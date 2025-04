EEUU reclama a España más gasto en defensa y eliminar la 'tasa Google'

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió este martes al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, un mayor gasto en defensa por parte de España y le expresó su queja por la llamada 'tasa Google' que Hacienda, y otros países, aplican a los servicios digitales. El secretario del Tesoro también se quejó por la aplicación de otras barreras no arancelarias frente a productos y servicios de Estados Unidos, como podrían ser impuestos y exigencias regulatorias españolas.

Así lo hace notar la administración estadounidense en un escueto pero exigente comunicado emitido después del encuentro que Bessent y Cuerpo mantuvieron en Washington. En el comunicado, se informa de que el secretario y el ministro mantuvieron una conversación "franca" sobre temas "relacionados con el comercio entre Estados Unidos y España", recurriendo a uno de los adjetivos que usó el propio Cuerpo para calificar esa reunión: "abierta y franca", además de "positiva y constructiva".

Gasto en defensa

En su encuentro con los medios de comunicación, después de haberse reunido con Bessent, el ministro Cuerpo explicó que él habló a Bessent del compromiso de España con la OTAN para cumplir el objetivo de elevar el gasto en defensa al 2% del PIB y de hacerlo "de manera adelantada" en el tiempo.

Además explicó al secretario del Tesoro la propuesta de España de ampliar el concepto de gasto en defensa: "Hemos puesto sobre la mesa los argumentos que ha puesto el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), señalando que no solo hablemos de defensa, sino que ampliemos el concepto de seguridad. Para un país como España los elementos relacionados con la ciberseguridad, por ejemplo, son elementos fundamentales", dijo Cuerpo ante la prensa.

Bajo este segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, iniciado en enero, Estados Unidos ha redoblado la presión para que los europeos incrementen el gasto militar más allá del 2% del PIB pactado en la OTAN, incluso hasta el 5%.

Aranceles

Aunque no le corresponde a España (sino a la Comisión Europea, con quien se coordinó el viaje institucional de Cuerpo a Washington) la negociación comercial con EEUU, el ministro dijo salir del encuentro con la sensación de que -después de la moratoria arancelaria de 90 días decretada por ambas partes-, "existe una puerta abierta a la negociación" entre la Comisión Europea y EEUU para negociar "una solución justa y equilibrada" que permita detener la escalada de aranceles.

Según el criterio de Europa -añadió Cuerpo- "el punto de partida" debe ser la situación previa a la imposición del actual arancel general del 10% y de los que han empezado a aplicarse sobre automóviles y sobre acero y aluminio. "Estamos convencidos de que liderando esta negociación por parte europea el comisario Maros Sefcovic, podremos llegar a un acuerdo que sea equilibrado, justo y beneficioso para ambas partes", expresó el titular de Economía.

La delicada cuestión china

Las duras críticas expresadas la semana pasada por Bessent contra el viaje de Pedro Sánchez a China planearon, de forma inevitable, sobre la conversación que mantuvieron los responsables de Economía de EEUU y de España. Bessent había dicho que un posible acercamiento al gigante asiático sería como "cortarse el pescuezo" y Cuerpo le expresó este martes la determinación de la UE de profundizar en su relación con China y de hacerlo compatible con una negociación arancelaria con EEUU "justa y equilibrada".

En una noticia exclusiva, el diario 'The Wall Street Journal' informa de que "Estados Unidos planea usar la negociación arancelaria para aislar China" y de que el "el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quiere que los socios comerciales limiten la intervención de China en sus economías a cambio de concesiones recíprocas".

Es decir, que Estados Unidos estaría dispuesto a negociar menos aranceles y barreras comerciales a cambio de evitar que, por ejemplo, las empresas chinas se instalen en otros países para utilizar estos como vía de acceso al mercado estadounidense.

En todo caso, este planteamiento no se puso sobre la mesa en la reunión de este martes en Bessent y Cuerpo, según fuentes conocedoras del encuentro. No en vano, las competencias sobre comercio exterior no residen en los estados miembros de la Unión Europea, sino en la propia Comisión Europea.

En todo caso -según lo expresado por el ministro a los periodistas- Cuerpo explicó que "la postura de la Unión Europea, no se trata solo de España, es clara". Y explicó que, para la UE, China es "un rival, un competidor en muchas áreas", pero también "un socio estratégico". En este sentido, añadió que la UE debe avanzar en el diálogo con China, "y esto, evidentemente, no es ningún obstáculo para que desde la UE sigamos en la voluntad de profundizar y alcanzar un acuerdo con Estados Unidos".

Yendo un poco más lejos, el ministro español dió a entender que las propias autoridades estadounidenses también tendrán que establecer un diálogo con China, "para intentar llegar a un acuerdo, en la medida de lo posible, que sea beneficioso para todos".