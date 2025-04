Amelia Delhom: «Coincido con Roig en que las casas no tendrán cocina. Nuestros nietos cocinarán muy poco»

Amelia Delhom, divorciada y madre de dos hijos -un auditor de empresas que trabaja en Madrid y una psicóloga que en estos momentos oposita- creó la empresa de interiorismo que lleva su nombre a principios de los noventa, pero la sangre del sector le corría por las venas porque su padre era propietario de una fábrica de tapicería donde ella, que estudió interiorismo, se desfogó antes de independizarse. El de Amelia Delhom es un estudio de interiorismo integrado ahora por tres trabajadores y con una facturación de alrededor de un millón de euros, que subcontrata todos los trabajos con equipos de confianza con los que lleva colaborando desde hace muchos años, según cuenta esta empresaria que confiesa que su principal hobby es «convivir con mis amigos», pertenecer a «un montón de grupos de mujeres» y Dénia, donde tiene una casa.

¿La guerra comercial iniciada por Trump puede pasarle factura a empresas como la suya?

No. Estamos en un círculo mucho más pequeñito. Es verdad que tal vez el producto suba. Nosotros siempre sufrimos un poco a nivel de mercado, sufrimos subidas y bajadas de precios. Siempre que pasa algo así suben las materias primas. Ahora estamos viviendo un buen momento porque hay mucha inversión en vivienda. Siempre que se invierte en vivienda, el sector se mueve. Después hay que amueblarla y eso a nosotros nos ha venido bien.

Por no abandonar la actualidad, ¿se ha visto afectada su empresa por la dana directa o indirectamente?

Ha sido muy triste.Soy de Catarroja y viví esa situación de caos y de desamparo, porque realmente estuvimos muy desamparados en esas zonas. Vivo en València y cada vez que iba a Catarroja y a toda la zona afectada realmente no daba crédito porque en Valencia se vivían como dos mundos. En València no pasaba nada y en la zona del daño era tremendo. Y además es verdad que no acudía nadie. A los pueblos les está costando mucho levantarse. Todo eso nos afecta en cuanto que hay que construir. Todos los que nos dedicamos a reformas, mobiliario, interiorismo, pues estamos ahí al pie del cañón ayudando, que por otro lado está complicado por el tema profesional. No hay mano de obra cualificada. Faltan profesionales. Necesitamos tomarnos muy en serio la formación profesional de los oficios.

La suerte es que está viniendo gente del exterior a cubrir esas plazas, ¿no?.

Necesitamos mano de obra cualificada, que muchas veces la que llega no lo es. Trabajan como trabajan en su país, que a veces está muy lejos de cómo se trabaja aquí o se debería de trabajar aquí. Necesitamos formación. Chavales que puedan coger una buena profesión, desde instalación de mobiliario a instalación de cocina, transporte o montaje. Desde esto, que es básico para amueblar las viviendas, hasta la construcción, la fontanería o la electricidad, necesitamos mano de obra.

Formación

¿Es uno de los males endémicos de este país, no? Viniendo de la precariedad, nuestros padres han querido que fuéramos universitarios y la formación profesional se ha quedado como el pariente pobre.

Se puede tener muy buen nivel de vida realizando una profesión que te guste, porque al final también hay que hacer lo que nos gusta. Esto de antes de que si tu padre había sido fontanero heredabas y te dedicabas a la fontanería se ha perdido.

La vivienda es el bien más deseado, entre otros motivos porque cada vez es más escasa y más cara. ¿Le afecta a su negocio?

No. Es más caro, pero se sigue vendiendo. Si antes la compraba la gente joven, pues ahora, evidentemente, a la gente joven no le llega para comprar una vivienda, pero la compra uno de fuera. Hay mucho extranjero invirtiendo. A nosotros nos llegan viviendas para amueblar y para reformar. Ahora mismo, la inversión en vivienda está en auge.

Amelia Delhom, en las instalaciones de Levante-EMV / M.A.Montesinos

Uno de los motivos del encarecimiento de la vivienda es la llegada de foráneos con alto poder adquisitivo. ¿Eso es bueno para su sector?

