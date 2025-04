Bank of America aflora más de un 3% de BBVA en plena OPA sobre Sabadell

El banco de inversión estadounidense Bank of America ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la compra de una participación del 3,086% en BBVA, justo cuando el banco que preside Carlos Torres avanza en el proceso de compra de Banco Sabadell. Esta operación eleva a casi el 20% el capital de BBVA en manos de entidades financieras estadounidenses, considerando solo aquellas que superan el umbral del 3% que obliga a su notificación.

La nueva participación del Bank of America se suma a las de otros grandes inversores norteamericanos como BlackRock (6,8%), Capital Research (5,027%) y Goldman Sachs (4,678%). Según los registros presentados, la participación se estructura en dos partes: un 0,599% en propiedad indirecta (equivalente a 34,5 millones de acciones) y un 2,487% a través de instrumentos financieros. Este último incluye un 1,23% con derecho a reclamación (70,88 millones de acciones) y un 1,247% vinculado a contratos derivados y opciones con vencimiento hasta 2027.

Este movimiento se produce en un momento clave del proceso de fusión, cuando la CNMC está finalizando su evaluación de la operación, que actualmente se encuentra en segunda fase de análisis. Además, el sector espera con interés la publicación de los resultados del primer trimestre de ambas entidades en las próximas semanas, datos que podrían influir significativamente en el desarrollo final de la operación.

La entrada de Bank of America como accionista refuerza la presencia de capital estadounidense en BBVA y se produce en un momento especialmente sensible para la entidad, que busca consolidar su posición en el mercado español a través de la adquisición de Sabadell. Los analistas destacan que esta participación, aunque no es mayoritaria, sí refleja el interés de los grandes fondos internacionales por la entidad en el actual contexto de reestructuración bancaria.