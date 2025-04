Ford mantiene la apuesta del nuevo coche para Almussafes pese a la tensión arancelaria

A pesar de los ataques arancelarios llevados a cabo por la Administración Trump hacia todos aquellos coches que no se produzcan en Estados Unidos, Ford sigue insistiendo en su compromiso de traer un nuevo coche -cuya producción y ventas serán globales- a la factoría de Almussafes a partir de 2027. Esa es la línea que ha defendido esta mañana el presidente de Ford España, Jesús Alonso, quien ha destacado en un encuentro celebrado en Catarroja junto al ministro de Industria, Jordi Hereu, que pese a la subida tarifaria al 25 % a las exportaciones de vehículos que se realicen al país norteamericano, "nosotros seguimos trabajando con nuestro proyecto y esperando que esto se vaya aclarando en los próximos meses".

"No podemos parar"

Y es que, siguiendo la línea que ya apuntaron a este diario fuentes de la firma hace pocas semanas, Alonso ha destacado que aunque no hay claridad sobre el futuro, "no podemos parar y estar parando un mes tras otro". En esa misma visión, desde la marca del óvalo ya apuntaron a finales de marzo que este tipo de decisiones "las basamos en muchos factores, no solo en los aranceles".

Esta garantía del mantenimiento de sus planes resulta importante para dar certidumbre a una planta que en 2024 vivió el peor año productivo de su historia y que, a día de hoy, se mantiene inmersa en un ERTE RED -un mecanismo que ha evitado el despido de 1.000 trabajadores por falta de carga de trabajo- que está limitando aún más esos ritmos de fabricación. No en vano, de ese coche multienergía, las informaciones dadas por la compañía son que se van a producir alrededor de 300.000 unidades cada año con el objetivo de que este vehículo encuentre mercado de venta en todo el mundo, incluido el país norteamericano. De ahí que una subida arancelaria haya proyectado algunas sombras sobre si estos planes iniciales se pueden ver trastocados al verse limitado el volumen de ventas estimadas para el país norteamericano.

Sin implicaciones actuales

Más allá del nuevo coche, Alonso también ha recordado que a día de hoy la política arancelaria impulsada por Trump no tiene ninguna implicación para las exportaciones de coches Ford desde España, una circunstancia explicada por el adiós que tuvo a finales de 2023 la furgoneta Transit americana que se fabricaba en Almussafes.