevante y exportan mucho. “El problema ya no sería lo que nosotros exportamos a EE UU, sino lo que deja de hacer Andalucía como principal zona exportadora. Si ese aceite tiene ahora un 20% de arancel y no va a Estados Unidos se tendrá que recolocar y buscar otros destinos, por lo que igual se satura el mercado español. Ya no es únicamente ese aumento de costes por exportar allí sino también los flujos que se generan de si puedes enviar allí o no o tienes que buscar un nuevo mercado”, señala Carles Peris.