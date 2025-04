HOY ES MARKETING| "Si el marketing no está vivo, las empresas pueden caer en la desconexión"

- ¿Qué podemos esperar de este encuentro?

Hoy Es Marketing va a ser un espacio de reflexión, inspiración y conexión real, donde se darán cabida el conocimiento actualizado, casos reales y una visión estratégica del presente y el futuro.

Volver a celebrarlo en Valencia, el próximo 6 de mayo, es, sin duda, una señal de impulso y de apuesta firme por el talento local y por seguir construyendo juntos el futuro del marketing en nuestra comunidad.

Para más información e inscripciones se puede consultar la web: www.hoyesmarketing.com/valencia/

- ¿Es importante reunir a expertos y profesionales del sector? ¿Cuál es el objetivo de la jornada?

El objetivo principal de Hoy Es Marketing 2025 es ofrecer un espacio de referencia donde profesionales, empresas y marcas puedan reflexionar, inspirarse y anticiparse a los grandes cambios que están impactando en el mundo del marketing, la comunicación, la empresa y la sociedad.

En un entorno cada vez más complejo y acelerado, necesitamos parar para pensar bien y no dejarnos llevar por el día día si no escuchar a los expertos y a las grandes marcas. Por eso, este evento busca no solo informar sobre tendencias, sino activar el pensamiento estratégico, provocar conversaciones relevantes y conectar a las personas que están liderando el cambio desde distintos sectores.

- ¿El encuentro se dirige exclusivamente a profesionales del sector o también pueden asistir estudiantes?

Cualquiera que esté implicado en hacer crecer una marca, liderar un equipo, tomar decisiones estratégicas, entender hacia dónde va el consumidor o simplemente aprender y dejarse sorprender.

Desde directivos, directores y responsables de marketing, comunicación e innovación, hasta profesionales de agencias, startups, grandes empresas o pymes.

También, por supuesto, quienes están empezando en el sector y estudiantes que quieran seguir creciendo en el entorno del marketing.

Es Marketing va a ser un espacio de reflexión, inspiración y conexión real. / ED

- ¿En qué punto se encuentra el sector del marketing?

Es un sector de por sí altamente cambiante puesto que el marketing es el motor creativo que consigue conectar marcas con consumidores. Si el marketing no está vivo, evolucionando y conectado con la realidad, las empresas pueden caer en una situación de desconexión con el entorno que es muy peligrosa. Con toda la revolución tecnológica, un mundo globalizado e inestable y los sucesos incontrolables que vivimos intensamente a nuestro alrededor, estar al día en todo lo referente a marketing es casi una obligación. Mucho de lo que antes servía ya no sirve y hay que aprender constantemente. En Hoy Es Marketing Valencia 2025 vamos a tener a marcas como Fnac y Telefónica, con un posicionamiento tradicional, como evolucionan sus modelos para seguir siendo referentes en sus sectores.

- ¿Hacia qué nuevos modelos de negocio se dirige?

Modelos muchos más fluidos donde los propios usuarios y consumidores tienen un papel activo en las decisiones que puede tomar una empresa y determina el futuro de una marca. Incluso hacia un papel interno más intenso, donde los propios empleados son los primeros “influencers” de las marcas. Las nuevas generaciones, como la Generación Z, demanda cosas diferentes, como lo han hecho otras generaciones anteriores, pero no sirve con hacer lo mismo o no se conseguirá ese deseado “match”. Veremos como marcas tradicionales como Smirnoft, del grupo Diageo, ya está activando estrategias para estos nuevos públicos conocedores de que su relación con las bebidas espirituosas es diferente a generaciones anteriores.

- ¿Cómo influye el marketing en las empresas y los consumidores?

Es esencial, es el dinamizador y detonador de que todo ocurra. El marketing conecta a las marcas con el mercado (mark – market) y por extensión consigue que los consumidores se interesen por ellas y por los productos o servicios que comercialice. El marketing satisface necesidades o provoca deseos para que las empresas, las industrias y las organizaciones puedan continuar su trabajo. Pero el marketing no solo es la parte más visual y bonita, si no que es estrategia e inteligencia de mercado.

- En un mundo tan competitivo y en el que el cliente recibe tantos inputs diferentes, ¿cómo llegamos a él? ¿Existe una mayor preocupación por ofrecerle una experiencia positiva?

Se necesita encontrar la diferenciación. Cada marca tiene que tener algo distinto y único que la diferencie del resto y así conseguir ser reconocida. Es lo que llamamos “ventaja competitiva”, que a veces no se le presta la atención que necesita, pero que para el marketing es fundamental. Es su piedra angular y por eso muchas de las marcas que participan en Hoy Es Marketing nos hablarán de ella, como el caso de Oreo que por todos es conocido su ritual de marca que ha conseguido posicionar a la galleta como un referente.

- ¿Cuál es el secreto para crear productos y servicios ganadores?

Nunca perderle el pulso al ritmo del mercado y del mundo en general. A menudo nos evadimos de ellos dentro del día a día de nuestras empresas y es un gran error. Cuando observamos constantemente lo que ocurre fuera, podemos implementar cosas dentro. Esto se consigue con una actitud hacia el cambio fuerte y con profesionales que estén constantemente formándose en marketing y las nuevas formas de hacer. Nunca tenemos que dejar de formarnos porque todo evoluciona constantemente.

- ¿El marketing sigue siendo una salida laboral atractiva para las nuevas generaciones?

Lo sigue siendo y lo es cada día más. Ya sabemos que el marketing es una disciplina de conocimiento totalmente transversal a cualquier ámbito y altamente necesaria para el desempeño de casi cualquier labor dentro de una empresa. Lo vemos y así lo implementamos en los nuevos grados universitarios, combinando áreas como los negocios internacionales, administración de empresas y demás con marketing y así lo vemos en los programas másters y executive donde se demanda cada día más formación y actualización en la materia. El mundo donde vivimos requiere sobresalir para tener oportunidades y de eso el marketing sabe mucho.

- Estamos viendo como la Inteligencia Artificial está revolucionando muchos sectores. ¿De qué modo puede afectar al del marketing? ¿Lo está haciendo ya?

Es un complemento y una herramienta sensacional para todo profesional de marketing y casi diría de cualquier sector. Ayuda ganar tiempo en tareas que antes tomaban largas horas y te permite tener mucha agilidad. Eso sí, no todo el trabajo está hecho, si no que el valor humano, la creatividad y el atrevimiento para decidir y arriesgar nunca se podrá sustituir y por eso un profesional de marketing es clave, por muchas herramientas que tenga a su alcance.

- ¿Cuál es el futuro del sector?

El futuro del sector pasa por tener más y mejores profesionales mejor formados para afrontar un horizonte temporal que es muy incierto y extremadamente cambiante. Para afrontar eso hay que estar muy preparado. Por eso también el futuro de un evento clave como es Hoy Es Marketing es seguir siendo una cita imprescindible para el entorno del marketing y la empresa valenciana.

Este 2025, ESIC Business School cumple 60 años enseñando marketing y queremos que Hoy Es Marketing evolucione hacia un espacio donde cada edición no solo deje aprendizajes, sino también impacto, conexiones duraderas y una energía que inspire durante todo el año.