Las azulejeras ya notan una bajada de los pedidos de Estados Unidos

La guerra arancelaria desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nublado el optimismo del azulejo valenciano. Las firmas azulejeras de Castellón habían experimentado en el último año un incremento de su rentabilidad gracias a la bajada del precio del gas, según informó ayer la consultora Deloitte. Ahora, el buen dato se ve ensombrecido por la decisión de la Administración Trump de incrementar el arancel que soporta la cerámica española del 9,4 % al 20 %. Las empresas azulejeras ya han notado una bajada de los pedidos desde Estados Unidos por la batalla comercial emprendida por Trump, según ha confirmado la patronal cerámica Ascer.

La bajada de los pedidos de Estados Unidos es una tendencia que la patronal azulejera ha notado, aunque todavía no está cuantificada. Las ventas a Estados Unidos representan el 16 % del total de las exportaciones azulejeras (que el año pasado accedieron a 3.479 millones de euros).

El contrapunto es que los aranceles castigan más a la India, el principal competidor directo de los azulejeros castellonenses junto a Italia (que soporta la misma tasa que España). Los aranceles a la cerámica India han pasado del 9,4 % al 26 %, según precisa Javier Arribas, socio responsable de Transacciones en la Comunitat Valenciana de Deloitte. Los aranceles ya expulsaron hace dos años del mercado estadounidense a China.

559 millones de euros de ventas

La consultora incide en que el gravamen a la India beneficia a la industria azulejera española. La India jugaba hasta ahora con la ventaja de ofrecer un precio más bajo gracias a que los costes laborales son más reducidos que en España (el azulejo indio se vende por debajo de 6 euros el metro cuadrado y el castellonense por encima de seis euros). Las empresas cerámicas españolas vendieron el año pasado en Estados Unidos producto por valor de 559 millones de euros, frente a 656 millones de la industria italiana y 227 millones de los fabricantes indios.

El Gobierno estadounidense no ha impuesto aranceles a la cerámica producida en México, pero es un producto de menor calidad que el español y, según Deloitte, no supone una amenaza para las exportaciones valencianas. Los aranceles de Trump buscan proteger a la industria estadounidense, pero el clúster de Estados Unidos, radicado en Tennesse, no tiene suficiente capacidad para abastecer su mercado.

Las políticas propuestas por la Administración Trump, según destaca Deloitte, incluyen incentivos fiscales a la producción local, lo que, según la consultora, podría incentivar a las empresas cerámicas radicadas en Castellón a abrir plantas en Estados Unidos (como ha hecho en el sector de las renovables Power Electronics). Sin embargo, las azulejeras castellonenses no se plantean en este momento llevar parte de su producción a Estados Unidos, según subraya Javier Arribas. Algunas empresas italianas y brasileñas sí lo están haciendo.

Arribas incide en que las empresas castellonenses tienen ahora dos alternativas ante los aranceles impuestos por Trump: Subir el precio de sus productos en Estados Unidos o asumir en su cuenta de resultados el gravamen. "La industria cerámica española tiene gran capacidad" para asumir ese sobrecoste a corto plazo, destaca la consultora.

Mayor rentabilidad histórica

Esta crisis llega en un momento en el que la industria cerámica española (que se concentra en Castellón) había alcanzado su mayor rentabilidad histórica. La industria azulejera cerró 2024 con un ebidta (resultado bruto de explotación) de 924 millones, el mayor de la serie histórica. Según el informe de Deloitte 'Sector cerámico: Situación y perspectivas' la rentabilidad operativa aumentó un 33 % el año pasado respecto a 2023 gracias al mantenimiento de los precios de venta (que subieron durante la crisis energética) y la bajada del coste del gas. El estudio precisa que las ventas del sector cerámico alcanzaron en 2024 los 4.819 millones de euros, en línea con lo registrado en 2023.

Suscríbete para seguir leyendo