Mi equipo en la tienda es bilingüe porque nos llegan muchos extranjeros, con los que necesitamos conectar, que se sientan bien y cómodos. Hay que hablar inglés para entenderse con ellos, porque evidentemente están invirtiendo aquí. Y luego sí que es verdad que ha habido un cambio. Creo que el tipo de ciudad está cambiando. Hay que ser sensatos y ver de qué manera hacemos para que las ciudades sigan siendo bonitas, para que a ti te dé gusto pasear por el centro de València. Darle otra forma. Hay que ver en urbanismo qué está pasando. Pero el modelo de ciudad está cambiando.

¿Hacia dónde?

Los hábitos de compra han cambiado. La gente ya no va tanto a los comercios, compra mucho por internet, con lo cual ese comercio que vivía en segunda línea ya no vive. Esa tienda de barrio ya no subsiste. Bien porque el alquiler es alto o bien porque realmente ya no puede vivir de la gente que le llega. O estás en calle Colón y en zonas comerciales altas, o difícilmente sobrevives. La problemática de las ciudades es que la gente ya no consume, ya no va a la tienda física. Hay muchísima gente que consume por internet y en grandes superficies. En València, si te vas a los extrarradios, hay tiendas de 24 horas de extranjeros que sí que viven, porque si necesitas comprar una manzana o un naranja, lo que quieras, los tienes abiertos, pero difícilmente encuentras una tienda de calidad normal en una calle. No estaría mal que fueran más flexibles las licencias para convertir los bajos comerciales en viviendas, si hacen falta, antes que tener ciudades que pasas por calles y son oscuras y están los bajos cerrados o con okupas, o para que entren okupas.

Interiorismo

¿El interiorismo es algo exclusivo para los ricos?

Qué va, para nada. El interiorismo está dedicado muchas veces a personalizar una casa que compras de obra y no tiene los acabados que tú quieres. El interiorismo es para la gente que quiere estar a gusto, que le importa su entorno, que quiere sentirse a gusto en su salón, en su habitación, que quiere tener algún espacio cuidado para los suyos. El interiorismo es para todo el mundo. Porque, además, cada vez más hay que poner las cosas con gusto y a la casa le das valor. Si tú además le aplicas todas las técnicas del interiorismo para mejorar los espacios, rentabilizar para almacenaje, hacer que el espacio pequeño sea grande solamente con colores y distribución, le estás dando calidad. Muchas veces entramos en viviendas donde hay cosas muy buenas y lo que hacemos es adaptar las nuevas ordenando las que ya están. No hace falta cambiarlo todo. Si tienes muebles de aquí que ya no se fabrican, que son muebles que se convierten en joyas, pues hay que mantenerlos. Puedes integrar lo que hay y estás ahorrando porque estás dejando de comprar cosas y poniendo bien las que ya tienes.

Cuando la pandemia se habló mucho de que la gente había vuelto a la casa, a calibrar su valor y a invertir en su confort.

La pandemia nos cambió el hábito de trabajo. Creo que ha cambiado incluso a la ciudad. Nosotros, que estamos en el centro, detectamos mucho lo que está pasando a pie de calle. Desde la pandemia, las tiendas por la tarde no son lo que eran. El comprador ha cambiado. Estamos teletrabajando muchísimo más. De hecho, desde la pandemia, el teletrabajo se ha instaurado, con lo cual la vivienda ha cambiado. Necesitamos ese espacio polivalente para cuando tengas que trabajar en tu casa. Ya la casa, además de ser vivienda, está pasando a ser zona de trabajo. Cambió hasta la configuración de la ciudad y, por supuesto, nos dimos cuenta de que teníamos casa y que necesitábamos estar bien porque estuvimos tanto tiempo encerrados. Yo tenía clientas que me decían que de repente se habían dado cuenta de que tenían unas cortinas horribles o que tenían una mancha en la pared, que no habían visto porque siempre estaban trabajando.

¿El interiorismo depende de prescriptores como los arquitectos o diseñadores?

