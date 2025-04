Cámara Valencia pide prorrogar Cofrentes a "como mínimo" 2040 ante el riesgo de "colapso" de la industria

Aplicar una moratoria al cierre de la central nuclear de Cofrentes previsto a día de hoy para finales de 2030 y evitar así poner en riesgo la actividad industrial de la Comunitat Valenciana. Ese ha sido el mensaje que ha lanzado esta mañana la Cámara de Comercio de Valencia durante la presentación del informe para la moratoria de la instalación energetica, un documento frente al cual el presidente de la entidad cameral, José Vicente Morata, ha defendido que habría que esperar para esta clausura hasta, "como mínimo", el año 2040. "Dejar de tener la energía nuclear pone en riesgo el modelo actual", ha incidido el dirigente. "Sin nuclear, el modelo industrial valenciano correría un grave peligro de colapso", recalca el informe.

Los riesgos

No en vano, durante una presentación -a cargo del coordinador del estudio, Amadeo Aznar, y que ha contado con las intervenciones del CEO de GDES, Héctor Dominguis- se ha estimado que la clausura en los tiempos actuales de la central tendría un impacto directo en más de 12.200 empresas manufactureras electrointensivas de sectores como el químico, la metalurgia, la cerámica, la alimentación, el plástico o el papel y la "onda de choque" de esta decisión podría impactar a medio plazo a más de 235.000 trabajadores de forma directa o indirecta.

Además, el informe también alerta de que se produciría -entre otros efectos- una "pérdida de inversión extranjera ante la volatilidad de los precios de la electricidad" -en palabras de Morata, las empresas necesitan "un suministro eléctrico estable a un precio asumible"-; se pondría en riesgo "el éxito de un reto de futuro como la electrificación del parque automovilístico" o se renunciaría "al posicionamiento internacional de España y de la Comunitat Valenciana". En este sentido, se estima que en diez años habrá 40.000 nuevas empresas y una mayor apuesta por los coches eléctricos o los centros de datos, un contexto que elevará la demanda energética y que obliga a tenerla "garantizada".

Aznar, durante la presentación del informe. / Francisco Calabuig

La utilización del ciclo combinado

En este sentido, durante su intervención, Aznar ha apuntado que tras eliminar la nuclear y el lento desarrollo que tienen todavía las renovables, "se utilizaría el ciclo combinado" -es decir, el gas natural- que traería aparejado tres problemas como son un "aumento de la dependencia externa", un aumento del CO2 emitido y que "habría que comprar derechos de emisión en el mercado internacional y eso tendría un coste económico".

Una sustitución, que no podría darse con renovables - según han defendido los dirigentes- hasta como mínimo 2040, cuyo impacto también lo notarían los hogares, las pymes y la industria. En el caso de los dos primeros, la subida conjunta del precio en millones de euros sería -según la consultora PwC- de 3.719 millones de euros más, mientras que en la industria, el alza sería más importante, de 4.113 millones de euros. Sobre ello, Morata ha incidido en que hasta que no se vayan desarrollando las renovables "no puede dejarse la nuclear".

La decisión, dos o tres años antes

Al respecto, Dominguis ha defendido que -siguiendo la línea que están llevando a cabo otros países como Reino Unido- existe la posibilidad de prolongar la vida de una central nuclear "30, 40 o 50 años" y ha recordado que los propietarios de estas instalaciones invierten "30 millones de euros por cada reactor al año" y hoy son "más seguras que cuando arrancaron". Sobre en qué fecha estaría el limite para decidir ampliar la vida útil de la central valenciana, el dirigente de GDES ha remarcado que "hay que decirlo con dos o tres años de margen", por lo que otras instalaciones como Almaraz -central extremeña que iniciará el 'desmontaje' nuclear en 2027- está "ya al límite" para poder tomar esta decisión en caso de querer prorrogar.