María José Lora: "La fabricación pirotécnica está en riesgo si no recibe apoyo"

Con la pólvora en la sangre María José Lora (Moncada, 1969) lleva la pólvora en la sangre. Sin embargo, esta nieta de una pionera de este mundo como Josefina Caballero y sobrina de Miguel Zamorano no optó por seguir el camino pirotécnico desde el inicio. "Yo estudié farmacia, pero sí veía como algo normal continuar el legado de la familia», destaca Lora, que poco a poco empezó «a entrar en fábrica y cada día iba a ayudar a mi padre [Manuel] y mi tío". Al final, explica, "la pólvora engancha" y en 2004 decidió crear Caballer FX, una firma –con doce trabajadores y que factura más de un millón de euros– en la que ya está su hijo, Diego, quien "se está formando" y "que ya no me ayudas, sino que vamos a la par".

¿Qué impacto tuvo la dana para el sector pirotécnico?

La dana ha afectado y se nota en el ambiente y emocionalmente. Hay muchas cosas que no se han celebrado y queremos que se pueda porque eso ayuda a la gente. Económicamente, creo que van a intentar celebrarlo todo para que las mismas localidades recuperen la normalidad, que aún es dura. Los ayuntamientos tienen que hacer inversión en muchas cosas, pero la que tienen que hacer en pirotecnia no es importante y es un espectáculo que llega a todo el mundo, es gratis y es una manera también de ayudar a que la gente salga a la calle.

¿Hubo alguna firma del sector que se viera arrasada por el agua?

Arrasada no. Donde ha habido daños, han sido de poco valor.

Hace un mes que acabaron unas Fallas de afluencia masiva. ¿Ve esta situación como positiva como sector de la fiesta o es un perjuicio?

Yo siempre miro en positivo y creo que esto beneficia a todos los que tienen negocios en la calle como a la restauración, a las pirotecnias y a la ciudad en general, para que nos conozcan mundialmente. Otra cosa es que haya que regularlo de alguna manera. Eso ya no sé cómo hacerlo.

Habla de regulación. Uno de los espacios que más se ha llenado ha sido la mascletà. ¿Hay que poner medidas para que ese disfrute no sea peligroso?

Es complicado regular esto. Lo único sería un control de aforo. Sí que es verdad que hay veces que dices ‘uf, aquí hay mucha gente’, pero controlarlo es muy complicado. Aunque las mascletaes gustan también porque hay mucha gente, sino tampoco tienen gracia.

Falta de personal

En su caso, Caballer FX ha cerrado las mascletaes de 2025. ¿Se valora diferente el ser la pirotecnia que pone el broche a las fiestas?

Se valora diferente. Es un orgullo y una satisfacción, pero también mucha responsabilidad. Y luego el día 19 nosotros tenemos que atender a nuestros clientes de siempre y el equipo es el que tenemos. Hay que hacer un sobreesfuerzo para poder llegar a todos los clientes. Lo que pasa es que también hay un problema en el sector de falta de personal.

Hay un problema de falta de personal porque es muy sacrificado y por desconocimiento de formación. Pero está bien pagado

¿Por qué hay esa escasez?

Lo principal es que esto es muy sacrificado. Es un sector que no es disparar y ya está. Tiene un trabajo y unas fechas de trabajo complicadas. Cuando la gente está de vacaciones, nosotros tenemos muchísimo trabajo. Y puede ser también por desconocimiento de formación. Pero económicamente yo creo que no, porque está bien pagado.

Estas Fallas también hubo el problema con un artefacto explosivo manipulado. ¿Están preocupados por este tipo de incidentes y ese turismo que se está generando?

Eso más que turismo, es terrorismo y un acto vandálico. Lo que llevan ellos son bombas. Tuvimos una reunión con la policía local y con el ayuntamiento y la verdad es que es problemático porque cuando dicen pirotecnia afecta directamente al sector. Pero creo que la gente conoce el sector, conoce la responsabilidad que tenemos y sabe perfectamente diferenciar a estos vándalos de lo que es el sector de la pirotecnia.

En los últimos años ha habido algunos casos de deflagraciones como la que pasó en 2023 en Vilamarxant o la reciente en Alicante. ¿Cree que aún queda camino en materia de seguridad?

La pirotecnia lleva un riesgo innato y el 100% de seguridad no existe. Y por supuesto que hay que seguir mejorando cada día en formación, en técnica, en tecnología. Pero el riesgo está y, sobre todo, no hay que confiarse nunca. Pero la seguridad al 100% no te la garantiza nadie. Es un riesgo que está ahí y todos somos conscientes.

Reconocimiento del sector

El suyo es un oficio cuya artesanía muchas veces se desconoce. ¿Cree que falta reconocimiento hacia el trabajo del sector?

Por supuesto que falta. Somos artesanos y luego hay un tipo de producto que prácticamente solo lo fabricamos aquí los pocos fabricantes que quedamos. Hay muchas empresas pirotécnicas que no son fabricantes, son solo disparadores. Por eso, nos tendrían que reconocer la artesanía muchísimo más. Nos tendrían que ayudar sobre todo en formación y en darnos a conocer, para no dejar perder el sector.

¿Cuántos productores quedan a día de hoy en la Comunitat?

Cada vez quedamos menos y los pocos que quedamos también vamos limitando la fabricación, porque hay cosas que son muy caras de fabricar y luego, cuando sales al mercado, no te valoran lo que vale ese producto. Entonces decides pues fabricarlo solo para tu consumo.

¿Teme que el arte de la fabricación, si no se apoya, esté en riesgo de extinción?

En cuestión de años, si no se apoya, sí. Y luego hay una competencia de abaratamiento con el producto que entra del exterior. Ahora un poco menos. Se está notando un poco la subida de precios, pero aún está ahí.

