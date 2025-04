El sector agroalimentario valenciano apuesta por la sostenibilidad

La Fundación de los Premios Rei Jaume I y Cajamar ha organizado esta semana una jornada para analizar las nuevas tecnologías de la innovación y digitalización, integración del territorio y desarrollo rural en el sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana. La jornada comenzó con la bienvenida del director territorial de Cajamar, Jesús García, así como de Angel Marhuenda, director de la PAC (Política Agraria Común), quienes junto al presidente de la Fundación de los Premios Rei Jaume I, Javier Quesada, dieron paso a las diversas intervenciones.

El director de la Fundación del Grupo Cajamar, Manuel Laínez, defendió “reducir el tamaño de las empresas y relajar la obligación de la necesidad de implantar esquemas de reducción de emisiones», por ejemplo. A propósito del cambio climático, Laínez subrayó que «hemos superado el nivel de 1’5 grados y este año seguimos con medias muy elevadas, cada vez mas temperaturas y mas pluviometría. El avance de la tecnología facilita la innovación con la ingeniería» y explicó todas las herramientas que tenemos dedicadas en la Biotecnología «que nos sirven para todo lo relacionado con el material vegetal que hará mas resiliente y resistente a enfermedades y plagas, con la mejora de los recursos naturales y su uso, además de la incorporación de ingredientes funcionales».

Para Laínez, "cuando somos eficientes, conseguimos reducir las huellas ambientales y estaremos siendo más competitivos». Según el director de la Fundación Cajamar, la industria del futuro «va hacia un control en la nube conectado con nuevos productos que incorporen IA respondiendo a las necesidades de los productores y que vemos ya en las explotaciones agrarias de hoy en día donde tienen controladas toda la cadena de valor del producto desde el campo hasta el almacén con varios parámetros: eficiencia, reducción de emisiones de huellas, con simulación en la cadena de gemelos que les ayudan a experimentar cómo sería: Organización, Innovacion, transformación digital, incorporación de nuevas tecnologías y estrategia en cadena.» Además, denunció que «desde 2018 apenas se ha incrementado la inversión en I+D en España, con apenas un 0,8 de inversión en innovación. Y llevamos 50 años apoyando la inversión en la cadena agroalimentaria intentando equivocarnos nosotros para que no lo haga el agricultor. Con proyectos especiales de incubadoras para nuevas empresas» defendió Manuel Laínez.

"Agricultura abandonada"

Eduardo Rojas, ingeniero de Montes, profesor de la UPV y Presidente de PEFC-Internaconal, denunció, al referirse al barranco del Poyo que «nadie ha dicho que uno de sus problemas fue la cantidad de agricultura abandonada que albergaba, lo que propició su desborde” y denunció la injusticia de la focalización en los instrumentos económicos ambientales negativos y que se ignoren los positivos. Rojas habló de los retos territoriales a los que nos enfrentamos como el hundimiento de la propuesta del mundo rural, además, enfatizó que hoy en día, «tenemos menos incendios, pero los pocos que hay, queman cada día más y son más virulentos».

Para Rojas, «pretendemos resolver el reto de los incendios atacando las consecuencias, pero no sus causas.» Montes, además, propuso «abordar el minifundio, reforzar el escalón comarcal para la prestación de servicios y dimensión adecuada, asegurar un marco jurídico ecuánime y estable para prestar servicios ambientales, formar y educar a la población en los casos de emergencias, aumentar el empleo en el mundo rural, despolitizar las organizaciones agrarias, motivar a los jóvenes a estudiar carreras o recuperar el valor de la dieta mediterránea», entrlas numerosasas propuestas que realizó en su intervención dedicada a los retos territoriales, ambientales y sociales.

Desarrollo rural

El director general de industria y cadena agroalimentaria, Ernesto Fernández, habló del desarrollo rural con el tema de la despoblación como el principal problema al que nos enfrentamos, y recordó que “el 90% de la población se concentra en el 30% del territorio” con el caso de Castell de Cabres, municipio menos poblado de toda la CV en el Bajo Maestrazgo con tan solo 22 habitantes, como máximo exponente. Fernández contó que «en Castellon existe un 81,41% de municipios con menos de 3.000 habitantes, que son 110 municipios y en la provincia de Valencia, es el Rincón de Ademuz quien encabeza los datos de despoblación». Para el director general, el denominador común que une a todos los pueblos despoblados «es la agricultura, donde los jóvenes agricultores solamente representan el 5,18% y la mitad de los agricultores tienen mas de 65 años además de que se ha perdido un 35% de afiliados a la SS. Y en 2023 alcanzamos las 173.676 ha. abandonadas o, lo que es lo mismo, 2.290 ha. mas que el año anterior y somos líderes en España en abandono de tierras» enfatizó.

