Los pisos de 200.000 € en Valencia generan hasta 100 visitas en 48 horas

Los pisos de 200.000 euros en València están generando hasta cien peticiones de visita en 48 horas, según ha podido comprobar Levante-EMV. Las inmobiliarias advierten de que el mercado «es una locura en barrios normales» por la falta de inmuebles a precios razonables y ya no quedan disponibles viviendas de cien metros cuadrados de menos de 200.000 euros en buenas condiciones en la capital. La bajada de los tipos de interés ha dado un nuevo impulso a la demanda.

Un ejemplo de la situación que se está viviendo ahora es un inmueble que se anunció el lunes a media mañana en el portal Fotocasa y que la inmobiliaria que lo lleva tuvo que dar de baja ayer por la mañana tras recibir 100 peticiones de visita. El inmueble es un piso de 90 metros cuadrados útiles con ascensor, tres habitaciones y dos baños que está a la venta por 200.000 euros en el distrito de Benicalap a diez minutos de una parada de metro.

Nora García, presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), advierte de que "de 200.000 euros hacia abajo el mercado es una locura en barrios normales. En zonas más conflictivas sí que hay oferta. En mi inmobiliaria despublicamos un anuncio cuando recibimos 20 o 30 peticiones". García asegura que nunca ha vivido una situación como la de ahora. "El problema que tenemos es que por cada piso que sale al mercado (a un precio razonable) tenemos un montón de interesados", afirma.

Complicado comprar

La presidenta de Asicval insiste en que "encontrar una vivienda en València por 200.000 euros para entrar a vivir es muy complicado. Es casi imposible conseguir por ese precio un piso de 70 metros cuadrados y dos habitaciones".

Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad (API) de Valencia, coincide con Nora García en que en el mercado de la capital ya no quedan pisos de 200.000 euros con dos cuartos de baño. "Es una ecuación que no cuadra. Aquí en València ciudad no existe. Puedes empezar a encontrar pisos de 100 metros cuadrados, tres habitaciones y dos baños por 250.000 euros", señala. Díez subraya que "hay una gran voracidad en el mercado porque la demanda supera con creces a la oferta".

Burbuja inmobiliaria

El portavoz de los API explica que durante la burbuja inmobiliaria "había mucha oferta y mucha demanda. El escenario ahora es diferente porque no hay pisos disponibles". La escasez de inmuebles ha provocado que el precio de los pisos se dispare. La plataforma Idealista reveló ayer que el coste de los pisos en València ha reventado todos los índices.

En concreto, el precio medio de la vivienda usada subió un 21,6 % en València capital durante el último año. Este incremento ha dejado el precio del metro cuadrado en 2.919 euros, lo que supone el récord histórico en la ciudad. Todos los distritos han experimentado incrementos de precios en tasa interanual. El mayor es el registrado por La Saïdia, donde los vendedores piden un 31,6 % más por sus viviendas. Le siguen Quatre Carreres (30,6 %), Benimaclet (27 %) y Camins al Grau (23,9 %).

Pisos por las nubes en l'Eixample

Los precios más altos están en l’Eixample (4.160 euros/m2), Ciutat Vella (3.982 euros/m2) y El Pla del Real (3.710 euros/m2). En la parte baja de la tabla se encuentran Rascanya (1.996 euros/m2), l’Olivereta (2.068 euros/m2) y Benicalap (2.278 euros/m2), los distritos más económicos de la capital. Por otro lado, el precio de la vivienda usada en la provincia de Valencia se incrementó un 14,4 % durante el último año, situándose en 1.636 euros/m2.

