La Generalitat sanciona a una ex directora general de Trabajo por no publicar sus bienes

Presidencia de la Generalitat ha impuesto una sanción a la ex directora general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral y directora del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud Laboral (INVASSAT) con el Govern del Botànic Elvira Ródenas por una "infracción grave, al no haber aportado sus declaraciones de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales" tras dejar el cargo. Según el instructor del procedimiento sancionador, Ródenas cesó como directora general de Trabajo el 4 de agosto de 2023, pero no presentó las declaraciones correspondientes a las actividades posteriores al cese, así como la de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales a que estaba obligada.

En concreto, y tras ser requerida varias ocasiones, la consellera secretaria general de Presidencia, Susana Camarero, le prohíbe a Elvira Ródenas volver a ser nombrada alto cargo no electo durante un periodo de dos años, según el acuerdo, con el que se agota la vía administrativa, del Consell que publica este lunes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y contra el que cabe recurso.

"Infracción grave"

El procedimiento sancionador se ha instruido en todos sus trámites "sin que la persona interesada haya comparecido en el expediente ni formuladas alegaciones y la propuesta de sanción ha sido informada favorablemente el 4 de enero de 2025 por la Abogacía General de la Generalitat". El acuerdo del Consell expone que Ródenas ha cometido una infracción de la ley autonómica de incompatibilidades, al no aportar al Registro de control de conflictos de intereses la declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, y la declaración de las actividades posteriores al cese como cargo público.

Según constata la administración autonómica, el pasado mes de octubre se le requirió que lo hiciera y se le volvió a pedir en noviembre, sin que diera cumplimiento a esas obligaciones, ante lo que la dirección general de Transparencia y Participación, de Presidencia de la Generalitat, propuso en diciembre el inicio de un procedimiento sancionador. Ródenas sustituyó a Gustavo Gardey en el InVASSAT.