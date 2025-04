La OMC advierte de que el comercio mundial caerá un 1,5% si Trump reactiva los aranceles

La Organización Mundial del Comercio (OMC) prevé que el volumen del comercio mundial de mercancías disminuirá un 0,2% en 2025, frente al crecimiento del 2,7% que se esperaba antes de que comenzara la guerra comercial impulsada por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, esta estimación no incluye el posible impacto de los llamados "aranceles recíprocos", los cuales podrían aumentar significativamente los aranceles a las exportaciones hacia EE.UU. y resultar en una contracción global del comercio de hasta un 1,5%.

En una conferencia de prensa, la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, advirtió que la incertidumbre derivada de este conflicto puede actuar como un freno para el crecimiento económico global, afectando especialmente a las economías más vulnerables. Para Europa, la OMC prevé un crecimiento comercial del 5% este año, una reducción de 0,8 puntos respecto a la estimación anterior. Por su parte, Sudamérica experimentará una caída del 1,1%, frente al crecimiento del 2,7% proyectado inicialmente, reflejando la dependencia de algunos países de la región de las exportaciones hacia EE.UU.

A pesar de la guerra comercial, la organización espera un modesto aumento del 1,6% tanto en las importaciones como en las exportaciones de Asia, lo que continuará contribuyendo positivamente al comercio global. Okonjo-Iweala destacó que este conflicto ha provocado un "desacoplamiento" en el comercio bilateral entre Estados Unidos y China, un fenómeno inédito en el comercio mundial. La OMC estima que el comercio entre ambas potencias caerá un 81%, y podría descender hasta un 91% si Washington no excluye de los aranceles a los teléfonos inteligentes.

La guerra comercial también está provocando que China redirija sus exportaciones hacia otros mercados, lo que resultará en un aumento del 4% de sus exportaciones, que en 2025 representarán el 9% del comercio global fuera de Norteamérica. Según la directora de la OMC, cuando los aranceles mutuos alcanzan el 125%, el impacto ya no se limita a esos dos países, sino que se extiende a todo el comercio global.

En Norteamérica, las exportaciones caerán un 12,6% y las importaciones un 9,6% este año debido al ajuste inicial de aranceles por parte de EE.UU., sin considerar aún los "aranceles recíprocos", que serían mucho más altos para más de 60 países. Sin embargo, México y Canadá no están entre los países que se verán afectados por estos aranceles, ya que no se les aplica el 10% de aumento general que EE.UU. ha decidido mantener por un plazo de 90 días. No obstante, ambos países siguen sujetos a un arancel del 25% sobre las exportaciones a EE.UU. de productos no cubiertos por el T-MEC, así como al acero y aluminio.

Okonjo-Iweala subrayó que los aranceles no solo afectan a quienes desean vender en el mercado estadounidense, sino también a las exportaciones de EE.UU. debido a las represalias comerciales. Por ello, Norteamérica se está viendo más perjudicada que otras regiones, como Asia o Europa, incluso sin considerar los posibles "aranceles recíprocos".