Balnearios valencianos ven "difícil" la apertura del Imserso termal a Francia y Portugal

La apertura del programa de termalismo de Imserso a países vecinos como Portugal y Francia -una idea en la que está trabajando el Instituto de Mayores tras ser sugerida por su máxima dirigente, Mayte Sancho- resultará "difícil" en el futuro cercano. Es lo que cree el director general del balneario de Cofrentes, Miguel Ángel Fernández Torán, quien señala a Levante-EMV que aunque el hecho de que se hayan establecido contactos informales es "fantástico", la iniciativa tiene un freno en un principio básico. Y ese no es otro que el hecho de que ambos países vecinos "no tienen programas de termalismo social como sí tiene España, por lo que primero tendrían que inventarlos".

En concreto, la propuesta que perfiló Sancho durante la pasada edición de Fitur consistiría en acordar con Portugal y Francia que los mayores puedan viajar a balnearios de estos países dentro del programa nacional, permitiendo en paralelo que 'senior' franceses y portugueses acudan a los centros termales españoles. Una red compuesta en el caso valenciano por cuatro balnearios: Cofrentes y Requena en la provincia de Valencia y Montanejos y Vilavella en la de Castellón. Un concepto que Fernández Torán ve "alejado a corto plazo" por las circunstancias.

"Inventar un programa"

No en vano, como explica el dirigente, ambos países vecinos entienden el termalismo como "médico", pagando el Estado una parte o la totalidad de los tratamientos y no otros aspectos como el alojamiento. Esa diferencia hace que, de querer aplicar la iniciativa del Imserso, "se tendrían que inventar un programa para mayores, no para enfermos", algo que ve dificíl porque implicaría crear "partidas presupuestarias específicas en una época de dificultades económicas". "Es una idea buena, pero tendrían que cambiar o ellos o nosotros el modelo", añade Fernández Torán.

No obstante, no es un camino cerrado. "Sería posible hacerlo porque hay directivas europeas que permiten cubrir los tratamientos en otros países, pero habría que homologar los balenarios como centros sanitarios", destaca el director general del balneario valenciano, que sí que aprecia otro problema en el caso española al ser la sanidad una cartera transferida a las autonomías, lo que obligaría a coordinar a las distintas comunidades para que funcionara. Aún así, cree que de completarse acabaría siendo "algo positivo, porque aumentaría la demanda".

Apoyo de los mayores valencianos

Es una línea que, en otros términos, también defendió María Luisa García, presidenta del Consejo Valenciano de Mayores, que la pasada semana aseguraba a este diario que "todo lo que sea abrir puertas y que la gente mayor pueda desplazarse y fomentar el envejecimiento activo, es positivo". No en vano, destacó que "el termalismo en sí es saludable porque se realizan curas de agua, pero además es muy importante por la parte de socializar, porque estás más cerca del resto de personas y se crean grupos más homogéneos".