En la pirotecnia, las mujeres aún están mucho más invisibilizadas que los hombres. Aunque siempre han estado ahí

Expansión exterior y presencia femenina

¿Quita mucho negocio ese producto que viene de fuera?

El público en general no diferencia el tipo de producto. Y las empresas pirotécnicas tenemos meses que nos interesaría vivir menos de los disparos para mantener una plantilla anual que es muy difícil de mantener. Entonces sí que nos ayudaría el poder vender a Europa. Muchos europeos compran a China o a países del Este, que son mucho más económicos. Entonces, si pudiéramos estar a nivel de precios y de facilidades, pues podríamos exportar mucho a otros países.

¿Son muchas las empresas que disparan fuera de España?

Las empresas que se dedican a disparar por ejemplo en países árabes son francesas, italianas y tampoco son fabricantes. Se dedican a montar, diseñar. Buscan personal cualificado para montaje e intentan comprar lo más barato posible, en China. Pero ahora están comprando mucho a Italia también, que es un país que está siendo puntero, vendiendo y fabricando, y a lo mejor en unos años puede que nos llegue a nosotros también, porque necesitan mercado y China cada vez está cerrándose más.

Hablando de esa fabricación valenciana, durante décadas se ha hablado de la limitación del ‘tro de bac’. ¿Considera que debería haber de nuevo más manga ancha para evitar que muera una seña de identidad valenciana como esa?

Creo que es un debate superado. Está bien así. Podemos fabricarlo quien quiera. Otra cosa es que interese fabricar o no, cada uno es libre de decidir. Y luego el uso, me parece bien que la gente lo disfrute con su formación y con su control.

Su sector siempre se ha visto como masculinizado, pero ha habido mujeres toda la vida y hoy están en primera final perfiles como usted, Reyes Martí o Nuria Martí. ¿Cree que faltan todavía pasos por dar en esa igualdad?

Sí, aún están mucho más visibilizados los hombres. Las mujeres siempre han estado ahí y, para trabajar lo que es en fabricar, creo que son mucho más efectivas, pero también entiendo que la visualización es menor. Yo como persona no he tenido ningún problema. Me he visto siempre muy integrada porque he visto también la figura de mi abuela y lo he normalizado. Pero falta mucho, como en todos los sectores.

Espacio para todos hay, pero hace 20 o 30 años era muchísimo más rentable. Hemos pasado una época dura con la covid

Presente y futuro de su firma

Usted fundó su compañía, Caballer FX, hace dos décadas. ¿Es una actividad que cada vez genera mayor rentabilidad o cree que sufre y no hay espacio para todos?

Espacio para todos hay, pero hace 20 o 30 años era muchísimo más rentable. En el sector hemos pasado una época muy dura. La covid nos ha afectado mucho a muchas empresas. Yo, personalmente, todavía estoy devolviendo todas las ayudas que se nos dieron. Entonces esto aún no ha pasado. Trabajamos, nos defendemos, podemos pagar y mantener una plantilla, pero de ahí a que esto sea tan fructífero como parece, yo creo que no. Cada vez está más complicado, más costes, la burocracia, las medidas de seguridad, controles de fabricación...Todo esto es una merma que no te deja tampoco invertir en lo que te gustaría. Tienes muchas ideas, pero no puedes.

Para esas ideas, ¿dónde compran sus materias primas?

Tenemos proveedores que son de confianza, porque la materia prima es muy importante para hacer un producto seguro en la fabricación y en la venta y que sea de calidad. Nuestros proveedores la materia la importan normalmente de la India y luego la procesan aquí y la venden.

Pero son empresas españolas.

Sí, tenemos proveedores en Tarragona, Villarrobledo, Castellón… que son ya de muchos años y que conocen perfectamente el sector. Y productos hay un montón. La pólvora es nitrato, carbón y y azufre, pero luego hay un montón de compuestos de metales que son con los que puedes hacer las composiciones químicas para los colores. Luego el aluminio, el perclorato, que son para hacer la composición del explosivo. Hay tantas cosas y tantos procesos que yo sí que pienso que habría que dar visibilidad a lo complicado que es la fabricación.

Deberíamos tener una denominación de origen, porque el producto que hacemos en Valencia es especial. No suena igual

Su firma está en Vilamarxant. ¿Es un valor añadido a la hora de hacer negocio ese ‘made in Valencia’?

Ahora menos, pero sí que ha habido un momento que se ha valorado mucho. Creo que tenemos algo que nos diferencia. Siempre he dicho que deberíamos tener una denominación de origen, porque el producto que hacemos es especial y no suena un trueno de aquí, como un trueno de otro sitio. Nos valoran cuando vamos sobre todo por festivales y ciudades del norte, que ahí son muy polvorista.

Además, en su caso viene de una familia de pólvora y trabaja en su firma con su hijo Diego. ¿Cree que es una ventaja el poder trabajar con los más cercanos?

Sí, por lo menos a la hora de luchar y de vender y de intentar sí que te sientes orgulloso. Intentas transmitir ese legado que te ha dejado tu familia y que es muy difícil de mantener. Y han pasado los años y todavía está ahí. Son más de 100 años.

¿Qué planes de futuro aprecia para Caballer FX?

Por lo menos mantenerme como estoy y sí que me gustaría abrir horizontes y sobre todo que te valoren cuando vas a vender algo. Los mismos empresarios del sector tenemos que ser conscientes de ello y con esto a todos nos iría muchísimo mejor. No pensamos en que si no hubiese espectáculos pirotécnicos a lo mejor no habría ni la mitad de gente en la calle. Valencia es mascletà.