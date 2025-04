El Sabadell pidió un cara a cara con el BBVA ante la CNMC para confrontar sus argumentos sobre la opa

La guerra fría en que se ha convertido la oferta de compra (opa) del BBVA sobre el Sabadell se juega en múltiples frentes y en cada uno de ellos los dos bancos tratan de desplegar todo el armamento a su disposición. La entidad catalana, así, pidió hace un par de meses tener un cara a cara con su rival ante el consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para confrontar sus argumentos sobre la integración y tratar de denunciar el impacto potencial en las pymes, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO. El BBVA, según fuentes del mercado, descartó la celebración de dicho careo por considerarlo innecesario y para evitar que se demorase aún más el proceso de análisis de la operación por parte del organismo, que ya se está dilatando mucho más de lo previsto inicialmente y que se está viendo rodeado de polémicas y presiones inusuales.

El cara a cara no se produjo porque la normativa establece que solo el BBVA podía solicitarlo, no el Sabadell. La ley de defensa de la competencia de 2007 contempla en su artículo 58 que, en la segunda fase de análisis de las operaciones de concentración (en la que está la opa desde el pasado noviembre), "a solicitud de los notificantes, se celebrará una vista ante el consejo" de la CNMC. Al tratarse de una oferta de compra unilateral y no de una integración pactada por las dos partes, el banco de origen vasco es en este caso el único notificante, al contrario de lo que ha sucedido en otras operaciones de unión en el sector bancario como la de CaixaBank y Bankia de 2021.

La CNMC tampoco consideró oportuna la celebración de la vista. El reglamento de 2008 que desarrolla la ley de competencia establece que el organismo también puede convocarla "cuando la considere adecuada para el examen y enjuiciamiento del objeto del expediente". Pero la institución, a la que la opa le está trayendo muchos quebraderos de cabeza por la oposición política y social que despierta, entendió que no había razones para hacerlo. De hecho, sus técnicos eran partidarios de haber aprobado la operación en primera fase el pasado otoño y fue el consejo el que decidió extender el análisis. En la CNMC, además, hay malestar por la presión pública a la que estima que le somete el Sabadell. El banco denuncia desde hace meses que la metodología que aplica no es válida para medir el perjuicio que causaría la integración en el crédito a las pequeñas y medianas empresas.

Segundo intento

Con la vista oral, el Sabadell buscaba tratar de desmontar cara a cara los argumentos del BBVA e intentar convencer a la CNMC de que imponga unas duras condiciones a la operación que hagan desistir a su rival (no tanto como que la prohíba, algo que solo ha solicitado la autoridad valenciana de competencia). Ante el rechazo que recibió, el banco volvió a la carga la semana pasada. La entidad, según fuentes al tanto del proceso, solicitó al organismo público una reunión, en este caso bilateral, para exponerle por qué entiende que son ineficaces los últimos remedios propuestos por el BBVA para solventar los problemas de competencia detectados en la operación. Su rival defiende que son unos compromisos "inéditos" que solventan todas las "preocupaciones" de las autoridades, incluido el Gobierno.

La CNMC, sin embargo, volvió a rechazar la petición del Sabadell y le instó a reflejar sus argumentos en la respuesta al test de mercado sobre los compromisos del BBVA que lanzó la semana pasada a 22 entidades financieras y 18 asociaciones empresariales y de consumidores. El organismo todavía aspira a emitir su dictamen en el mes de abril, pero dicha consulta podría retrasarlo hasta mayo. Los bancos, a los que favorecería la desaparición de un competidor, no creen que la opa pueda reducir la competencia. Pero las patronales, además del Sabadell, sostienen que el impacto en las pymes sería dramático y así se lo quieren hacer llegar a la institución de forma copiosa.

Casi un juicio

Con la decisión de no celebrar la vista, la CNMC se evitó tener que organizar lo que hubiera constituido en la práctica un auténtico juicio "a puerta cerrada" sobre la opa. Así se desprende de una comunicación del organismo de 2022, en la que establece los detalles de cómo deben desarrollarse las vistas. Se determina, por ejemplo, que con "carácter preferente" se celebrarán presencialmente, con el consejo de la institución en el centro, los técnicos de la dirección de competencia a su izquierda, y los representantes de las partes interesadas (que pueden ir acompañados de "abogados, expertos, testigos, empleados etc.") a su derecha.

Asimismo, se fija que la presidenta, Cani Fernández, "tendrá todas las facultades necesarias para ordenar o impulsar la vista, así como para conservar y restablecer el orden en las vistas y mantener el respeto debido a los miembros del consejo, asistentes y resto de interesados, pudiendo corregir en el acto a los intervinientes, incluso pudiendo ordenar, si lo estimara necesario, desalojar la sala". Además, se establece que se deberá asegurar "en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa", así como que se pueden practicar pruebas y citar a "testigos, peritos o expertos".

El objetivo de las vistas es que sirvan "para la mejor exposición de las posiciones de las partes e integrar las dificultades que la tramitación escrita de los procedimientos pueda conllevar". Además, el consejo de la CNMC puede convocarlas tras valorar "la necesidad o probabilidad de ilustrarse mejor sobre determinados aspectos fácticos, técnicos o jurídicos que la tramitación escrita pueda no haber resuelto de forma suficiente". El contenido de la vista, que hubiera sido confidencial, se habría incorporado al expediente de la opa y podría haber sido tenida en cuenta para dictar la resolución sobre la operación.

Suscríbete para seguir leyendo