Producción de alimentos

Tomás García Azcárate, especialista en la PAC reflexionó sobre diversas cuestiones en torno a la materia: «la agricultura existe para producir alimentos, pero ha de hacerlo de una manera sostenible, hay cambio climático y los agricultores están entre sus víctimas y reclamó la búsqueda de variedades en la naranja, por ejemplo, «para conseguir en equilibrio mejor entre los fríos y calores que provoca el cambio climático.» Para García, «la adaptación y la mitigación del cambio climático es de todos y es mejor convencer que vencer. La primera comisión de Von der Leyen ha sido un golpe despótico burocrático» denunció y se reafirmó en que “el despotismo del Green Deal sigue estando presente”.

Participantes en la jornada celebrada en el salón de actos de Cajamar de València. / Levante-EMV

Para el especialista en la PAC, «la agricultura española va bien, pero no les va bien a la clase media de agricultores familiares. No hay dinero para todos ni para todo, con lo que la ayuda a los agricultores debe ir a quienes lo necesitan, y los grandes empresarios que lo están haciendo bien, no necesitan ayuda para seguir desarrollándose», ha recordado. «La prioridad, afirma, debe ser acompañar a la clase media del campo, el 97% de la población agrícola, familiares profesionales hacia la agricultura 4.0 y la transición agroecológica». Además, ha añadido que «la administración puede y debe ayudar para construir una cadena alimentaria mas equilibrada»

Testimonios

En el turno de los testimonios, han sido seis representantes de diversas empresas las que participaron para narrar sus experiencias en sostenibilidad, así, Carlota de Dios habló de la marca de destino turístico @TierraBobal «oferta integrada con unos paisajes y ofertas vitivinícola, enoturismo, turismo gastronómico, etc. somos un sistema y no nos damos cuenta” ha dicho al referirse a la sostenibilidad «como la capacidad de perdurar en el tiempo».

Vicent Faro, agricultor, productor ecológico presidente del CAECV, habló de los tres retos diarios: territorial, ambiental y social junto con la innovación que ayude a una producción sostenible y explicó las diversas normas que certifican la producción ecológica.

Javier Gandía, director de Bodegas Vicente Gandía, explicó las diferentes certificaciones que avalan a su marca que cubre cerca de 500 ha. de superficie de viñedo repartidas en diferentes áreas con una agricultura sostenible y diversos proyectos como el último al que dedican los fondos logrados a una fundación protectora de animales

Carmen Morales, directora de calidad y sostenibilidad en Anecoop explicó las diversas herramientas en la sostenibilidad para los socios de la cooperativa, “el momento es ahora” afirmó sobre la cooperativa con mas de 20.000 socios en España cuya red comercial se extiende por todo el mundo aunque reconoció que «la sostenibilidad todavía no está realmente integrada».

La doctora e ingeniera agrónoma además de profesora del departamento de economía y ciencias sociales Olga Moreno reivindicó que cambie la arquitectura de la elección que nos empuja a comprar determinados alimentos en los mercados, “en nuestra vida cotidiana se nos empuja e elegir entre A o B, por lo que deberían dirigirnos hacia los productos sostenibles y que se promocionen, con etiquetas fiables, fáciles de leer que nos ayuden en las decisiones rápidas, es decir, que lo sostenible esté fácilmente elegible y económico» reivindicó mientras apelaba a la responsabilidad de la sociedad.

Zuvamesa

Y para terminar, Inmaculada Sanfeliu habló de Intercitrus, la defensa fitosanitaria, la investigación con CRISPer y la promoción tan reclamada por el sector. Expuso el ejemplo de ZUVamesa como paradigma de sostenibilidad, ejemplo en estos temas energéticas, medioambiental de residuo cero, etc. que surgió «de la necesidad de promover una industria de promoción de cítricos que no pueden ir al mercado de frescos.» Sanfeliu recordó que «el sector de los cítricos ocupa el tercer lugar en la Comunitat Valenciana, donde una de cada cuatro naranjas que se exportan en el mundo son españolas, y mas del 70% del comercio de cítricos se realiza desde la Comunitat Valenciana, con 175.000 camiones que salen cada año, 307.000 ha. o el equivalente a 330.000 campos de fútbol que absorberían entre 1’7 millones de toneladas de CO2» finalizó.