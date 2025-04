Junts avanza a la vicepresidenta Montero que apoyará la quita del 20% de la deuda de Catalunya

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha saludado este jueves, en el Senado, la disposición mostrada por la portavoz de Junts, María Teresa Pallarés, a apoyar la propuesta del Gobierno para una quita de deuda autonómica que, para el caso de Catalunya, supondrá la condonación del 20% de los pasivos catalanes.

Pallarés había reconocido que, cuando se conoció la noticia de la condonación de deuda, "corrió el rumor de que Junts per Catalunya no estaba de acuerdo con este perdón de deuda a Catalunya". Y añadió: "Agradecemos este 20%, pero seguiremos manteniendo que Catalunya necesita liberarse de su dependencia económica del Estado". "Me alegro de que vayan a votar a favor", respondió Montero a la senadora, que escuchaba a la ministra con gestos de asentimiento.

Pallarés, no obstante, exigió una reforma urgente de la financiación de Catalunya que ponga fin al "déficit fiscal" que se arrastra desde hace años y que la senadora cifró en un 10% del PIB catalán. "Catalunya merece y necesita de forma urgente un concierto económico, es la única manera de frenar la fuga continúa de recursos, que no puede soportar ni un día más".

Comparecencia en el Senado

Montero ha comparecido este jueves en la Comisión de Hacienda del Senado para informar sobre las previsiones del Gobierno respecto al nuevo modelo de financiación autonómica, la condonación de deuda autonómica, la negociación de un modelo "singular" para Catalunya y la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El rechazo de los grupos parlamentarios del PP y de Vox a la propuesta de condonación de deuda que Hacienda ha puesto sobre la mesa ha centrado la discusión entre los portavoces de ambos grupos y la ministra, por más que esta ha enfatizado que "siete de cada 10 euros que se propone condonar corresponde a comunidades donde gobierna el PP".

"¿Por qué no nos sentamos todas las comunidades de régimen común para negociar un nuevo sistema de financiación? Se lo digo yo. Porque tienen que pagar un peaje [a Catalunya] para que el señor Sánchez siga en la presidencia del Gobierno", ha espetado a Montero el senador José Manuel Barreiro, del PP.

Durante la comparecencia, Montero, no solo ha recibido el apoyo de Junts a su propuesta de condonación de deuda. La vicepresidenta también ha logrado tranquilizar a las portavoces del PNV y Geroa Bai al garantizarles que el proyecto de ley orgánica para la asunción de 83.252 millones de deuda autonómica por parte del Estado garantizará que ello no tendrá consecuencias negativas sobre el cálculo de los respectivos cupos vascos y navarro. Todo ello allana los apoyos políticos al futuro proyecto de ley que presente el Gobierno.

El senador de ERC Joan Josep Queralt, durante una intervención en el pleno del Senado. / Efe / Zipi

ERC critica la lentitud en la negociación

Al tiempo que la ministra ha recibido la información de que Junts votará a favor de la condonación de deuda autonómica, Montero ha recibido duros reproches del senador de ERC Joan Josep Queralt. El senador ha reprendido a la vicepresidenta por la lentitud con la que -a su juicio- se está negociando un nuevo modelo singular de financiación para Catalunya, según los acuerdos entre los republicanos y el PSC para la investidura de Salvador Illa.

"No vamos por buen camino", "la paciencia tiene un límite", "tenemos la sensación de que solo hay buenas palabras, y encima tenemos que pagar el café de las reuniones", "no tiren demasiado de la goma". Estas son algunas de las expresiones con las que Queralt ha mostrado su enfado a Montero, antes de acabar diciendo: "O se dejan de zarandajas, o nos vamos a una eternización" de las negociaciones. El senador ha exigido a la vicepresidenta que fije "un límite temporal" para las negociaciones que, en todo caso, se sitúe "bastante antes del final de la legislatura" estatal.

La ministra ha justificado la posible lentitud en la negociación por "la complejidad del debate y de su anclaje jurídico y por la dificultad de que las cuentas no perjudiquen a otros territorios" diferentes de Catalunya. "No es por hacernos los remolones", ha añadido Montero.

La vicepresidenta ha argumentado que para avanzar en los compromisos, el Gobierno también tiene que trabajar con el resto de los grupos políticos. En todo caso ha señalado que el Gobierno tiene "como primer reto" la cesión del 100% de la recaudación del IRPF a la administración catalana. "Además, estamos trabajando con la Agencia Tributaria para configurar una agencia estatal en red. Pero no va a ser un debate que podamos resolver de la noche a la mañana. No es un tema fácil", ha resuelto.