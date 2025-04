UGT-PV y CCOO-PV prevén acudir a los tribunales si el Consell recorta la asignación a sindicatos

La secretaria general de CCOO-PV, Ana García, y el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, han avanzado que, si se produce un recorte de los fondos a los sindicatos en los presupuestos de la Generalitat para 2025 como ha pedido Vox, acudirán a los tribunales, ya que constituiría un "ataque a la democracia" y al "papel constitucional" de estos agentes sociales.

Así lo han señalado, en declaraciones a los medios, antes de participar en la inauguración X Congreso Nacional de UGT PV, donde Sáez será relevado en el liderazgo del sindicato a favor, previsiblemente, del actual secretario de organización de UGT-PV, Tino Calero. Al acto ha acudido también el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, quien ha criticado también un posible recorte "al diálogo social".

Ismael Sáez, preguntado por si acudirán a la Justicia, ha afirmado que sí y que desde UGT-PV siguen "confiando en los tribunales". Sobre si ha hablado con el PP al respecto, ha señalado que en estos momentos no mantiene conversaciones con la formación porque "la dana ha provocado una distorsión enorme en las relaciones de la política y los agentes sociales en nuestra comunidad".

Así, respecto a si teme que la situación generada tras las inundaciones haga que el PP ceda ante Vox, Sáez ha señalado que no se trata tanto de la dana como de "un problema de necesidad de votos". Así, ha defendido la necesidad de "estar dispuestos a encontrar apoyos en otros grupos políticos", y que formaciones que no sean Vox estén dispuestas a apoyar las cuentas. Aunque no se trata de algo "probable", cree que "la mayoría de los ciudadanos agradecería".

Ismael Sáez ha afirmado que el "patrimonio del diálogo social" en España es un "hecho diferencial con el resto de los países de nuestro entorno", y que la sociedad "no valora suficientemente". "O en todo caso, es evidente que Vox no, y yo me temería mucho que le pasara lo mismo al Partido Popular", ha comentado.

Por ejemplo, ha expuesto que el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) es una de las razones de que la economía "registre incrementos del PIB muy superiores a los de nuestro entorno".

"Un activo del país"

Sáez ha defendido el diálogo social como "un activo del país". "Si eso se tira a la basura por razones espurias, básicamente porque entiende que el sindicato no defiende sus postulados, ¿qué le vamos a hacer?, ¿cómo lo vamos a defender?, Es que es absurdo. Hacen planteamientos que son sectarios, reaccionarios, contrarios, a mi juicio, de los derechos humanos, contrarios a la Constitución en gran medida", ha lamentado.

"Sería un problema para el país que dilapidáramos el enorme valor que tiene el diálogo social y los acuerdos que somos capaces de construir", ha afirmado.

"Nos prepararemos"

Por su parte, García ha puntualizado que "el borrador que han presentado no presenta ningún tipo de recorte". "Nos prepararemos por si acaso, como hicieron nuestros compañeros de Castilla y León, que también hicieron unos recortes, demandaron, y la justicia a día de hoy ya les ha dado la razón diciendo que es un papel constitucional", ha apuntado.

Ana García ha insistido en que el recorte sería "un error" y "un ataque a la democracia". Ha remarcado que no se trata de subvenciones sino de "compensaciones por un trabajo de un papel constitucional que tenemos los sindicatos en el artículo 7 de la Constitución, igual que tienen un papel constitucional los partidos políticos en el artículo 6".

Empresarios

Por su parte, el presidente de la CEV, en unas declaraciones realizadas antes de que Vox haya señalado este jueves que su petición pasa por la reducción de fondos también a la patronal, ha realizado una "valoración en positivo del diálogo social, de lo que significa y lo que ha significado el diálogo social para esta comunidad".

"En el momento que Vox plantee una reducción a la propuesta que sea del Consell, tan responsables serán unos como los otros de esa reducción", ha aseverado Navarro, quien ha explicado que la patronal ha pedido reunque se haga una reducción, no a la patronal y a los sindicatos, sino a lo que significa el diálogo social, creo que hay que hacérselo ver".

Para Salvador Navarro, "indudablemente estamos en una situación extraordinaria cara a los números, pero que se haga una reducción, no a la patronal y a los sindicatos, sino a lo que significa el diálogo social, creo que hay que hacérselo ver".