En mi caso, sí. Cada estudio tiene su alma. El alma y la esencia de mi estudio es la gente que tiene un sofá mío, sobre todo de hace 20 ó 30 años, y repite. Y el boca a boca. Los clientes que nos han consumido hace diez años y recomiendan o vienen con su hija, su hermana, su padre.

¿De qué intervención realizada por su empresa se siente más orgullosa?

Una de las cosas que pensaba que había hecho mal era que siempre me cambiaba de sitio. Hacíamos diez años en un local, nos subían al doble [el alquiler] y nos teníamos que ir a otro local para rentabilizar lo que trabajabas. Entonces yo pensaba que esto lo habíamos hecho muy mal. Hemos estado en la avenida del Puerto, esquina con Baleares, en la calle de La Paz, en Hernán Cortés, en Isabel la Católica, la Gran Vía. Ahora estoy en la calle Lauria. Pues creo que ha sido buenísimo porque tengo clientela de cada parte de València y en cada parte he conocido gente muy interesante. Me encanta porque cada zona tenía su forma de comprar, su gente distinta y esto me ha hecho tener una experiencia a pie de calle que a lo mejor en un sitio único no tendría.

¿Cuáles son las tendencias actuales en su sector?

Pues, como son pisos más pequeños, tenemos que hacer espacios polivalentes. La cocina la hemos integrado al salón. Cada vez las cocinas están siendo más zona común de compartir con la gente que quieres o incluso con tus invitados. Que, de todas formas, no sé lo que le queda a la cocina.El negocio de la comida preparada es un éxito.

Juan Roig dice que en 2050 no existirá en las casas uno de sus elementos centrales en la actualidad: la cocina. ¿Comparte esa predicción?

Totalmente. Creo que es un visionario. Le tengo muchísimo respeto y admiración y creo totalmente que lo que dice es así. Creo que nuestros nietos cocinarán muy poco porque realmente llegas con poco tiempo, no puedes dedicarle el tiempo que le dedicaban nuestras madres o abuelas a cocinar. Al contrario, prefieres compartir ese tiempo. Yo, desde luego, prefiero compartirlo a dedicarme a cocinar y que luego comamos en diez minutos. No, prefiero traerlo. Y ahí estamos. Es verdad que la cocina también ha tenido un auge con programas como MasterChef y que se están haciendo cocinas muy creativas para ese momento que a ti te apetece cocinar o hay un cocinillas en la casa para que disfrute. Hay una cocina para quien necesita tenerlo todo en su casa como si fuera un súper chef.

¿Qué utilidad tiene para ustedes una feria como la valenciana Habitat?

Creo que al proveedor que va a la feria le cuesta un esfuerzo muy grande, pero da mucha visibilidad.

Proyectos

¿Qué proyectos tiene para los próximos años?

Pues ahora mismo nos estamos convirtiendo en un estudio de interiorismo referente. Estamos haciendo proyectos importantes, casas importantes. Estoy enamorada de todos mis clientes, pero es verdad que hay casas muy especiales donde el cliente es muy exigente y donde nosotros nos marcamos un reto. Tenemos en vista hacer un espacio como si fuera un mini hotel. Tenemos muchas ganas de hacer un hotel boutique. Y luego un edificio, en Albal, que vamos a reformar para viviendas de alquiler.

¿Su empresa trabaja fuera de València? ¿Se ha internacionalizado?

Yo estoy muy cerca del proyecto, me gusta revisarlo. El interiorismo necesitas tocarlo con la mano. Si hacemos una reforma necesitamos ir a la obra. Sí que estamos trabajando en Madrid. Tenemos viviendas en Madrid que estamos haciendo. Nos cuesta muy poquito ir y revisar. Es muy importante los equipos de logística y montaje básicos. Si no tienes un buen equipo no puedes funcionar. Y ahí nosotros, después de tantos años, sí que tenemos un buen equipo de logística, de confección, de tapicería y fabricación de sofás. ECon buenos equipos llegas a más fácil y a más gente.